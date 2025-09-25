Αλίκη Βουγιουκλάκη: «Έφυγε με πικρία από την ζωή» - Η εξομολόγηση του Μάκη Δελαπόρτα για την ηθοποιό

Για την σχέση ζωής με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την πικρία με την οποία έφυγε από την ζωή η διάσημη ηθοποιός μίλησε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο Μάκης Δελαπόρτας.

«Η Αλίκη έλεγε πως “οταν φύγω, θα ειπωθούν για μένα και θα λεχθούν τα πιο σημαντικά που δεν λέγονται τώρα”. Έφυγε με μια πίκρα η Αλίκη, ότι δεν την αποδέχονταν τόσο οι “ποιοτικοί” του θεάτρου ενώ αυτά που έκανε ήταν άκρως καλλιτεχνικά και ποιοτικά», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μάκης Δελαπόρτας.

«Ένιωθε ότι δεν είχε τη θέση που της αξίζει, καλλιτεχνικά. Θυμάστε και ένα βίντεο που υπάρχει όπου πήγαινε να δώσει ένα βραβείο, η γαλαρία επάνω φώναζε και τους απάντησε με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Ήξερε ότι σε μια αίθουσα ήταν όλοι θαυμαστές της και μου έλεγε ότι “και αυτοί που λένε ότι με μισούν, μια κρυμμένη φωτογραφία στο συρτάρι θα έχουν δική μου”. Δεν ξέρω σήμερα, αν ζούσε, πως θα αισθανόταν», πρόσθεσε ο γνωστός καλλιτέχνης.

«Νομίζω όμως ότι έχει κατασταλάξει το κοινό για την Αλίκη. Η Αλίκη είναι αυτή που είναι, όπως είναι και όλοι αυτοί που πέρασαν» συμπλήρωσε, ακόμα, ο Μάκης Δελαπόρτας.

Διαβάστε επίσης