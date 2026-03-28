Το «αντίο» του Νίκου Γκάλη στη Μαρινέλλα – «Μια αληθινή κυρία»

Ο «γκάγκστερ» του ελληνικού μπάσκετ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για το θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας, με την οποία τον συνέδεε η «χρυσή» εποχή του Άρη.

Λευτέρης Μπακολιάς

Ήταν ο πρώτος που αναφερόταν στο «με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τ’ άλλα παιδιά». Ο Νίκος Γκάλης σημάδεψε το ελληνικό μπάσκετ, με τον τρόπο που η Μαρινέλλα σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι. Έτσι ο «γκάγκστερ» δεν γινόταν να μην πει το δικό του «αντίο».

Ο μύθος της καλαθόσφαιρας συνδεόταν από τη «χρυσή» εποχή του Άρη με τη Μαρινέλλα και την αποχαιρέτησε μέσω social media. Κάνοντας λόγο για σπουδαία καλλιτέχνιδα και αληθινή κυρία.

Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Μια σπουδαία καλλιτέχνης, μια αληθινή Κυρία…

Θα μείνει αξέχαστη!

Συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους της».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:07ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακή εικόνα με τα χιονισμένα βουνά της Κρήτης από το διάστημα

22:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Το «αντίο» του Νίκου Γκάλη στη Μαρινέλλα – «Μια αληθινή κυρία»

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός βρέθηκε 82χρονος που είχε καταγγείλει ότι τον κακοποιούσε η 77χρονη σύζυγός του

22:40ΚΟΣΜΟΣ

«Ασπίδες»: Προειδοποίηση για επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο του Αγρινίου: Πληροφορίες για τραυματισμό νεαρού από μαχαίρι

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την τραγωδία στην Εγνατία Οδό: 54χρονος και 73χρονη οι δύο νεκροί

22:13ΕΘΝΙΚΑ

«Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση στην αλ Σουκαϊλαμπίγια» λέει το ΥΠΕΞ για τις επιθέσεις κατά χριστιανικής κοινότητας στη Συρία

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: «Άσπρισε» το Πάπιγκο από το χαλάζι- Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό

21:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες – Αναλυτική πρόγνωση

21:44ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός για Μαρινέλλα: «Η φωνή της έντυσε με συναισθήματα τις ζωές ανθρώπων»

21:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον στρατάρχη Χαφτάρ στη Βεγγάζη – Στο επίκεντρο μεταναστευτικό και ΑΟΖ

21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Μαρινέλλα: Τα λόγια είναι περιττά...

21:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να εκπροσωπήσει ρεαλιστική προοδευτική απάντηση - Στις εκλογές ο Μητσοτάκης θα έχει αντίπαλο

21:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης για Μαρινέλλα: «Η φωνή και η παρουσία της σημάδεψαν γενιές»

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Μαρινέλλα: Μια μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού

21:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Μαρινέλλα: Μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι καθολικές εκκλησίες ακύρωσαν τη λιτανεία της Κυριακής των Βαΐων

21:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: «Διπλό» του Περιστερίου στην έδρα της ΑΕΚ – Η βαθμολογία

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την Μαρινέλλα

20:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινέλλα: Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει απόψε η ώρα: Η Ελλάδα υποδέχεται το θερινό ωράριο

20:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Βρε, άντε και στο διάολο…» - Το τηλεφώνημα του Σάχη και η απρόοπτη απάντηση

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την τραγωδία στην Εγνατία Οδό: 54χρονος και 73χρονη οι δύο νεκροί

22:40ΚΟΣΜΟΣ

«Ασπίδες»: Προειδοποίηση για επιθέσεις σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

19:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το επεισοδιακό διαζύγιο με τον Στέλιο Καζαντζίδη - Πώς χώρισε το διασημότερο ζευγάρι του ελληνικού τραγουδιού

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρό επεισόδιο στο κέντρο του Αγρινίου: Πληροφορίες για τραυματισμό νεαρού από μαχαίρι

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινητικές στιγμές στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ο Απόστολος Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τους συνέδρους - «Δεν ξέρω αν θα ζω για να δω την Ελλάδα της Δημοκρατίας»

19:31ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Μαρινέλλα: Η μυθιστορηματική ζωή της μεγάλης κυρίας του Ελληνικού τραγουδιού

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ταλαιπωρία για μαθητές σε εκδρομή στην Κροατία – Αγωνία στις οικογένειες τους

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για την 1η Απριλίου - Τι ισχύει με την «μετεωρολογική βόμβα»

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός βρέθηκε 82χρονος που είχε καταγγείλει ότι τον κακοποιούσε η 77χρονη σύζυγός του

15:24ΥΓΕΙΑ

Καθηγητής του Harvard περιγράφει στο Newsbomb την πραγματική ευτυχία - «Δεν είναι απλά ένα συναίσθημα» - Τρεις απλές πρακτικές για να την επιτύχουμε

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη – Συγκλονίζει ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης του 34χρονου: «Οι γονείς θα μπορέσουν να αποχαιρετήσουν το παιδί τους όπως πρέπει»

20:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Η τελευταία εμφάνισή της στο κατάμεστο Ηρώδειο

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Η χειρότερη εκτέλεση στην ιστορία - Θάνατος δια βρασμού για τον σεφ που δηλητηρίασε το δείπνο

20:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το συγκλονιστικό αντίο του Γιώργου Νταλάρα - «Σε ευχαριστώ για όλα μάνα...»

21:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Συννεφιασμένη Κυριακή με βροχές και καταιγίδες – Αναλυτική πρόγνωση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