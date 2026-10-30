Εορτολόγιο 30 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη της Αγίας Απολλωνίας της παρθένου, της Αγίας Ευτροπίας του Αγίου Αστερίου μάρτυρος, των Αγίων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας αδελφών, του Αποστόλου Κλεόπα, του Αγίου Κρονίωνος μάρτυρος, του Ιερομάρτυρος Μαρκιανού επισκόπου Συρακουσών και του Αποστόλου Τερτίου επισκόπου Ικονίου

Γιάννης Φιλιππάκος

Εορτολόγιο 30 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
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Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Απολλωνία
  • Αστέριος, Αστέρης, Αστρινός, Αστερινός, Αστρινή, Αστέρω, Αστερία, Αστρούλα, Αστερινή *
  • Ζηνοβία, Ζήνα, Τζήνα, Τζίνα, Ζελίνα, Ζηνόβιος, Ζηνοβής, Ζήνος, Τζήνος
  • Κλεόπας, Πάκης, Κλεόπιος, Κλεοπάκης, Κλεοπία
  • Κρόνος, Κρονίων, Κρονίωνας, Κρονίος, Κρονία
  • Μαρκιανός, Μαρκίνος
  • Τέρτιος, Τέρτος, Τέρτης, Τερτίνος, Τέρτια, Τέρτα, Τέρτη, Τερτίνα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Άγιοι Ζηνόβιος και Ζηνοβία τα αδέλφια

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, οι Άγιοι Ζηνόβιος και Ζηνοβία έζησαν και μαρτύρησαν την εποχή του Διοκλητιανού. Τα δύο αδέρφια κατάγονταν από τις Αίγες της Κιλικίας και προέρχονταν από οικογένεια πλούσια και ευσεβή.

Ο Ζηνόβιος ήταν ιατρός και εξασκούσε την επιστήμη του αφιλοκερδώς.

Τα δύο αδέρφια ασκούσαν μεγάλο φιλανθρωπικό έργο και αυτό προκάλεσε την οργή των ειδωλολατρών και συγκεκριμένα του ηγεμόνα Λυσία, ο οποίος διέταξε τη σύλληψη του Ζηνόβιου. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισης του προσήλθε οικειοθελώς στις αρχές και η αδερφή του η Ζηνοβία με την επιθυμία να συμμαρτυρήσει με τον αδελφό της.

Και οι δύο θανατώθηκαν με αποκεφαλισμό κατόπιν βασανιστηρίων το 285 μ.Χ.

Απολυτίκιον

Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε

Ὡς θεῖοι αὐτάδελφοι ὁμονοοῦντες καλῶς, Ζηνόβιε ἔνδοξε καὶ Ζηνοβία σεμνή, συμφώνως αθλήσατε ὅθεν καὶ τῶν στεφανῶν τῶν ἀφθάρτων τυχόντες, δόξης ἀκαταλύτου ἠξιώθητε, ἅμα ἐκλάμποντες τοῖς ἐν κόσμῳ χάριν ἰάσεων.

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