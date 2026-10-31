ΟΗΕ: Η Τουρκία προτείνει τον Σινιρλίογλου για Γενικό Γραμματέα – Προβάδισμα Γκρίνσπαν

Επιστολή Ερντογάν για την υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου κατέθεσε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Τουρκίας, την ώρα που η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν εδραιώνει τη θέση της στην έβδομη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

ΟΗΕ: Η Τουρκία προτείνει τον Σινιρλίογλου για Γενικό Γραμματέα – Προβάδισμα Γκρίνσπαν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Τουρκία κατέθεσε επίσημα την υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου για τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ μέσω επιστολής του προέδρου Ερντογάν.
  • Στην έβδομη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν συγκέντρωσε το μεγαλύτερο προβάδισμα με 11 ψήφους ενθάρρυνσης.
  • Οι αρνητικές ψήφοι δεν αντιστοιχούν σε επίσημη άσκηση βέτο, καθώς δεν υπάρχει χωριστή κατανομή των ψήφων των πέντε μόνιμων μελών στο τρέχον στάδιο.
  • Η διαδικασία επιλογής συνεχίζεται με ακροάσεις υποψηφίων, ενώ η σύσταση του Συμβουλίου Ασφαλείας απαιτεί τουλάχιστον εννέα θετικές ψήφους και απουσία βέτο από μόνιμα μέλη.
  • Ο τελικός διορισμός του νέου Γενικού Γραμματέα γίνεται από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ μετά την σύσταση του Συμβουλίου Ασφαλείας.
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Την επίσημη είσοδο της Τουρκίας στην κούρσα για την ανάδειξη του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ σηματοδότησε η ανακοίνωση του Μόνιμου Αντιπροσώπου της χώρας στα Ηνωμένα Έθνη, Αχμέτ Γιλντίζ. Όπως έκανε γνωστό ο κ. Γιλντίζ, κατατέθηκε η υποψηφιότητα του πρέσβη Φεριντούν Σινιρλίογλου, έπειτα από σχετική επιστολή του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η τουρκική κίνηση έρχεται σε μια κομβική στιγμή για τη διαδικασία, καθώς παράλληλα ολοκληρώθηκε η έβδομη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Στη συγκεκριμένη δοκιμασία, η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν κατάφερε να ενισχύσει περαιτέρω το προβάδισμά της έναντι των συνυποψηφίων της, συγκεντρώνοντας 11 ψήφους ενθάρρυνσης, τέσσερις αποθάρρυνσης και καμία ψήφο «χωρίς γνώμη».

Πίσω από την Γκρίνσπαν, ο Ραφαέλ Γκρόσι διατήρησε τη δυναμική του λαμβάνοντας εννέα ψήφους ενθάρρυνσης, τέσσερις αποθάρρυνσης και δύο «χωρίς γνώμη». Η Κάρολιν Ροντρίγκες Μπιρκέτ ακολούθησε με οκτώ θετικές ψήφους, έξι αρνητικές και μία «χωρίς γνώμη». Αξιοσημείωτη ήταν η πρώτη συμμετοχή στη διαδικασία της υποψήφιας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Λάνα Νουσεϊμπέ, η οποία συγκέντρωσε επτά ψήφους ενθάρρυνσης, έξι αποθάρρυνσης και δύο «χωρίς γνώμη». Στον αντίποδα, χαμηλές πτήσεις κατέγραψαν ο Ολάρα Οτούνου (4 ενθάρρυνσης, 11 αποθάρρυνσης), η Μαρία Φερνάντα Εσπινόσα (2 θετικές, 10 αρνητικές, 3 χωρίς γνώμη) και η Ιβόν Α-Μπάκι, η οποία βρέθηκε στην τελευταία θέση με μόλις μία θετική ψήφο και 14 αρνητικές. Σημειώνεται πως από τη διαδικασία απουσίαζε ο πρώην πρόεδρος της Σενεγάλης, Μακί Σαλ, ο οποίος αποχώρησε πρόσφατα από την κούρσα.

Η διαδικασία των ακροάσεων και ο ρόλος του βέτο

Προς το παρόν, τα αποτελέσματα των άτυπων ψηφοφοριών δεν περιλαμβάνουν χωριστή κατανομή για τις ψήφους των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ως εκ τούτου, παραμένει άγνωστο αν οι ψήφοι αποθάρρυνσης προέρχονται από κράτη που διαθέτουν δικαίωμα βέτο, αν και σε αυτή την άτυπη φάση οι αρνητικές ψήφοι δεν συνιστούν επίσημη άσκησή του. Η διαδικασία επιλογής συνεχίζεται παράλληλα με τις ακροάσεις των υποψηφίων. Σύμφωνα με την ενημέρωση της ελληνικής προεδρίας, η Λάνα Νουσεϊμπέ, της οποίας η υποψηφιότητα υποβλήθηκε επίσημα στις 21 Οκτωβρίου, είχε ήδη στις 28 του μήνα έναν άτυπο διάλογο με τα μέλη του Συμβουλίου, όπου παρουσίασε τις απόψεις της για τις προκλήσεις του Οργανισμού και απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις.

Η επιλογή του νέου Γενικού Γραμματέα υπαγορεύεται από το άρθρο 97 του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και καθοδηγείται από τις αρχές της διαφάνειας και της συμπερίληψης, βάσει της κοινής επιστολής που είχε εκδοθεί τον Νοέμβριο του 2025. Στόχος του Συμβουλίου Ασφαλείας είναι να καταλήξει εγκαίρως στη σύστασή του προς τη Γενική Συνέλευση, προκειμένου ο νέος επικεφαλής του Οργανισμού να έχει επαρκή χρόνο προετοιμασίας πριν αναλάβει τα καθήκοντά του. Υπενθυμίζεται ότι για τη σύσταση απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον εννέα θετικών ψήφων και, κυρίως, κανένα βέτο από τα πέντε μόνιμα μέλη (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο), ενώ ο τελικός διορισμός επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση.

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