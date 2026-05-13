Dua Lipa κατά Samsung: Η εταιρεία απαντά για τη παράνομη χρήση της φωτογραφίας της

Νομικά κατά της Samsung στράφηκε η Dua Lipa, κατηγορώντας την εταιρεία ότι χρησιμοποίησε χωρίς άδεια φωτογραφία της σε συσκευασίες τηλεοράσεων στις ΗΠΑ.

Η Samsung απάντησε στις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως είχε λάβει «ρητή διαβεβαίωση» από συνεργαζόμενη εταιρεία περιεχομένου ότι είχαν εξασφαλιστεί όλα τα απαραίτητα δικαιώματα χρήσης της φωτογραφίας της τραγουδίστριας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε το 2025 για την προώθηση περιεχομένου τρίτων που ήταν διαθέσιμο μέσω της υπηρεσίας Samsung TV Plus και είχε δοθεί από εξωτερικό συνεργάτη.

Η εταιρεία ανέφερε ακόμη πως «τρέφει μεγάλο σεβασμό για τη Dua Lipa και τα πνευματικά δικαιώματα όλων των καλλιτεχνών», προσθέτοντας ότι παραμένει ανοιχτή σε μια «μέση λύση» με την πλευρά της τραγουδίστριας.

Η συσκευασία τηλεόρασης με την φωτογραφία της Dua Lipa

Αναλυτικά η απάντηση:

«Η εικόνα της κυρίας Λίπα χρησιμοποιήθηκε το 2025 για να απεικονίσει το περιεχόμενο των συνεργατών τρίτων μερών μας που είναι διαθέσιμο στις τηλεοράσεις Samsung και αρχικά παρασχέθηκε από έναν συνεργάτη περιεχομένου για τη δωρεάν υπηρεσία streaming Samsung TV Plus. Η εικόνα χρησιμοποιήθηκε μόνο αφού λάβαμε ρητή διαβεβαίωση από τον συνεργάτη περιεχομένου ότι είχαν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις συσκευασίες λιανικής. Δεδομένης αυτής της διαβεβαίωσης, απορρίπτουμε οποιουσδήποτε ισχυρισμούς περί σκόπιμης κακής χρήση. Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για την κυρία Λίπα και τα πνευματικά δικαιώματα όλων των καλλιτεχνών και επιδιώκουμε ενεργά μια εποικοδομητική λύση με την ομάδα της».

Η μήνυση των 15 εκατομμυρίων δολαρίων

Η μήνυση κατατέθηκε στις 8 Μαΐου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες, με τους δικηγόρους της Dua Lipa να υποστηρίζουν ότι η εικόνα της εμφανίστηκε σε μεγάλο αριθμό συσκευασιών τηλεοράσεων της Samsung κατά τη διάρκεια του 2025 και του 2026, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Η τραγουδίστρια ζητά αποζημίωση ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων, κάνοντας λόγο για παράνομη εμπορική εκμετάλλευση της εικόνας και των πνευματικών της δικαιωμάτων.

Η Dua Lipa στη συσκευασία τηλεόρασης της Samsung

Η πλευρά της είχε αποστείλει επανειλημμένα εξώδικα ζητώντας την απόσυρση της εικόνας της από τις συσκευασίες, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση από την εταιρεία.

«Δεν θα είχε εγκρίνει ποτέ αυτή τη χρήση»

Οι δικηγόροι της σταρ υποστηρίζουν πως η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε χωρίς καμία ενημέρωση ή συμφωνία με την ίδια, σημειώνοντας ότι η καλλιτέχνιδα «δεν επέτρεψε και δεν θα επέτρεπε ποτέ αυτή τη χρήση».

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η φωτογραφία φέρεται να ανήκει στην ίδια τη Dua Lipa, καθώς είχε τραβηχτεί στα παρασκήνια του Austin City Limits το 2024.

Η φωτογραφία που φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει χωρίς την άδειά της Dua Lipa η Samsung

Οι δικηγόροι της κατηγορούν τη Samsung για καθυστέρηση στην επίλυση του ζητήματος, υποστηρίζοντας ότι η τραγουδίστρια είχε ενημερώσει την εταιρεία ήδη από τον Ιούνιο του 2025, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη μέχρι σήμερα.