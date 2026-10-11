Πολωνία: Συνελήφθη ύποπτος για το σχέδιο δολοφονίας του πρωθυπουργού Τουσκ

Snapshot Συνελήφθη ύποπτος στην Πολωνία για το σχέδιο δολοφονίας του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του υπουργού Άμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.

Οι πολωνικές υπηρεσίες πληροφοριών ειδοποίησαν για την πιθανή απόπειρα δολοφονίας, οδηγώντας σε έκτακτη συνεδρίαση ασφαλείας.

Οι υπουργοί Εσωτερικών και Ειδικών Υπηρεσιών διέταξαν άμεση δράση μετά την παραλαβή των πληροφοριών από την αστυνομία.

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε την αστυνομία για την ταχεία και αποφασιστική επέμβασή της. Snapshot powered by AI

Υποπτος συνελήφθη στην Πολωνία για την υπόθεση με το σχέδιο δολοφονίας του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του υπουργού Αμυνας Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς.

«Ο άνδρας που απειλούσε με επίθεση συνελήφθη», έγραψε στο Χ ο Πολωνός πρωθυπουργός ευχαριστώντας την αστυνομία για την ταχεία και αποφασιστική της επέμβαση.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας είχε αποκαλύψει ότι οι υπηρεσίες Πληροφοριών είχαν λάβει πληροφορίες για σχέδιο δολοφονίας του πρωθυπουργού και του υπουργού Αμυνας.

Οι πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας πραγματοποίησαν έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή (11 Οκτωβρίου), αφού η αστυνομία έλαβε πληροφορίες σχετικά με πιθανή απόπειρα δολοφονίας του πρωθυπουργού και του υπουργού Άμυνας.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, Καρολίνα Γκαλέτσκα, δήλωσε νωρίτερα στο X ότι ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι και ο υπουργός-συντονιστής των Ειδικών Υπηρεσιών Τομάς Σιεμονιάκ έδωσαν εντολή στις αρχές να αναλάβουν δράση μετά τις πληροφορίες που έλαβε η αστυνομία.

«Σε σχέση με τις πληροφορίες που έλαβε η Πολωνική Αστυνομία σχετικά με πιθανή απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, καθώς και του αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού Εθνικής Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίς, ο υπουργός Εσωτερικών και Διοίκησης Μάρτσιν Κιερβίνσκι και ο υπουργός-συντονιστής των Ειδικών Υπηρεσιών Τομάς Σιεμόνιακ διέταξαν την ανάληψη δράσης σχετικά με το θέμα αυτό», έγραψε η Γκαλέτσκα στο X.