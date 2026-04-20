Η ΑΙ είναι ο… ενοχλητικός συνάδελφος που δεν έχει ποτέ κακή μέρα – Η αλήθεια που όλοι σκέφτονται

Snapshot Η τεχνητή νοημοσύνη αυξάνει τις απαιτήσεις στην εργασία, θέτοντας πρότυπα συνέπειας που θυμίζουν μηχανές.

Η AI επιταχύνει την αυτοματοποίηση εργασιών που έχουν ήδη τυποποιηθεί μέσω σεναρίων και δεικτών απόδοσης, κυρίως σε τομείς όπως οι πωλήσεις, το δίκαιο και η έρευνα.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να εστιάσουν σε δεξιότητες που δεν μπορεί να αναπαράγει η AI, όπως η λήψη αποφάσεων υπό αβεβαιότητα και η κατανόηση σύνθετων κοινωνικών δυναμικών.

Αν η εργασία αποτελείται κυρίως από εκτέλεση τυποποιημένων διαδικασιών, η αυτοματοποίηση μέσω AI είναι το επόμενο αναπόφευκτο βήμα. Snapshot powered by AI

Αν νιώθετε ότι οι απαιτήσεις στη δουλειά αυξάνονται αθόρυβα αλλά σταθερά, δεν είστε οι μόνοι. Η ταχεία ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή εργασία δεν αλλάζει μόνο τα «εργαλεία» που χρησιμοποιούμε, αλλά και τα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται η ανθρώπινη απόδοση.

Σε ένα περιβάλλον όπου η «τέλεια» συνέπεια της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται σημείο αναφοράς, οι εργαζόμενοι καλούνται ολοένα και περισσότερο να ανταποκριθούν σε πρότυπα που θυμίζουν… μηχανές.

«Οι προσδοκίες των πελατών επαναπροσδιορίζονται με βάση τη συνέπεια της τεχνητής νοημοσύνης», τόνισε η Σβετλάνα Μακάροβα, που δραστηριοποιείται στη διαχείριση τεχνικών προϊόντων AI στην IKS Health και στο παρελθόν ήταν επικεφαλής προϊόντων AI στη Mayo Clinic, μιλώντας στο Business Insider.

Η Μακάροβα αποκαλεί αυτήν τη μετατόπιση «έκπτωση ανθρωπινότητας», μία διακριτική δυναμική κατά την οποία χαρακτηριστικά που καθιστούν τους ανθρώπους… ανθρώπινους, όπως η άμεση προσαρμοστικότητα, η κρίση και το συναίσθημα, μετατρέπονται σε μειονεκτήματα στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

«Οι εργαζόμενοι αρχίζουν να αντιμετωπίζουν μη ρεαλιστικά πρότυπα παραγωγικότητας, υπομονής και διαθεσιμότητας. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους, η AI δεν έχει ποτέ κακή μέρα», επεσήμανε.

Η τάση δεν άρχισε με την AI, όπως σημείωσε η Μακάροβα· εδώ και δεκαετίες, οι εταιρείες βελτιστοποιούν τις θέσεις εργασίας για αποδοτικότητα, διασπώντας τις σε επαναλαμβανόμενα καθήκοντα και τυποποιώντας τα αποτελέσματα μέσω σεναρίων, προτύπων και δεικτών απόδοσης. Αυτό διευκόλυνε την κλιμάκωση και την αυτοματοποίηση της εργασίας.

«Η πιστή τήρηση ενός σεναρίου είναι αυτό που επιτρέπει σε μια μηχανή να εκτελεί καλύτερα μια εργασία. Αν μία δουλειά έχει “σκριπταριστεί”, έχει ήδη προετοιμαστεί για αυτοματοποίηση», προσέθεσε. Σήμερα, η AI επιταχύνει αυτήν τη μετάβαση.

Συστήματα που έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε χρόνια δομημένων ροών εργασίας –από κλήσεις εξυπηρέτησης πελατών έως συγγραφή αναφορών και τεκμηρίωση– μπορούν να αναπαράγουν αυτές τις εργασίες με ολοένα και μεγαλύτερη ακρίβεια, ιδίως σε τομείς όπως οι πωλήσεις, το δίκαιο, η τεχνολογική ανάπτυξη και η έρευνα.

Παράλληλα, η αλληλεπίδραση με AI που επιδεικνύει «συναισθηματική νοημοσύνη», μεταβάλλει διακριτικά τις προσδοκίες για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Το αποτέλεσμα είναι ένα εργασιακό περιβάλλον όπου απαιτούνται περισσότερα, συχνά χωρίς οι εργαζόμενοι να αντιλαμβάνονται τον λόγο.

Τι δεν μπορεί να αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη

Για να παραμείνουν ανταγωνιστικοί, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να εστιάσουν σε αυτά που δεν μπορεί να αναπαράγει η τεχνητή νοημοσύνη: Λήψη αποφάσεων υπό αβεβαιότητα, κατανόηση σύνθετων κοινωνικών δυναμικών και εφαρμογή βαθιάς εξειδίκευσης.

«Όσοι εντοπίζουν τα στοιχεία που διαφεύγουν της τεχνητής νοημοσύνης, είναι εκείνοι που μπορούν να διαχειρίζονται την ασάφεια και να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις όταν τα δεδομένα είναι ελλιπή», σχολίασε ακόμη.

Αυτή η εκτίμηση έρχεται σε μία περίοδο κατά την οποία οι εργαζόμενοι ανησυχούν για τον αντίκτυπο της AI στις θέσεις εργασίας τους, με πολλούς να φοβούνται ότι η χρήση της τεχνολογίας ίσως συμβάλλει τελικά στην εκπαίδευση των… αντικαταστατών τους.

«Το άβολο ερώτημα είναι πόσο από αυτή τη δουλειά μπορεί πραγματικά να περιγραφεί ως εκτέλεση μία διαδικασίας που έχει σχεδιάσει κάποιος άλλος. Αν η απάντηση είναι “πάνω από το μισό”, τότε η τυποποίηση έχει ήδη κάνει τη δουλειά της. Η αυτοματοποίηση είναι το επόμενο λογικό βήμα», κατέληξε η Σβετλάνα Μακάροβα.