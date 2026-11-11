Α.Π.Ο.Ρ.: 27 χρόνια παρουσίας και μεγάλων διακρίσεων στο Ρέθυμνο

Είκοσι επτά χρόνια παρουσίας στον ελληνικό αθλητισμό συμπληρώνει ο Αθλητικός Παλαιστικός Όμιλος Ρεθύμνου (Α.Π.Ο.Ρ.), ο οποίος ιδρύθηκε το 1999 και έχει συνδέσει τη διαδρομή του με την ανάπτυξη της πάλης στην Κρήτη.

Στη διάρκεια αυτών των ετών, ο σύλλογος έχει αναδείξει αθλητές και έχει καταγράψει διακρίσεις σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο.

Ο απολογισμός του περιλαμβάνει έχει 88 πανελλήνια μετάλλια (51 χρυσά, 22 ασημένια, 15 χάλκινα). Στις διεθνείς διοργανώσεις, αθλητές του Α.Π.Ο.Ρ. έχουν καταλάβει θέσεις στην πρώτη πεντάδα Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων, ενώ έχουν κατακτήσει μετάλλια στην πάλη στην άμμο και σε Βαλκανικούς αγώνες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο daynight.gr