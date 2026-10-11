Πολωνία: Απειλές απόπειρας δολοφονίας του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Άμυνας - Έκτακτη συνεδρίαση

Snapshot Η Πολωνία βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού λόγω απειλών απόπειρας δολοφονίας του Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ και του Υπουργού Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίς.

Οι αρχές πραγματοποίησαν έκτακτη συνεδρίαση και διέταξαν άμεση δράση μετά την λήψη πληροφοριών μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

Δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για την προέλευση της απειλής ούτε έχει εντοπιστεί ύποπτος.

Η κατάσταση ασφάλειας στην Πολωνία επιβαρύνεται από πολιτική πόλωση και την εγγύτητα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Πρόσφατα περιστατικά βίας σε σχολεία και προηγούμενες απειλές κατά πολιτικών υπογραμμίζουν τις αυξημένες ανησυχίες για την εσωτερική ασφάλεια. Snapshot powered by AI

Οι πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας πραγματοποίησαν έκτακτη συνεδρίαση την Κυριακή (11 Οκτωβρίου), αφού η αστυνομία έλαβε πληροφορίες σχετικά με πιθανή απόπειρα δολοφονίας κατά του Πρωθυπουργού της χώρας Ντόναλντ Τουσκ και του Υπουργού Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίς.

Η φύση και η προέλευση της απειλής δεν ήταν σαφείς.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών, Καρολίνα Γκαλέτσκα, δήλωσε στις X ότι ο υπουργός Εσωτερικών Μάρτσιν Κιερβίνσκι και ο υπουργός-συντονιστής των Ειδικών Υπηρεσιών Τομάς Σιεμονιάκ έδωσαν εντολή στις αρχές να αναλάβουν δράση μετά τις πληροφορίες που έλαβε η αστυνομία.

«Σε σχέση με τις πληροφορίες που έλαβε η Πολωνική Αστυνομία σχετικά με πιθανή απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ, καθώς και του αναπληρωτή πρωθυπουργού και υπουργού Εθνικής Άμυνας Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Καμίς, ο υπουργός Εσωτερικών και Διοίκησης Μάρτσιν Κιερβίνσκι και ο υπουργός-συντονιστής των Ειδικών Υπηρεσιών Τομάς Σιεμόνιακ διέταξαν την ανάληψη δράσης σχετικά με το θέμα αυτό», έγραψε η Γκαλέτσκα στο X.

Υπό αξιολόγηση η απειλή

Ο ιδιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός Radio Zet μετέδωσε ότι η αστυνομία είχε λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που περιείχε πληροφορίες σχετικά με την πιθανή απειλή. Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το μήνυμα ούτε έχουν εντοπίσει κάποιο ύποπτο άτομο σε σχέση με την αναφερόμενη προειδοποίηση. Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο που η Πολωνία παραμένει σε κατάσταση συναγερμού εν μέσω ανησυχιών για την εσωτερική ασφάλεια και το ευρύτερο περιφερειακό περιβάλλον.

Αν και τα βίαια εγκλήματα είναι σχετικά σπάνια στην Πολωνία, η χώρα παραμένει πολιτικά πολωμένη και αντιμετωπίζει προβλήματα ασφάλειας που συνδέονται εν μέρει με την εγγύτητά της στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τον Αύγουστο, η αστυνομία συνέλαβε έναν 23χρονο άνδρα που κατηγορείται ότι προέτρεπε τη δολοφονία υψηλόβαθμων Πολωνών πολιτικών. Ο Τουσκ είχε επίσης αποκαλύψει ότι είχε λάβει απειλές το 2024, μετά από απόπειρα δολοφονίας εναντίον του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίκο.

Η ανακοίνωση για θέματα ασφάλειας της Κυριακής ήρθε λίγες ημέρες μετά από ένα κύμα βίας σε πολωνικά σχολεία, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός επιστάτη την Πέμπτη.