Hellenic Train: Ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού λόγω πτώσης δέντρων

Όπως αναφέρει η Hellenic Train, «βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας»

Στην παύση των δρομολογίων του οδοντωτού σιδηρόδρομου στα Καλάβρυτα προχώρησε για σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου, η Hellenic Train εξαιτίας πτώσης δέντρων στις γραμμές.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η Hellenic Train, «βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας».

Όσα τονίζει η εταιρεία:
«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν ενημέρωσης από τον Διαχειριστή Υποδομής, Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ, για προβλήματα στην υποδομή που προκλήθηκαν από πτώση δέντρων στη γραμμή νωρίτερα το πρωί, καταργούνται για σήμερα, Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, τα παρακάτω δρομολόγια του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού – Καλαβρύτων: 1330, 1332 (Διακοπτό – Καλάβρυτα) • 1331, 1333 (Καλάβρυτα – Διακοπτό). Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας».

