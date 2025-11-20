Αλέκος Φλαμπουράρης: Στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ στην πολιτική κηδεία στο ΕΑΤ-ΕΣΑ

Αλέξης Τσίπρας, Μπέτυ Μπαζιάνα και τα παιδιά τους, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς και πρώην υπουργοί των ΑΝΕΛ που συμμετείχαν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δίνουν το παρόν στην πολιτική κηδεία του Αλέκου Φλαμπουράρη, στον πρώην χώρο του ΕΑΤ - ΕΣΑ στο πάρκο Ελευθερίας.

O βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Στην πολιτική κηδεία, έχει προγραμματιστεί να μιλήσουν για τον Αλέκο Φλαμπουράρη ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και στέλεχος της Νέας Αριστεράς Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, καθώς και συνεργάτες του. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης πέθανε την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 87 χρόνων στο σπίτι του, ενώ το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ο βουλευτής Γιώργος Καραμέρος Newsbomb / Χάρης Γκίκας

Μετά την τελετή, η σορός του Αλέκου Φλαμπουράρη θα αποτεφρωθεί, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.