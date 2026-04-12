Ιερέας ερμηνεύει το «Απορώ με την καρδιά μου» και γίνεται viral – Βίντεο

Τα βλέμματα –και όχι άδικα– «μαγνήτισε» για άλλη μία φορά ο αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος Βόγκας, ο οποίος υπηρετεί ως στρατιωτικός ιερέας στη Φρουρά Καλαμάτας.

Ο νεαρός κληρικός είχε ήδη απασχολήσει το κοινό στο παρελθόν, κυρίως λόγω της προσεγμένης του εμφάνισης, ωστόσο, αυτήν τη φορά ο λόγος ήταν διαφορετικός και σαφώς… καλλιτεχνικός.

Σε βίντεο που κάνει τον «γύρο» του διαδικτύου τις τελευταίες μέρες, ο αρχιμανδρίτης εμφανίζεται σε μουσική εκδήλωση, όπου ανεβαίνει στη σκηνή και ερμηνεύει το γνωστό λαϊκό τραγούδι «Απορώ με την καρδιά μου» του Γιάννη Πάριου.

Η ερμηνεία του εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους, χαρίζοντας θερμό χειροκρότημα. Το έγινε viral μέσα σε μερικές ώρες, με χιλιάδες χρήστες να σχολιάζουν θετικά τη φωνή του αρχιμανδρίτη. Μάλιστα, πολλοί κάνουν λόγο για έναν ιερέα που «σπάει τα στερεότυπα», δείχνοντας μία διαφορετική, πιο ανθρώπινη και προσιτή πλευρά του κλήρου.