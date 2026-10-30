Καιρίδης στο Newsbomb: «Να προετοιμάσουμε την κοινή γνώμη για τα δύσκολα μπροστά μας με την Τουρκία»

Ανεπιθύμητη εξέλιξη αλλά σε καμία περίπτωση εθνική ήττα χαρακτηρίζει τις εξελίξεις με το τουρκολιβυκό μνημόνιο ο Δημήτρης Καιρίδης, επισημαίνοντας πως η Τουρκία έχει όπλα τα οποία η Ελλάδα δεν έχει όπως είναι ο στρατός επί του πεδίου.

Σε συνέντευξη του στο newsbomb.gr ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων τονίζει πως θα πρέπει η κοινή γνώμη να είναι προετοιμασμένη για τα δύσκολα που έχουμε μπροστά μας, όπως λέει χαρακτηριστικά, καθώς στον αγώνα για την κατοχύρωση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων θα υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω.

Ο Δημήτρης Καιρίδης και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κοτταρίδης

Ο κ. Καιρίδης εκφράζει την εκτίμηση πως οι νέες προκλήσεις της Άγκυρας δίνουν στην Ελλάδα την ευκαιρία να την καταγγείλει και να προχωρήσουμε πιθανά στην οριοθέτηση ανατολικά της Ρόδου. Υπερασπιζόμενος την πολιτική των ήρεμων νερών στο Αιγαίο, πολιτική που όπως λέει άσκησαν όλα τα κόμματα τα τελευταία χρόνια, ο Δημήτρης Καιρίδης τονίζει πως η Ελλάδα συνεχίζει να εξοπλίζεται ενώ προχωρά και τις απαραίτητες συμμαχίες. «Ήρεμα νερά δεν σημαίνουν υποχωρητικότητα» λέει χαρακτηριστικά.

Εκφράζοντας την ανάγκη να υπάρξει ένας αγώνας κατά του εθνικολαϊκισμού στο εσωτερικό της χώρας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ κατηγορεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κριτική που ασκούν στην εξωτερική πολιτική που ασκεί η χώρα ενώ ασκεί κριτική και σε όσους ασκούν πολιτική ίσων αποστάσεων στο εξωτερικό.

Ο Δημήτρης Καιρίδης

Σύμφωνα με τον κ. Καιρίδη η κοινή γνώμη θα πρέπει να παραμένει ψύχραιμη τονίζοντας πως πολλά από τα προβλήματα με την Τουρκία είναι ζητήματα που πάνε πίσω 50 χρόνια.

Αναφερόμενος στα ζητήματα διαφθοράς που έχουν έρθει στη δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα ο κ. Καιρίδης τονίζει πως έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και πως το θέμα είναι να πιάνεις τα μεγάλα ψάρια, προσθέτει όμως πως το θέμα της διαφθοράς μαζί με αυτό της ακρίβειας είναι ένα εκρηκτικό μίγμα.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ χαρακτηρίζει εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας, σε αντίθετη περίπτωση, όπως λέει, η βέλτιστη λύση είναι η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ.

Ο Δημήτρης Καιρίδης και ο δημοσιογράφος Δημήτρης Κοτταρίδης

Ο κ. Καιρίδης κάνει λόγο για καταθλιπτική κατάσταση της αντιπολίτευσης χαρακτηρίζει όμως και καταστροφικά τα φαινόμενα αλαζονείας που υπάρχουν από κάποια στελέχη.

*Η συνέντευξη με τον Δημήτρη Καιρίδη, πραγματοποιήθηκε στο Amalia Hotel Athens. Θερμές ευχαριστίες στο ξενοδοχείο για την ευγενική φιλοξενία.