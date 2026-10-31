Τα τελευταία ανατριχιαστικά λόγια του Ουκρανού, που απήγαγαν και αποκεφάλισαν στο Μπαλί

Το ζευγάρι βρισκόταν στο Μπαλί για να γιορτάσει τον Άγιο Βαλεντίνο και η σύντροφός του περιγράφει τις τελευταίες στιγμές 

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Τα τελευταία ανατριχιαστικά λόγια του Ουκρανού, που απήγαγαν και αποκεφάλισαν στο Μπαλί
ΚΟΣΜΟΣ
6'
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  • Ο 28χρονος Ουκρανός Ίγκορ Κομάροφ απήχθη και αποκεφαλίστηκε στο Μπαλί μετά από απαίτηση λύτρων σχεδόν 9 εκατ. ευρώ.
  • Η σύντροφός του, Γιέβα Μισάλοβα, έλαβε επείγοντα φωνητικά μηνύματα από τον σοβαρά τραυματισμένο Ίγκορ πριν σταματήσουν οι επικοινωνίες του.
  • Οι απαγωγείς έστειλαν βίντεο βασανιστηρίων και απαίτησαν λύτρα, ενώ η επιχείρηση απαγωγής φαίνεται επαγγελματικά οργανωμένη με πιθανή εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.
  • Έξι ύποπτοι, μεταξύ των οποίων πολίτες Ρωσίας, Ουκρανίας και Καζακστάν, αναζητούνται διεθνώς, χωρίς μέχρι στιγμής συλλήψεις.
  • Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ίγκορ παραμένουν ασαφείς, με αντιφατικές πληροφορίες για το αν ήταν νόμιμες ή σχετιζόμενες με παράνομες ενέργειες.
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Ο Ουκρανός Ίγκορ Κομάροφ, 28 ετών, τον περασμένο Φεβρουάριο απήχθη ενώ βρισκόταν διακοπές στο Μπαλί με τη σύντροφό του για να γιορτάσουν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Την επομένη απήχθη και το κεφάλι του και άλλα μέρη του σώματός του βρέθηκαν σε μια ακτή, εβδομάδες αργότερα.

Η συντετριμμένη influencer Γιέβα Μισάλοβα, 25 ετών, έσπασε τη σιωπή της σχετικά με τη φρικτή δολοφονία του Ίγκορ.

Είπε ότι έλαβε απελπισμένα φωνητικά μηνύματα από τον σοβαρά τραυματισμένο σύντροφό της, καθώς οι απαγωγείς του ζητούσαν λύτρα ύψους σχεδόν 9 εκατ. ευρώ. Της είπε: «Γατούλα μου, σ’ αγαπώ. Μην ανησυχείς.

Ο Ίγκορ υποσχέθηκε ότι θα επέστρεφε και την προέτρεψε να μην κάνει check-out από το ξενοδοχείο τους.«Θα γυρίσω σύντομα. Όλα θα πάνε καλά. Απλά μην ανησυχείς. Και μην πας στην αστυνομία», της είπε.

Η Γιέβα είπε ότι μπορούσε να δει ότι το πρόσωπό του ήταν γεμάτο μώλωπες. Εξήγησε: «Δυσκολευόταν τόσο πολύ να μιλήσει που συνειδητοποίησα ότι βρισκόταν πραγματικά σε τρομερή κατάσταση, ότι είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά».

Σε συνέντευξή της στον Ουκρανό δημοσιογράφο Βασίλ Τιμοσένκο, η Γιέβα αποκάλυψε τις τελευταίες στιγμές που πέρασε το ζευγάρι μαζί, όπου αφου παρακολούθησαν μία ταινία στο δωμάτιο, ο Ιγκόρ έφυγε μεταξύ 8 και 9 το βράδυ για μαθήματα οδήγησης μοτοσικλέτας, αλλά υποσχέθηκε να επιστρέψει σύντομα.

«Θα σου στείλω μήνυμα σε μισή ώρα. Παράγγειλέ μου ένα κλαμπ σάντουιτς», της είπε. Επέστρεψε γύρω στις 9.30 το βράδυ για να πάρει το κράνος του, λέγοντας ότι ο εκπαιδευτής του ήθελε να τον πάει έξω από το ξενοδοχείο για να εξασκηθεί στις στροφές. Αυτή «έλουζε τα μαλλιά της» και μόλις που είδε το πρόσωπό του, αλλά τον προειδοποίησε ότι το να οδηγήσει έξω από το ξενοδοχείο στο σκοτάδι ακουγόταν επικίνδυνο.

