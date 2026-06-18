Έφη Πίκουλα για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Κοιταζόταν στον καθρέφτη και είχε αγάπη με τον εαυτό της»

Οι δηλώσεις της Έφης Πίκουλα για τα εγκαινία του καμαρινιού της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Ανθή Κουρεντζή

Έφη Πίκουλα για Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Κοιταζόταν στον καθρέφτη και είχε αγάπη με τον εαυτό της»

Η Έφη Πίκουλα

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Για τα εγκαίνια του καμαρινιού της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά μίλησε η Έφη Πίκουλα σε δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες.

«Ήταν μια επιθυμία του αδελφού της, του Τάκη Βουγιουκλάκη, εδώ και χρόνια. Δεν μπόρεσε να την υλοποιήσει. Πήρα εγώ τη σκυτάλη και χαίρομαι που αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό, έστω αυτά τα λίγα πράγματα που αντιπροσωπεύουν την Αλίκη μας», ανέφερε αρχικά η Έφη Πίκουλα.

«Το αγαπημένο μου από τα αντικείμενά της είναι ο καθρέφτης. Θα ήθελα να τον κρατήσω αλλά δεν γίνεται. Έβλεπε τον εαυτό της και είχε αγάπη με τον εαυτό της. Ένας μεγεθυντικός καθρέφτης», πρόσθεσε η χήρα του Τάκη Βουγιουκλάκη.

Αναφερόμενη στον γιο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, Γιάννη Παπαμιχαήλ, η Έφη Πίκουλα είπε: «Είμαι σίγουρη ότι και ο γιος της είναι σύμφωνος, δεν μπορεί να μην είναι σύμφωνος. Μπορεί να έχει ένα πρόβλημα και να μην ήρθε. Ο γιος έχει τον πρώτο λόγο, ξέρω πολύ καλά ότι έχει ενημερωθεί».

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