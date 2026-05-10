Dua Lipa: Ζητά 15 εκατ. δολάρια από τη Samsung για παράνομη χρήση φωτογραφίας της

Snapshot Η Dua Lipa κατέθεσε αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Samsung για παράνομη χρήση φωτογραφίας της στις συσκευασίες τηλεοράσεων χωρίς άδεια.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2024 στα παρασκήνια του Austin City Limits Festival και η τραγουδίστρια κατέχει τα πνευματικά της δικαιώματα.

Η Samsung φέρεται να αγνόησε το αίτημα της Dua Lipa να σταματήσει τη χρήση της εικόνας της, υποστηρίζοντας αδιαφορία και απαξιωτική στάση.

Η αγωγή περιλαμβάνει κατηγορίες για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιώματος δημοσιότητας, εμπορικών σημάτων και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Χρήστες στα social media ανέφεραν πως η παρουσία της Dua Lipa στη συσκευασία επηρέασε την απόφασή τους να αγοράσουν τηλεόραση Samsung.

Αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων κατά της Samsung κατέθεσε η Dua Lipa, κατηγορώντας την εταιρεία πως χρησιμοποίησε την εικόνα της χωρίς άδεια για την προώθηση τηλεοράσεων.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η τραγουδίστρια υποστηρίζει ότι η φωτογραφία της εμφανιζόταν πάνω στις χάρτινες συσκευασίες τηλεοράσεων της εταιρείας από το προηγούμενο έτος, χωρίς η ίδια να έχει ενημερωθεί ή να έχει δώσει τη συγκατάθεσή της.

Η αντίδραση της τραγουδίστριας

Όπως αναφέρεται στην αγωγή, όταν η Dua Lipa πληροφορήθηκε τη χρήση της εικόνας της, ζήτησε από τη Samsung να σταματήσει άμεσα την καμπάνια.

Ωστόσο, σύμφωνα με την πλευρά της τραγουδίστριας, η εταιρεία φέρεται να αντιμετώπισε το αίτημα με «αδιαφορία και απαξιωτική στάση», αρνούμενη να αποσύρει τη φωτογραφία.

Η συσκευασία τηλεόρασης με την φωτογραφία της Dua Lipa

Στην αγωγή επισημαίνεται ότι: «Το πρόσωπο της Dua Lipa χρησιμοποιήθηκε σε μαζική διαφημιστική καμπάνια για καταναλωτικό προϊόν χωρίς τη γνώση της, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα και χωρίς η ίδια να έχει οποιονδήποτε έλεγχο ή συμμετοχή».

Η φωτογραφία και οι αντιδράσεις στα social media

Σύμφωνα με το δικόγραφο, η Dua Lipa κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της επίμαχης φωτογραφίας, η οποία τραβήχτηκε στα παρασκήνια του φεστιβάλ Austin City Limits Festival το 2024.

Η φωτογραφία που φαίνεται να έχει χρησιμοποιήσει χωρίς την άδειά της Dua Lipa η Samsung

Η αγωγή περιλαμβάνει επίσης αναρτήσεις χρηστών στο X, οι οποίοι ανέφεραν πως η παρουσία της τραγουδίστριας στη συσκευασία επηρέασε την απόφασή τους να αγοράσουν τηλεόραση της Samsung.

Ένας χρήστης έγραψε χαρακτηριστικά: «Δεν σκόπευα καν να αγοράσω τηλεόραση, αλλά είδα το κουτί και τελικά την πήρα». Άλλος σχολίασε:

«Θα αγόραζα αυτή την τηλεόραση μόνο και μόνο επειδή είναι πάνω η Dua Lipa».

Οι κατηγορίες κατά της Samsung

Η πλευρά της τραγουδίστριας υποστηρίζει πως η Samsung επωφελήθηκε οικονομικά δημιουργώντας την εντύπωση ότι η Dua Lipa υποστήριζε επίσημα το προϊόν, κάτι που – σύμφωνα με την ίδια – δεν συνέβη ποτέ.

Στην αγωγή γίνεται λόγος για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παραβίαση του δικαιώματος δημοσιότητας σύμφωνα με τη νομοθεσία της Καλιφόρνια, αλλά και για παραβιάσεις εμπορικών σημάτων και ομοσπονδιακής νομοθεσίας περί αθέμιτου ανταγωνισμού.

Η υπόθεση κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής, η Samsung δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο σχετικά με την αγωγή και τις κατηγορίες της Dua Lipa.

