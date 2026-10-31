Κρήτη: Οστά γυναίκας εντοπίστηκαν στις Βουκολιές – Τι αναζητούν μέσω DNA
Τι εξετάζουν οι αστυνομικοί
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Aνθρώπινα οστά που εντοπίστηκαν σε αγροτική έκταση στις Βουκολιές Χανίων βρίσκονται στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανήκουν σε γυναίκα που είχε εξαφανιστεί τα προηγούμενα χρόνια.
Τα οστά ανακάλυψε ο ιδιοκτήτης του χωραφιού κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού και ειδοποίησε τις Αρχές.
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