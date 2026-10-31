Τουρκική πρόκληση: «Στρατός-φάντασμα η Ελλάδα – Με δανεικά όπλα έκανε επίδειξη ισχύος η Αθήνα»

Snapshot Ο τουρκικός Τύπος χαρακτήρισε τον ελληνικό στρατό «στρατό-φάντασμα» και κατηγόρησε την Ελλάδα για χρήση δανεικών όπλων στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η Milliyet ισχυρίστηκε ότι στην παρέλαση παρουσιάστηκαν αμερικανικά και βραζιλιάνικα οπλικά συστήματα με ξένους χειριστές, ενώ η Ελλάδα δεν έχει πλήρη πρόσβαση στους πηγαίους κώδικες των ισραηλινών οπλικών συστημάτων.

Το αίτημα της Ελλάδας να συμμετάσχουν δύο αμερικανικά F-35 στην παρέλαση απορρίφθηκε, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα.

Η τουρκική εφημερίδα επέκτεινε την κριτική και στην Κυπριακή Δημοκρατία, αναφέροντας παρόμοια χρήση ξένων στρατιωτικών δυνάμεων και όπλων στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου στη Λευκωσία.

Η Milliyet παρομοίασε ειρωνικά την ελληνική παρέλαση με την ταινία «Selamsız Bandosu», παρουσιάζοντας την ως εντυπωσιακό αλλά κενό θέαμα με δανεικό εξοπλισμό. Snapshot powered by AI

Σε παραλήρημα κατά της Ελλάδας με αφορμή την στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου προχώρησε ο τουρκικός Τύπος, κάνοντας λόγο για «στρατό-φάντασμα» και... δανεικά όπλα!

Χαρακτηριστικά, η Millyet αναφέρει «Ο στρατός-φάντασμα της Αθήνας», με την εφημερίδα να ειρωνεύεται την Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι επιχείρησε να κάνει επίδειξη ισχύος με «δανεικά όπλα» και οπλικά συστήματα που δεν έχει ακόμη παραλάβει!

«Η επίδειξη ισχύος της Αθήνας κατέληξε σε φιάσκο», γράφει η Milliyet, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι επιδίδεται σε ανταγωνισμό εξοπλισμών με την Τουρκία στη «Γαλάζια Πατρίδα» και την «Ουράνια Πατρίδα».

«Παρέλαση με αμερικανική σημαία και Ισραηλινούς χειριστές!»

Η τουρκική εφημερίδα υποστηρίζει ότι στην παρέλαση παρουσιάστηκε αμερικανικό τεθωρακισμένο Stryker, το οποίο μεταφέρθηκε από τη Γερμανία διατηρώντας την αμερικανική σημαία, καθώς και βραζιλιάνικο μεταγωγικό C-390 με Πορτογάλους πιλότους.

Στο στόχαστρο μπαίνουν και τα ισραηλινά οπλικά συστήματα PULS, Barak MX και Spyder, με τη Milliyet να ισχυρίζεται ότι ορισμένα παρουσιάστηκαν με Ισραηλινούς χειριστές, ενώ η Ελλάδα δεν θα έχει πρόσβαση στους πηγαίους κώδικές τους.

Μάλιστα, επικαλούμενη δημοσιεύματα, αναφέρει ότι η Αθήνα ζήτησε να εμφανιστούν στην παρέλαση δύο αμερικανικά F-35, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε!

«Το ίδιο έκαναν και οι Ελληνοκύπριοι»

Τα πυρά της Milliyet στρέφονται και κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι ανάλογη εικόνα παρουσιάστηκε στην παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου στη Λευκωσία, με ελληνικά F-16 Viper, το σύστημα Barak MX και στρατιωτικά τμήματα από ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία και Αίγυπτο.

«Ο στρατός του Σελαμσίζ» – Η ειρωνεία της Milliyet

Η τουρκική εφημερίδα φτάνει στο σημείο να παρομοιάσει την ελληνική παρέλαση με την κωμική ταινία «Selamsız Bandosu» του 1987, στην οποία οι κάτοικοι μιας πόλης οργανώνουν μια εντυπωσιακή υποδοχή για τον Πρόεδρο, αλλά εκείνος περνά χωρίς να τους δώσει σημασία.

Με τον παραλληλισμό αυτό, η Milliyet επιχειρεί να χλευάσει την ελληνική επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, παρουσιάζοντάς την ως «άδειο θέαμα» με δανεικό εξοπλισμό.

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