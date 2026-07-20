Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 25χρονος για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ο 25χρονος ενώπιων της ανακρίτριας φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση

Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 25χρονος για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα προφυλακίστηκε μετά την απολογία του.
  • Ο 25χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή και δήλωσε ότι δεν είχε σχέση με την επίθεση ή τη διαχείριση των κλειδιών του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες.
  • Με την προφυλάκιση του 25χρονου, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση ανέρχονται πλέον σε τέσσερις, συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος και δύο φερόμενων φυσικών δραστών.
  • Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής συνεχίζεται και η δικογραφία αφορά επίσης δύο ακόμη εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε σπίτια πολιτικών της Θεσσαλονίκης.
  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών και εμπρησμό.
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Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε και ο 25χρονος που συνελήφθη για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Ο 25χρονος απολογήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται τη δικογραφία και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Ο αριθμός των προφυλακισθέντων έφτασε πλέον τους 4, όσοι είναι και οι μέχρι στιγμής συλληφθέντες.

Κατά την απολογία του, ο 25χρονος φέρεται να αρνήθηκε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με την επίθεση. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος έκανε λόγο για ψευδείς ισχυρισμούς από την πλευρά του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος που φέρεται να τον κατονόμασε ως το πρόσωπο στο οποίο παρέδωσε τα κλειδιά του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες πριν και μετά την επίθεση. Κατά πληροφορίες, αρνήθηκε ότι διαχειρίστηκε τα κλειδιά ή ότι τα έδωσε στους φυσικούς δράστες της επίθεσης.

Με τη νέα προφυλάκιση, οι προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση φτάνουν πλέον τους τέσσερις. Εκτός από τον 25χρονο, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος και τους δύο φερόμενους ως φυσικούς δράστες της επίθεσης- τον 29χρονο και την 26χρονη.

Η έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας συνεχίζεται, ενώ η δικογραφία που χειρίζεται η ανακρίτρια περιλαμβάνει τόσο τη δολοφονική επίθεση στην οικία Νέστορα όσο και τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή, Σάββα Αναστασιάδη.

Η δίωξη αφορά βαριές κατηγορίες, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, κατοχή εκρηκτικών και εμπρησμό.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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