Της είπε: «Όχι, όχι, γατούλα, γατούλα, μην ανησυχείς. Θα γυρίσω σύντομα».

Γύρω στις 10 μ.μ., της έστειλε ένα τρυφερό μήνυμα και, μια ώρα αργότερα, σταμάτησε να απαντά, εξήγησε.

Γύρω στα μεσάνυχτα, έφτασαν ανατριχιαστικές ηχογραφήσεις από έναν άγνωστο αριθμό, μαζί με βίντεο που έδειχναν τα τραύματα του Ίγκορ. Επίσης, της ζήτησαν να στείλει μετρητά, ισχυρίστηκε.

«Άρχισαν να στέλνουν βίντεο και να λένε: “Δέκα εκατομμύρια, δέκα εκατομμύρια, δέκα εκατομμύρια”», είπε. Ξεκίνησε μια επείγουσα επιχείρηση αναζήτησης με τη συμμετοχή των αρχών και των οικείων του. Η επιχείρηση διήρκεσε πέντε ημέρες πριν τον βρουν.

Η Γιέβα είπε: «Πρώτα τον χτύπησαν πολύ άσχημα. Μετά έκαναν αυτό που έκαναν στα δάχτυλά του. Μετά στα πλευρά του. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς του έκοψε τα δάχτυλα, ποιος του έσπασε τα πλευρά, ή ποιος έκανε όλα τα άλλα. Το έκαναν όλοι μαζί. Όλοι τους. Ο καθένας ξεχωριστά συμμετείχε…Δεν είναι άνθρωποι.»

Αποκάλυψε επίσης ότι υπήρχαν επιπλέον, αδημοσίευτα βίντεο βασανιστηρίων πέρα από αυτά που είχαν δημοσιοποιηθεί τη στιγμή του θανάτου του.

«Είμαι η μόνη που τα έχει», είπε. «Προσπαθώ να μην τα ξανακούσω τώρα, γιατί είναι τα τελευταία πράγματα που είπε.»

Η Γιέβα είπε ότι συνέχιζε σκόπιμα να δημοσιεύει παλιές φωτογραφίες στο Instagram, ενώ η αναζήτηση συνεχιζόταν, σε μια προσπάθεια να μην το μάθουν οι γονείς της, ώστε να μπορέσει να μείνει και να βοηθήσει στην εύρεση του φίλου της.

Ισχυρίστηκε ότι ο εκπαιδευτής μοτοσικλέτας με τον οποίο ήταν ο Ίγκορ είχε φύγει από το Μπαλί για την Ταϊλάνδη την επόμενη μέρα από την εξαφάνιση του συντρόφου της.

Η Γιέβα ισχυρίστηκε ότι πιθανότατα ήταν συνεργός. Είναι σε εξέλιξη διεθνές ανθρωποκυνηγητό για έξι ύποπτους, μεταξύ των οποίων υπήκοοι της Ρωσίας, της Ουκρανίας και του Καζακστάν.

Τον Μάιο, ιδιωτικοί ντετέκτιβ που συνεργάζονται με την οικογένεια του Κομάροφ ανακοίνωσαν αμοιβή 90 χιλιάδων ευρώ λιρών για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή τους.

Οι ερευνητές αποκάλυψαν ότι η επιχείρηση ήταν επαγγελματικά οργανωμένη.Επιπλέον, επισήμαναν την πιθανή εμπλοκή μυστικών υπηρεσιών.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ίγκορ εξακολουθούν να περιβάλλουν μυστήριο. Βίντεο από την απαγωγή φέρεται να τον δείχνουν να παραδέχεται τη συμμετοχή του σε δόλιες δραστηριότητες τηλεφωνικών κέντρων που στοχεύουν Ρώσους. Η influencer επέμενε ότι οι επιχειρήσεις του ήταν νόμιμες και αφορούσαν μέταλλα και σιτηρά. Δεν έχει συλληφθεί κανένας ύποπτος και η έρευνα συνεχίζεται.

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