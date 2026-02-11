Καλάβρυτα: Βλάβη στον Οδοντωτό - Ακινητοποιήθηκε συρμός με 77 επιβάτες

Βλάβη σημειώθηκε σήμερα, Τετάρτη, σε συρμό στον Οδοντωτό που εκτελούσε δρομολόγιο από το Διακοπτό προς τα Καλάβρυτα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί κοντά στα Νιάματα.

Στο σημείο, σύμφωνα με το kalavrytanews.com, μετέβη δεύτερος συρμός προκειμένου να ρυμουλκήσει τον ακινητοποιημένο, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Στον συρμό επέβαιναν 77 επιβάτες και 8 άτομα προσωπικό και άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού, με τη συμμετοχή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και συνεργείων της ΕΜΟΔΕ.

