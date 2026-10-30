Κρίση στην Πολωνία: Γιατί ο πρόεδρος διέκοψε το ταξίδι του στη Σενεγάλη –Καταγγελίες για πραξικόπημα

Snapshot Ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, διέκοψε το ταξίδι του στη Σενεγάλη και επέστρεψε επειγόντως λόγω της κρίσης στο Συνταγματικό Δικαστήριο.

Η κρίση προκλήθηκε από τη διαφωνία για τη σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και την προσωρινή απομάκρυνση του προέδρου του Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι.

Η αστυνομία βρέθηκε στον περιβάλλοντα χώρο του Δικαστηρίου μετά από εντολές για διασφάλιση της τάξης, χωρίς να εισέλθει στο κτίριο, ενώ σημειώθηκαν επεισόδια με ρίψη αντικειμένων.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο κατήγγειλε παράνομη κατάληψη της ιστοσελίδας του και χαρακτήρισε τις εξελίξεις απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ υποστήριξε ότι οι κυβερνητικές ενέργειες αποσκοπούν στην αποκατάσταση του κράτους δικαίου μετά από χρόνια θεσμικών παρανομιών. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση έντονης πολιτικής κρίσης βρίσκεται η Πολωνία, μετά τις ραγδαίες εξελίξεις στο Συνταγματικό Δικαστήριο της χώρας, που προκάλεσαν την εσπευσμένη επιστροφή του προέδρου Κάρολ Ναβρότσκι από τη Σενεγάλη.

Ο Πολωνός πρόεδρος διέκοψε το ταξίδι του και έδωσε εντολή να επιστρέψει το αεροσκάφος του στη χώρα, κρίνοντας ότι η παρουσία του είναι απαραίτητη εν μέσω της θεσμικής αντιπαράθεσης που έχει ξεσπάσει.

Αφορμή στάθηκε η ανάπτυξη ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στον χώρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου στη Βαρσοβία, καθώς και η απόφαση για την προσωρινή απομάκρυνση του προέδρου του θεσμού, Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι, από την άσκηση των καθηκόντων του. Οι εξελίξεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, ενώ από την πλευρά του το Συνταγματικό Δικαστήριο έκανε λόγο για παράνομη κατάληψη της ιστοσελίδας του και χαρακτήρισε τις ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο Κάρολ Ναβρότσκι γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X, γράφοντας: «Σε μια τέτοια στιγμή, ο πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία. Διακόπτω την πτήση μου προς τη Σενεγάλη. Επιστρέφω».

Αστυνομικές δυνάμεις στο Συνταγματικό Δικαστήριο – Τι υποστηρίζει η αστυνομία

Η παρουσία της αστυνομίας στον χώρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου προκάλεσε αναστάτωση, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για έφοδο των δυνάμεων ασφαλείας στο κτίριο. Η αστυνομία, ωστόσο, διευκρίνισε ότι οι αστυνομικοί βρίσκονταν στον περιβάλλοντα χώρο και δεν είχαν εισέλθει στο εσωτερικό του δικαστικού μεγάρου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των νόμιμων αρμοδιοτήτων των αστυνομικών αρχών, έπειτα από περιστατικά έντασης έξω από το δικαστήριο, κατά τα οποία εκτοξεύθηκαν επικίνδυνα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών. Παράλληλα, είχε προηγηθεί ενημέρωση από δικαστή για ενδεχόμενους κινδύνους που αφορούσαν την ασφάλεια δικαστών και εργαζομένων, καθώς και για πιθανή διατάραξη της δημόσιας τάξης.

Την ίδια ώρα, στην ιστοσελίδα του Συνταγματικού Δικαστηρίου αναρτήθηκε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρός του, Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι, και ο αντιπρόεδρος Μπαρτολομέι Σοχάνσκι τέθηκαν σε προσωρινή διακοπή άσκησης των καθηκόντων τους. Τη διοικητική ευθύνη του θεσμού ανέλαβε η δικαστής Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα, η οποία είχε προηγουμένως απευθυνθεί στις αστυνομικές αρχές.

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο επίσημος λογαριασμός του Συνταγματικού Δικαστηρίου στην πλατφόρμα X κατήγγειλε παράνομη κατάληψη της ιστοσελίδας του. Σε σχετική ανάρτηση υποστηρίχθηκε ότι ο Σφιεντσκόφσκι εξακολουθεί να είναι ο νόμιμος πρόεδρος του θεσμού και ότι οι ενέργειες όσων συμμετέχουν στις εξελίξεις συνιστούν απόπειρα πραξικοπήματος.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας της Βαρσοβίας

Άμεση ήταν η αντίδραση της αστυνομίας της πρωτεύουσας της Πολωνίας, που εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία διαψεύδει την εισβολή στο Συνταγματικό Δικαστήριο από τα στελέχη της και δίνει διευκρινήσεις σχετικά με το τι έχει συμβεί.

«Σε σχέση με τα μηνύματα που εμφανίζονται στον χώρο της ενημέρωσης και αποσκοπούν στην παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις ενέργειες της Αστυνομίας στην περιοχή που γειτνιάζει με την έδρα του Συνταγματικού Δικαστηρίου, παρουσιάζουμε την πραγματική εξέλιξη των γεγονότων:

Σήμερα, το Αρχηγείο της Εθνικής Αστυνομίας έλαβε επιστολή από τον Γενικό Εισαγγελέα, η οποία περιείχε αίτημα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια του Συνταγματικού Δικαστηρίου, λόγω των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων γύρω από το κτίριο.

