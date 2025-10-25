Κυρανάκης για το SMS του υπουργείου Μεταφορών για την οδική ασφάλεια: «Δεν έγινε καμία ανάθεση»

Απάντηση «γι' αυτούς που είδαν "σκάνδαλο" για το sms» που στάλθηκε χθες, Παρασκευή από το υπουργείο Μεταφορών στα κινητά πολιτών για την οδική ασφάλεια ενόψει 28ης Οκτωβρίου δίνει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αναπληρωτής υπουργός Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο αναπληρωτής υπουργός δηλώνει πως «δεν έγινε καμία ανάθεση και δεν δαπανήθηκε από το κράτος ούτε ένα ευρώ για το SMS, η αποστολή έγινε από την COSMOTE, τη VODAFONE και τη NOVA στους δικούς τους συνδρομητές τους οποίους και ευχαριστούμε που αποδέχθηκαν το αίτημά μας». Παράλληλα, αναφέρει πως δεν υπάρχει καμία παραβίαση προσωπικών δεδομένων και η πρωτοβουλία που πάρθηκε κατόπιν πρότασης Συλλόγου οικογενειών θυμάτων τροχαίων.

Δείτε την ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη:

Γι αυτούς που είδαν «σκάνδαλο» ακόμη και στην αποστολή μηνύματος υπέρ της οδικής ασφάλειας και της προστασίας της ζωής, απαντώ:



1. Δεν έγινε καμία ανάθεση, δεν δαπανήθηκε από το κράτος ούτε ένα ευρώ για το SMS, η αποστολή έγινε από την COSMOTE, τη VODAFONE και τη NOVA στους… — kyranakis (@kyranakis) October 25, 2025

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη:

«Γι' αυτούς που είδαν "σκάνδαλο" ακόμη και στην αποστολή μηνύματος υπέρ της οδικής ασφάλειας και της προστασίας της ζωής, απαντώ:

Δεν έγινε καμία ανάθεση, δεν δαπανήθηκε από το κράτος ούτε ένα ευρώ για το SMS, η αποστολή έγινε από την COSMOTE, τη VODAFONE και τη NOVA στους δικούς τους συνδρομητές τους οποίους και ευχαριστούμε που αποδέχθηκαν το αίτημά μας. Δεν υπάρχει καμία παραβίαση προσωπικών δεδομένων για τον απλό λόγο ότι η αποστολή έγινε από τις εταιρείες κινητής χωρίς να γνωρίζει το Υπουργείο ούτε ονόματα, ούτε τηλέφωνα, ούτε κανένα άλλο στοιχείο. Η πρωτοβουλία πάρθηκε κατόπιν πρότασης Συλλόγου οικογενειών θυμάτων τροχαίων. Για όσους είπαν "Αντί να φτιάξουν δρόμους, στέλνουν SMS", ας δουν τα στοιχεία του παλιού δρόμου "Πάτρα-Πύργος" και να τα συγκρίνουν με τα σημερινά.

Η προσπάθεια για να σωθούν ζωές στους ελληνικούς δρομους είναι συνεχής.

Γι' αυτό αλλάξαμε τον ΚΟΚ.

Γι' αυτό εφαρμόσαμε αυστηρότερη αστυνόμευση.

Γι' αυτό κάναμε το 24ωρο μετρό το Σάββατο.

Γι' αυτό βάζουμε τις κάμερες οδικής ασφάλειας.

Γι' αυτό μετατρέψαμε την εγκατάλειψη σε κακούργημα.

Γι' αυτό φτιάχνουμε καλύτερους δρόμους σε όλη τη χώρα.

Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε με ακόμη περισσότερα μέτρα ώστε να σωθούν ζωές».