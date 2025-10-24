Το περσινό τριήμερο της 28ης, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία – Το μήνυμα του υπουργείου Μεταφορών

Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου πέρυσι, το 2024, σε τροχαία δυστυχήματα σε όλη την Ελλάδα.

Το υπουργείο Μεταφορών αποστέλλει σήμερα Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, το παραπάνω μήνυμα προς τα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους οδηγούς, εν όψει της φετινής εξόδου.

Το μήνυμα αναφέρει: «Το περσινό τριήμερο της 28ης, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στο δρόμο. Υπουργείο Μεταφορών».