Το μεγαλύτερο τεκτονικό ρήγμα φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο πίεσης
Μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Χαβάης στο Μανόα αποκάλυψε πως το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα και το ρήγμα του Σαν Χασίντο, στη νότια Καλιφόρνια, έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο τεκτονικής πίεσης των τελευταίων 1.000 ετών.
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Σύμφωνα με την εργασία, η ανακάλυψη έχει άμεσες επιπτώσεις στις αξιολογήσεις της σεισμικής απειλής σε έναν διάδρομο των Ηνωμένων Πολιτειών με υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και κρίσιμες υποδομές.
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