Εορτολόγιο 31 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Snapshot Στις 31 Οκτωβρίου τιμάται η μνήμη των Αγίων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα και των Μαρτύρων Σελεύκου και Στρατονίκης.

Γιορτάζουν τα ονόματα Απελλής, Αμπλίος, Νάρκισος, Αριστόβουλος και Στρατονίκη.

Οι Άγιοι Σέλευκος και Στρατονίκη ήταν νεαρό ζευγάρι που διακρίθηκε για την πίστη του στο Χριστιανισμό.

Όταν κλήθηκαν να επιλέξουν μεταξύ της ζωής τους και της πίστης τους, επέλεξαν την πίστη και μαρτύρησαν.

Ο θάνατός τους θεωρείται ιερός και συνδέεται με την ανάσταση, σύμφωνα με την παράδοση. Snapshot powered by AI

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

Απελλής, Απέλλης

Αμπλίος, Αμπλία

Νάρκισος, Νάρκισσος

Αριστόβουλος, Αριστοβούλη

Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη

Άγιοι Σέλευκος και Στρατονίκη οι σύζυγοι

Οι Άγιοι Σέλευκος και Στρατονίκη, σε νεαρή ηλικία ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου. Ήταν γνήσιο χριστιανικό ζευγάρι, που με τόση τελειότητα παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους Επιστολήν του.

Ήταν μια ψυχή και μια καρδιά. Αλλά όταν κλήθηκαν να διαλέξουν μεταξύ της ζωής τους και της πίστης τους, δεν δίστασαν ούτε στιγμή.

Για να μείνουν ενωμένοι, έπρεπε να δεχτούν τον θάνατο για το Ευαγγέλιο. Και έτσι έπεσαν ιερά σφάγια, για να ανατείλουν περίλαμπροι την ήμερα της ανάστασης.

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