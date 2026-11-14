Άλιμος: Έφοδος για καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας αποκάλυψε ολόκληρο οπλοστάσιο και εκατοντάδες αναβολικά

Snapshot Στην κατοικία εντοπίστηκαν 721 φιαλίδια αναβολικών ουσιών, όπλο, 625 φυσίγγια και επτά βυζαντινά αρχαία νομίσματα.

Ο 46χρονος φέρεται να διακινούσε αναβολικές ουσίες μέσω μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

Ο άνδρας συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραβάσεις φαρμακευτικής νομοθεσίας, όπλων και προστασίας αρχαιοτήτων.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες. Snapshot powered by AI

Μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία οδήγησε την ΕΛ.ΑΣ. στην κατοικία ενός 46χρονου στον Άλιμο, όπου οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με ευρήματα που δεν περιορίζονταν στην αρχική υπόθεση. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν εκατοντάδες φιαλίδια με αναβολικές ουσίες, όπλο, μεγάλο αριθμό φυσιγγίων, αλλά και αρχαία νομίσματα βυζαντινής προέλευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αστυνομική επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από καταγγελία γυναίκας στο Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος της από τον 46χρονο. Η γυναίκα φέρεται, μάλιστα, να προσκόμισε και βιντεοληπτικό υλικό από μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η έρευνα για τη διακίνηση αναβολικών

Κατά την επιχείρηση, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου εντόπισαν στοιχεία που οδήγησαν σε περαιτέρω έρευνα για πιθανή παράνομη διακίνηση αναβολικών ουσιών.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ., οι αρχές είχαν συγκεντρώσει πληροφορίες για άνδρα που φέρεται να διακινούσε αναβολικές ουσίες στην περιοχή, χρησιμοποιώντας δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την αστυνομία, η εμπλοκή του 46χρονου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της 12ης Νοεμβρίου 2026. Ακολούθησαν έρευνες στην κατοικία του, αλλά και σε κατάστημα, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

721 φιαλίδια αναβολικής ουσίας,

ένα πιστόλι και δύο γεμιστήρες,

625 φυσίγγια πυροβόλου όπλου,

επτά αρχαία χάλκινα νομίσματα βυζαντινής προέλευσης,

ένα σπρέι πιπεριού.

Σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φαρμακευτικής νομοθεσίας και επιβλαβών φαρμάκων, περί όπλων, καθώς και περί προστασίας των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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