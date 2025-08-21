Παραλίες: «Βροχή» οι καταγγελίες στο «MyCoast» για αυθαιρεσίες

Οι παραβάσεις σε παραλίες συνεχίζονται, με ξαπλώστρες πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, επιχειρήσεις να κλείνουν πρόωρα και πολίτες να καταγγέλλουν ελλείψεις σε ναυαγοσώστες και καθαριότητα.

Οι καταγγελίες πολιτών στην εφαρμογή MyCoast συνεχίζουν να πέφτουν «βροχή» για παραλίες σε όλη την Ελλάδα.

«Φέτος έχουν κλείσει σχεδόν όλα, μόνο ένα στο βάθος έχει μείνει».

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, από τις 15/5 έως τις 18/8 έχουν γίνει συνολικά στο MyCoast 11.500 καταγγελίες:

– 2.443 στη Χαλκιδική

– 1.046 στην Ανατολική Αττική

– 817 στις Κυκλάδες

– 793 στα Δωδεκάνησα

Οι περισσότερες καταγγελίες αφορούν:

– Αυθαίρετη κατάληψη έκτασης

– Παρακώλυση ελεύθερης πρόσβασης

Σε πολλές περιπτώσεις, οι λουόμενοι επισημαίνουν την απουσία ναυαγοσώστη και την ελλιπή καθαριότητα.