Ανοίγει για πρώτη φορά το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη - Όσα θα δουν οι επισκέπτες

Snapshot Το προσωπικό καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη έχει μόνιμη θέση στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου ξεκίνησε τη θεατρική της πορεία το 1953.

Στον χώρο εκτίθενται προσωπικά αντικείμενα και κοστούμια της ηθοποιού, δημιουργώντας την αίσθηση ότι μόλις σηκώθηκε για να ανέβει στη σκηνή.

Η έκθεση περιλαμβάνει σημαντικά κειμήλια όπως το φόρεμα από την «Εύθυμη χήρα», την τιάρα από την «Ωραία μου κυρία» και το προσωπικό άρωμα της Αλίκης.

Το καμαρίνι είναι ανοιχτό καθημερινά με δωρεάν είσοδο και υπάρχει σκέψη για επέκταση της έκθεσης λόγω μεγάλης ανταπόκρισης του κοινού.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και αποσκοπεί στην τιμή και διατήρηση της μνήμης της ηθοποιού στον χώρο όπου ξεκίνησε και ολοκλήρωσε τη θεατρική της διαδρομή. Snapshot powered by AI

Τριάντα χρόνια μετά τον θάνατό της, η Αλίκη Βουγιουκλάκη επιστρέφει συμβολικά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί όπου έκανε τα πρώτα της θεατρικά βήματα το 1953. Το προσωπικό της καμαρίνι αποκτά πλέον μόνιμη θέση στο ιστορικό θέατρο, μετατρέποντας έναν χώρο προετοιμασίας σε τόπο μνήμης και θεατρικής ιστορίας.



Η σπουδαία ηθοποιός είχε πραγματοποιήσει την πρώτη της θεατρική εμφάνιση ως Λουίζον στον «Κατά φαντασίαν ασθενή» του Μολιέρου, δίπλα στον Χριστόφορο Νέζερ και σε σκηνοθεσία του Αλέξη Σολωμού.

Η ιδέα πίσω από το καμαρίνι

Εμπνευστής της πρωτοβουλίας είναι ο δημοσιογράφος και προϊστάμενος Προγράμματος και Πολιτισμού στο Κανάλι Ένα, Παναγιώτης Φύτρας, ο οποίος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ χαρακτήρισε τη δημιουργία του καμαρινιού προσωπικό του όνειρο.



Όπως εξηγεί, η επαγγελματική του πορεία συνδέθηκε στενά με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, καθώς πήρε την πρώτη έντυπη συνέντευξή της στην «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» το 1987, αλλά και την τελευταία ραδιοφωνική της συνέντευξη, πέντε μήνες πριν φύγει από τη ζωή, τον Φεβρουάριο του 1996.



«Σε όλη αυτή την πορεία αποκτήσαμε μια σχέση εμπιστοσύνης που για μένα ήταν παρακαταθήκη και το κρατάω μέσα μου σαν θησαυρό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Δίπλα στο καμαρίνι του Δημήτρη Παπαμιχαήλ

Το καμαρίνι της Αλίκης βρίσκεται δίπλα σε εκείνο του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, το οποίο είχε δημιουργηθεί νωρίτερα, επίσης με πρωτοβουλία του Καναλιού Ένα.



Ο Παναγιώτης Φύτρας θυμάται πως, μετά τα εγκαίνια του καμαρινιού του Παπαμιχαήλ, γεννήθηκε αυθόρμητα η ιδέα να δημιουργηθεί και ο χώρος της Αλίκης.



«Κοιταχτήκαμε με τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη και τον πρόεδρο της ΔΗ.ΡΑ.Π. Ιωσήφ Βουράκη και είπαμε "μη μείνει μόνος του ο Δημήτρης". Όποιες διαφωνίες κι αν είχαν μεταξύ τους, θα είναι πάντοτε μαζί. Θα χορεύουν πάντα μαζί, θα ερωτεύονται, θα τσακώνονται και το τέλος θα είναι πάντοτε ευτυχισμένο», σημειώνει.