Ταυτόχρονα, το Αρχηγείο της Εθνικής Αστυνομίας έλαβε επιστολή από δικαστή του Συνταγματικού Δικαστηρίου, με την οποία ενημερωνόταν ο Αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας ότι, σε σχέση με προγραμματισμένες δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν απειλές για τη ζωή και την υγεία των δικαστών και των εργαζομένων του Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και κίνδυνος διατάραξης της δημόσιας τάξης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ζητήθηκε η ανάληψη ενεργειών με στόχο τη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας των προσώπων.

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εκπλήρωσης των καθηκόντων που προβλέπει ο νόμος για την Αστυνομία, και ειδικότερα τη νομική υποχρέωση διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας και τάξης, οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση της Πρωτεύουσας, με οδηγίες να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.Τονίζουμε κατηγορηματικά ότι η Αστυνομία δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της έδρας του Συνταγματικού Δικαστηρίου και ότι οι αστυνομικοί που βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο κλήθηκαν εκεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Οι ενέργειες της Αστυνομίας περιορίζονται αποκλειστικά στον εξωτερικό χώρο, καθώς και στη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας στον δημόσια προσβάσιμο χώρο της λεωφόρου Σούχα (Aleja Szucha).Κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών ενεργειών σημειώθηκαν περιστατικά στα οποία εμπλέκονταν πρόσωπα που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στη λεωφόρο Σούχα, μπροστά από τον φράχτη του Συνταγματικού Δικαστηρίου, μεταξύ των οποίων και η ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων εναντίον αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ενέργειες με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης.Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, σε αντίθεση με πληροφορίες που εμφανίστηκαν σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και στη συνέχεια αναπαράχθηκαν δημόσια από διάφορα πρόσωπα, η Αστυνομία δεν προέβη σε καμία ενέργεια εναντίον των υπαλλήλων ασφαλείας του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρία άτομα τα οποία, πηδώντας πάνω από τον φράχτη, εισήλθαν στις εγκαταστάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Σε βάρος των συλληφθέντων θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικαστικές ενέργειες βάσει του άρθρου 193 του Ποινικού Κώδικα.

Επαναλαμβάνουμε ότι η Αστυνομία δεν πραγματοποιεί καμία ενέργεια στο εσωτερικό της έδρας του Συνταγματικού Δικαστηρίου, περιορίζοντας τις ενέργειές της αποκλειστικά στον εξωτερικό χώρο.

Οι ενέργειες των αστυνομικών αποσκοπούν στην εκπλήρωση των καθηκόντων που προβλέπει ο νόμος, και ειδικότερα της νομικής υποχρέωσης διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας και τάξης. Δεν συνιστούν παρέμβαση στη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου ως θεσμού».

Η παρέμβαση Τουσκ: «Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας»

Στην κρίση παρενέβη και ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, υπεραμυνόμενος των κυβερνητικών ενεργειών και συνδέοντας τις εξελίξεις με την προσπάθεια αποκατάστασης της λειτουργίας των θεσμών.

«Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας. Έπειτα από χρόνια παρανομιών υπό τη διακυβέρνηση του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία, μερικές φορές επώδυνη, που απαιτεί αποφασιστικές ενέργειες. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Η κυβέρνηση Τουσκ βρίσκεται εδώ και χρόνια σε αντιπαράθεση με το συντηρητικό κόμμα PiS, το οποίο κυβέρνησε την Πολωνία από το 2015 έως το 2023. Στο ίδιο πολιτικό στρατόπεδο ανήκει και ο πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι, ο οποίος έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με την κυβέρνηση για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και τις θεσμικές αλλαγές.

Η διαμάχη για τους έξι δικαστές που οδήγησε σε αδιέξοδο

Στη ρίζα της νέας κρίσης βρίσκεται η διαφωνία για τη σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ενός από τους σημαντικότερους θεσμούς της Πολωνίας, με αρμοδιότητα να ελέγχει τη συνταγματικότητα των νόμων που ψηφίζονται από το Κοινοβούλιο.

Η αντιπαράθεση αφορά έξι δικαστές που εξελέγησαν από το Κοινοβούλιο, με τον πρόεδρο Ναβρότσκι να αρνείται να δεχθεί την ορκωμοσία τριών εξ αυτών. Από την πλευρά του, ο Σφιεντσκόφσκι δεν επέτρεψε σε δικαστές που επιλέχθηκαν από τη σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Η διαφωνία αυτή έχει οδηγήσει σε ουσιαστική παράλυση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, με τις δύο πλευρές να αμφισβητούν τη νομιμότητα των ενεργειών της άλλης και να επικαλούνται διαφορετικές ερμηνείες του Συντάγματος και των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων.

Το κλίμα έντασης αποτυπώνεται και σε βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, στα οποία ο Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι εμφανίζεται μπροστά από τις κλειδωμένες πύλες του δικαστηρίου, σε μια εικόνα που συμβολίζει το βαθύ θεσμικό αδιέξοδο.

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