Το περσινό τριήμερο της 28ης, 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία – Το μήνυμα του υπουργείου Μεταφορών
Το μήνυμα αποστέλλεται με sms με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες εν όψει της εξόδου
Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου πέρυσι, το 2024, σε τροχαία δυστυχήματα σε όλη την Ελλάδα.
Το υπουργείο Μεταφορών αποστέλλει σήμερα Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, το παραπάνω μήνυμα προς τα κινητά τηλέφωνα των πολιτών, με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους οδηγούς, εν όψει της φετινής εξόδου.
Το μήνυμα αναφέρει: «Το περσινό τριήμερο της 28ης, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στο δρόμο. Υπουργείο Μεταφορών».
