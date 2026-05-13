Dua Lipa κατά Samsung: Η εταιρεία απαντά για τη παράνομη χρήση της φωτογραφίας της

H εταρεία απορρίπτει την αγωγή της τραγουδίστριας

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Dua Lipa κατά Samsung: Η εταιρεία απαντά για τη παράνομη χρήση της φωτογραφίας της

Η Dua Lipa

LIFESTYLE
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Dua Lipa μήνυσε τη Samsung για παράνομη χρήση φωτογραφίας της σε συσκευασίες τηλεοράσεων χωρίς τη συγκατάθεσή της.
  • Η Samsung ισχυρίζεται ότι είχε λάβει ρητή διαβεβαίωση από συνεργάτη για τα δικαιώματα χρήσης της εικόνας.
  • Η τραγουδίστρια ζητά αποζημίωση 15 εκατομμυρίων δολαρίων για εμπορική εκμετάλλευση της εικόνας και παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.
  • Οι δικηγόροι της Dua Lipa αναφέρουν ότι η φωτογραφία προέρχεται από δικό της υλικό και χρησιμοποιήθηκε χωρίς ενημέρωση ή άδεια.
  • Η πλευρά της Dua Lipa κατηγορεί τη Samsung για καθυστέρηση στην επίλυση του ζητήματος παρά τις επανειλημμένες ειδοποιήσεις από τον Ιούνιο του 2025.
Snapshot powered by AI

Νομικά κατά της Samsung στράφηκε η Dua Lipa, κατηγορώντας την εταιρεία ότι χρησιμοποίησε χωρίς άδεια φωτογραφία της σε συσκευασίες τηλεοράσεων στις ΗΠΑ.

Η Samsung απάντησε στις κατηγορίες, υποστηρίζοντας πως είχε λάβει «ρητή διαβεβαίωση» από συνεργαζόμενη εταιρεία περιεχομένου ότι είχαν εξασφαλιστεί όλα τα απαραίτητα δικαιώματα χρήσης της φωτογραφίας της τραγουδίστριας.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε το 2025 για την προώθηση περιεχομένου τρίτων που ήταν διαθέσιμο μέσω της υπηρεσίας Samsung TV Plus και είχε δοθεί από εξωτερικό συνεργάτη.

Η εταιρεία ανέφερε ακόμη πως «τρέφει μεγάλο σεβασμό για τη Dua Lipa και τα πνευματικά δικαιώματα όλων των καλλιτεχνών», προσθέτοντας ότι παραμένει ανοιχτή σε μια «μέση λύση» με την πλευρά της τραγουδίστριας.

dua lipa - samsung

Η συσκευασία τηλεόρασης με την φωτογραφία της Dua Lipa

Αναλυτικά η απάντηση:

«Η εικόνα της κυρίας Λίπα χρησιμοποιήθηκε το 2025 για να απεικονίσει το περιεχόμενο των συνεργατών τρίτων μερών μας που είναι διαθέσιμο στις τηλεοράσεις Samsung και αρχικά παρασχέθηκε από έναν συνεργάτη περιεχομένου για τη δωρεάν υπηρεσία streaming Samsung TV Plus. Η εικόνα χρησιμοποιήθηκε μόνο αφού λάβαμε ρητή διαβεβαίωση από τον συνεργάτη περιεχομένου ότι είχαν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων για τις συσκευασίες λιανικής. Δεδομένης αυτής της διαβεβαίωσης, απορρίπτουμε οποιουσδήποτε ισχυρισμούς περί σκόπιμης κακής χρήση. Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό για την κυρία Λίπα και τα πνευματικά δικαιώματα όλων των καλλιτεχνών και επιδιώκουμε ενεργά μια εποικοδομητική λύση με την ομάδα της».

Η μήνυση των 15 εκατομμυρίων δολαρίων

Η μήνυση κατατέθηκε στις 8 Μαΐου σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Λος Άντζελες, με τους δικηγόρους της Dua Lipa να υποστηρίζουν ότι η εικόνα της εμφανίστηκε σε μεγάλο αριθμό συσκευασιών τηλεοράσεων της Samsung κατά τη διάρκεια του 2025 και του 2026, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Η τραγουδίστρια ζητά αποζημίωση ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων, κάνοντας λόγο για παράνομη εμπορική εκμετάλλευση της εικόνας και των πνευματικών της δικαιωμάτων.

dua lipa - samsung

Η Dua Lipa στη συσκευασία τηλεόρασης της Samsung

Η πλευρά της είχε αποστείλει επανειλημμένα εξώδικα ζητώντας την απόσυρση της εικόνας της από τις συσκευασίες, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ανταπόκριση από την εταιρεία.

«Δεν θα είχε εγκρίνει ποτέ αυτή τη χρήση»

Οι δικηγόροι της σταρ υποστηρίζουν πως η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε χωρίς καμία ενημέρωση ή συμφωνία με την ίδια, σημειώνοντας ότι η καλλιτέχνιδα «δεν επέτρεψε και δεν θα επέτρεπε ποτέ αυτή τη χρήση».