Τα προσωπικά αντικείμενα που εκτίθενται

Το καμαρίνι, το οποίο επιμελήθηκε ο σκηνογράφος Μανόλης Παντελιδάκης, δεν θυμίζει μουσειακή προθήκη. Αντίθετα, έχει διαμορφωθεί ώστε να δημιουργεί την αίσθηση πως η Αλίκη μόλις σηκώθηκε από την καρέκλα του μακιγιάζ για να ανέβει στη σκηνή.



Ανάμεσα στα εκθέματα περιλαμβάνονται, το φόρεμα που σχεδίασε ο Γιώργος Πάτσας για την πρώτη παρουσίαση της «Εύθυμης χήρας» το 1980, τα χαρακτηριστικά καπέλα από την παράσταση «Ωραία μου κυρία», η σομόν ρόμπα που φορούσε μετά τις παραστάσεις, τα γυαλιά της, προσωπικές φωτογραφίες από το σπίτι της, ο καθρέφτης της, η εμβληματική τιάρα από την «Ωραία μου κυρία» του 1977, η περούκα από το έργο «Βίκτωρ Βικτώρια», καθώς και το προσωπικό της άρωμα, δημιουργία του οίκου Guerlain, με χαραγμένα τα αρχικά της στο μπουκάλι. Ο Παναγιώτης Φύτρας ξεχωρίζει ιδιαίτερα τα πασουμάκια της ηθοποιού.





«Θα μπορούσε κανείς να πει ότι έχουν απορροφήσει όλη την κούραση από τις πρόβες και τις παραστάσεις. Ο επισκέπτης θα απολαύσει μοναδικά κειμήλια μιας συγκλονιστικής καριέρας και μιας αστραφτερής ζωής», αναφέρει.

Η Αλίκη πίσω από τον μύθο

Το καμαρίνι δεν αναδεικνύει μόνο τη λαμπερή εικόνα της «εθνικής σταρ», αλλά και την καθημερινότητα μιας ηθοποιού γνωστής για την πειθαρχία, την προετοιμασία και την αφοσίωσή της πριν από κάθε παράσταση.



«Το φως της προπορευόταν της φυσικής της παρουσίας. Η Αλίκη είχε τεράστιο ταλέντο, διάρκεια και, πάνω απ' όλα, μια αλήθεια που δεν μπορούσες να της αντισταθείς. Αυτή την αλήθεια την αντιλήφθηκαν πρώτα τα παιδιά, που την πέρασαν στις επόμενες γενιές. Έτσι η Αλίκη έγινε ένα παραμύθι που συνεχίζει να ταξιδεύει από στόμα σε στόμα», λέει ο Παναγιώτης Φύτρας.

Δωρεάν επισκέψεις για το κοινό

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά, Ιωσήφ Βουράκης, ευχαρίστησε την οικογένεια της Αλίκης Βουγιουκλάκη για την εμπιστοσύνη και την παραχώρηση των προσωπικών αντικειμένων.



Όπως σημειώνει, η Αλίκη δεν θα μπορούσε να λείπει από τον Πειραιά, καθώς εκεί ξεκίνησε αλλά και ολοκλήρωσε τη θεατρική της διαδρομή.



Το καμαρίνι θα είναι ανοιχτό καθημερινά, από Δευτέρα έως Κυριακή, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.



«Όσοι είχαμε την τύχη να αγγίξουμε αυτά τα αντικείμενα, δεν αγγίξαμε απλώς αντικείμενα· αγγίξαμε την ίδια την Αλίκη», τονίζει.

Σκέψεις για επέκταση της έκθεσης

Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού έχει ήδη οδηγήσει τους διοργανωτές να εξετάζουν την επέκταση της έκθεσης, με περισσότερα προσωπικά αντικείμενα της αξέχαστης πρωταγωνίστριας σε μεγαλύτερο εκθεσιακό χώρο.



Το καμαρίνι της Αλίκης Βουγιουκλάκη δεν αποτελεί απλώς έναν χώρο αναμνήσεων, αλλά έναν ζωντανό φόρο τιμής στη γυναίκα που σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο, επιστρέφοντας συμβολικά εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.

Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

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