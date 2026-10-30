Η Τουρκία έταξε στην Αίγυπτο δικαιοδοσία σε επιπλέον 15.000 τ.χλμ στην Ανατολική Μεσόγειο

Snapshot Η Τουρκία προσέφερε στην Αίγυπτο δικαιοδοσία σε επιπλέον 15.000 τ.χλμ στην Ανατολική Μεσόγειο για να απομακρύνει το Κάιρο από την Ελλάδα.

Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε την πρόταση για συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης με την Αίγυπτο στις 28 Οκτωβρίου, μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Λιβύη.

Η Αίγυπτος συνεχίζει να αντιτίθεται στο τουρκολιβυκό μνημόνιο, παρά την πρόταση της Τουρκίας για διαπραγμάτευση.

Ελλάδα και Αίγυπτος συμφώνησαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου.

Η Τουρκία δηλώνει ότι θα συνεχίσει να προστατεύει τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, προωθώντας ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Η Τουρκία προσέφερε στην Αίγυπτο περισσότερα ύδατα της Μεσογείου για να απομακρύνει το Κάιρο από την Ελλάδα.

Αυτό αποκαλύπτει δημοσίευμα του nordicmonitor.com.

Αναλυτικότερα, η Τουρκία ανανέωσε την πρότασή της για διαπραγμάτευση συμφωνίας περί θαλάσσιων ορίων με την Αίγυπτο, υποστηρίζοντας ότι το Κάιρο θα μπορούσε να αποκτήσει δικαιοδοσία σε περισσότερα από επιπλέον 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (5.792 τετραγωνικά μίλια) της ανατολικής Μεσογείου σε σύγκριση με μια ενδεχόμενη συμφωνία με την Ελλάδα, παρά τη συνεχιζόμενη αντίθεση της Αιγύπτου στο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα Ελλάδα και Αίγυπτος συμφώνησαν να ξεκινήσουν συζητήσεις για την επέκταση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ, μετά την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Τρίπολης.

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Το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας επανέλαβε την πρόταση στις 28 Οκτωβρίου, μετά την εβδομαδιαία ενημέρωση που παρουσίασε ο εκπρόσωπος του υπουργείου, υποναύαρχος Ζέκι Ακτούρκ. Η ανακοίνωση ήρθε οκτώ ημέρες αφότου το ανατολικό κοινοβούλιο της Λιβύης ενέκρινε το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ανατρέποντας χρόνια αντίθεσης και προκαλώντας διπλωματικές διαμαρτυρίες από την Αίγυπτο, την Ελλάδα και την Κύπρο.

Τούρκοι αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας δήλωσαν ότι μια συμφωνία θαλάσσιας οριοθέτησης με την Αίγυπτο θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντα και των δύο χωρών και χαρακτήρισαν την κύρωση από τη Λιβύη ως σημαντική εξέλιξη που υποστηρίζει τη θέση της Άγκυρας σχετικά με τα θαλάσσια δικαιώματα. Το υπουργείο ανέφερε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει τα συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, συμβάλλοντας παράλληλα στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής.

Κόντρα στον ΟΗΕ

Τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδος σε ευθεία διπλωματική σύγκρουση εξελίχθηκε η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, με την Τουρκία να υπερασπίζεται το μνημόνιο του 2019 και την Ελλάδα να απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της.

Αφορμή αποτέλεσε η παρέμβαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε το τουρκολιβυκό μνημόνιο παράνομο και αυθαίρετο, παρουσιάζοντας μάλιστα χάρτη για να καταδείξει ότι η συμφωνία αγνοεί τα κυριαρχικά δικαιώματα ελληνικών νησιών, όπως η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάρπαθος και η Κάσος.

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