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η φωτογραφία φέρεται να ανήκει στην ίδια τη Dua Lipa, καθώς είχε τραβηχτεί στα παρασκήνια του Austin City Limits το 2024.

Dua Lipa

Η φωτογραφία που φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει χωρίς την άδειά της Dua Lipa η Samsung

Οι δικηγόροι της κατηγορούν τη Samsung για καθυστέρηση στην επίλυση του ζητήματος, υποστηρίζοντας ότι η τραγουδίστρια είχε ενημερώσει την εταιρεία ήδη από τον Ιούνιο του 2025, χωρίς να υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη μέχρι σήμερα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:35ΚΟΣΜΟΣ

Drone στη Λευκάδα: Δεν είναι δικό μας υποστηρίζει η Ουκρανία, δεν είναι Magura λέει η κατασκευάστρια

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Βαλένθια-Παναθηναϊκός με Score More-Win More* για κάθε πόντο του Ναν από το Pamestoixima.gr

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η 17χρονη στο ΚΑΤ - Τα νεότερα της κατάστασής της

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: «Δώρο ζωής» από 68χρονο - Ελήφθησαν ήπαρ, νεφροί και κερατοειδείς προς μεταμόσχευση

11:24ΕΥ ΖΗΝ

Νέο σύστημα ακοής «ακολουθεί» ό,τι επιλέγει ο εγκέφαλος – Τι θα αλλάξει με τα ακουστικά βαρηκοΐας

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Τεχεράνη: 9 δονήσεις σε μία νύχτα στην ιρανική πρωτεύουσα - Φόβοι οτι έρχεται ο κύριος, καταστροφικός σεισμός

11:17LIFESTYLE

Dua Lipa κατά Samsung: Η εταιρεία απαντά για τη παράνομη χρήση της εικόνας της - «Είχαμε πάρει άδεια»

11:16WHAT THE FACT

Αλλάζει η διάρκεια της ημέρας: Γιατί θα έχουμε... 25ώρο στο μέλλον

11:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το «ευχαριστώ» του Δημάρχου Χαλανδρίου στον Χαρδαλιά: «Έκλεισε εκκρεμότητα 17 ετών»

11:07ΚΟΣΜΟΣ

Μακρόν: Μαγείρεψε σε τηγάνια, χόρεψε και έκανε τζόγκινγκ στην Κένυα – Η «επίθεση» γοητείας του Γάλλου προέδρου - Βίντεο

11:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχίζονται οι καταθέσεις στη δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου

10:57LIFESTYLE

Ντέμι Μουρ: Δίχασε η εμφάνισή της στις Κάννες - Τα σχόλια για την εικόνα της και όσα είπε για το AI

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Έρχεται νομοσχέδιο για προστασία καταναλωτών από καταχρηστικές τραπεζικές συμπεριφορές

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο

10:55ΕΛΛΑΔΑ

Βραβεία Βιβλίου Public 2026: Ξεκινά η ψηφοφορία του κοινού για την ανάδειξη των βιβλίων της χρονιάς

10:54ME TO N & ME TO Σ

Παιδιά ευτυχισμένα, όχι επιτυχημένα…

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Γουές Στρίτινγκ: Ποιος είναι ο υπουργός Υγείας που θέλει να γίνει πρωθυπουργός της Βρετανίας - Λάτρης του Star Wars, εξωστρεφής και «Μπλερικός»

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Έγγραφο της CIA ξαναγράφει την Ιστορία: Εντοπίστηκε κρυφός θάλαμος κάτω από τη Σφίγγα στην Αίγυπτο

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Fenomeno Roadster είναι η πιο ισχυρή ανοιχτή Lamborghini έως τώρα

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Παρέσυρε συγχωριανό του για να τον σκοτώσει - Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Μάχη των γιατρών για να σώσουν τον δεξί αστράγαλό του - «Μαμά ζω»

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

09:23LIFESTYLE

Survivor: Πρώην Έλληνες παίκτες αποκαλύπτουν – «Έτσι γυρίσαμε εμείς πίσω σώοι»

08:34ΚΟΣΜΟΣ

Καμπανάκι από ΠΟΥ: «Προετοιμαστείτε για περισσότερα κρούσματα χανταΐού»

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

10:43LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ποια είναι η Βικτόρια Σβαρόφσκι, οικοδέσποινα του φετινού διαγωνισμού και κληρονόμος της αυτοκρατορίας κοσμημάτων

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπράντον Κλαρκ: Πιθανός ο θάνατος από υπερβολική δόση - Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νεκρό βρέφος 7 μηνών από αναπνευστική λοίμωξη

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτελικό

10:17LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σε ποιο μισό του τελικού θα εμφανιστεί ο Akylas;

10:57LIFESTYLE

Ντέμι Μουρ: Δίχασε η εμφάνισή της στις Κάννες - Τα σχόλια για την εικόνα της και όσα είπε για το AI

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση η 17χρονη στο ΚΑΤ - Τα νεότερα της κατάστασής της

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 26χρονος σε τροχαίο

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Λήγει η προθεσμία - Μέχρι πότε μπορείτε να την εκδώσετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