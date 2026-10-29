Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2026 τιμάται η μνήμη του Οσίου Αβραμίου, της Αγίας Μελιτηνής μάρτυρος και της Αγίας Αναστασίας της Ρωμαίας

Γιάννης Φιλιππάκος

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Αβραάμ, Αβραμία *
  • Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος *
  • Μελίνα *
  • Αναστασία, Νατάσα, Νανά, Τασία, Σία, Τατία, Τάσα, Τέσα, Σάσα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που έχει γιορτή αυτό το όνομα

Αγία Αναστασία η Ρωμαία, η Οσιομάρτυς

Σύμφωνα με τον συναξαριστή, η Οσία Αναστασία έζησε στα χρόνια του Δεκίου (κατ' άλλους του Διοκλητιανού) και Bαλλεριανού και καταγόταν από τη Ρώμη. Όταν πέθαναν οι πλούσιοι γονείς της, διαμοίρασε την περιουσία που κληρονόμησε στους φτωχούς και αποσύρθηκε σε μοναστήρι.

Όταν τη συνέλαβε ο ηγεμόνας Πρόβος (περί το 256 μ.Χ.), υπενθύμισε στην Αναστασία την ανθηρή νεότητα της, για την οποία θα έπρεπε να αρνηθεί το Χριστό. Τότε, δυναμική υπήρξε η απάντηση της Αναστασίας: «Εγώ, είπε, μία ωραιότητα και νεότητα γνωρίζω, εκείνη που δίνει ο Χριστός στις πιστές και γενναίες ψυχές, που προτιμούν γι’ Αυτόν το θάνατο αντί άλλων εγκόσμιων αγαθών, όταν αυτά προτείνονται για την προδοσία του Θεού τους. Πλούτη είχα άφθονα. Δεν τα θέλησα. Αλλά το Χριστό μου τον θέλω και απ' Αυτόν καμία δύναμη δε θα μπορέσει να με χωρίσει. Αν αμφιβάλλεις, δοκίμασε». Εξαγριωμένος από την απάντηση ο Πρόβος, τη μαστίγωσε στο πρόσωπο και την άπλωσε σε αναμμένα κάρβουνα. Έπειτα, την κρέμασε και της έσκισε το σώμα. Μετά έκοψε τους μαστούς της, ξερίζωσε τα νύχια της και τελικά την αποκεφάλισε. Έτσι, η Αναστασία πήρε τον αμαράντινο στέφανο του μαρτυρίου.

Απολυτίκιον

Ἦχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε

Ἀσκήσει ἐκλάμψασα ὥσπερ παρθένος σεμνή ἀθλήσεως αἵμασι τὴν τῆς ἁγνείας στολὴν ἐνθέως ἐφοίνιξας ὅθεν, Ἀναστασία, ὡς ὁσία καὶ μάρτυς, χάριτας ἰαμάτων ἀποστράπτεις ἐν κόσμῳ πρεσβεύουσα τῷ Σωτῆρι ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
06:14ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στο Ισραήλ: Πρώτος ο Νετανιάχου, αλλά χωρίς πλειοψηφία – Οι 19 έδρες των αραβικών κομμάτων αλλάζουν τις ισορροπίες

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εξασθενούν τα έντονα φαινόμενα αλλά οι βροχές επιμένουν – Σε άνοδο η θερμοκρασία

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό Εποχικό Βοήθημα: Συνεχίζονται οι αιτήσεις – Ποιοι μπορούν να λάβουν από 719 έως 1.438 ευρώ (πίνακας)

04:56WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 29 Οκτωβρίου

04:32ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Νέα καταδίκη του αμερικανικού εμπάργκο στην Κούβα – Η μικρότερη στήριξη εδώ και 30 χρόνια

04:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου

03:42ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν δεν αφήνει το «χαρτί» του Ορμούζ – Τι ζητά πριν από οποιαδήποτε συμφωνία

03:16ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη ανακάλυψη: Υποψήφιος νάνος πλανήτης με την προσωρινή ονομασία 2026 ED138 εντοπίστηκε πέρα από τον Πλούτωνα

02:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

02:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1Ε/2026: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τους Ελεγκτές Ιατρούς

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Φλάβιο Μπολσονάρου: «Δεν θα ανακατευτώ» – «Παράξενες» οι εκλογές στη Βραζιλία

01:34ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού στον Ασπρόπυργο: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση για τη διαρροή προπανίου – Άνοιξαν οι δρόμοι

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο χορός του βασιλιά: Ο Κάρολος διασκέδασε στις Μπαχάμες στους ρυθμούς του Junkanoo

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διαψεύδει τη WSJ: Δεν έστειλα τον Βανς να ξεκινήσει συνομιλίες με το Ιράν

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Ήπια κέρδη μετά τη Fed – Ανοδικά Dow, S&P 500 και Nasdaq

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Νεαροί χρησιμοποίησαν καρέκλες για να περάσουν πάνω από τους πλημμυρισμένους δρόμους

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε σε ηλικία 96 ετών η μορφή του αμερικανικού συνδικαλισμού Ντολόρες Ουέρτα

23:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι ένα πεδίο πλειστηριασμού»

23:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Pizza Fan και «Χωριάτικο»: Ενάμιση χρόνο στο μικροσκόπιο των αρχών οι δύο υποθέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Η πρόγνωση για το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Έρχεται νέο χαμηλό βαρομετρικό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο χορός του βασιλιά: Ο Κάρολος διασκέδασε στις Μπαχάμες στους ρυθμούς του Junkanoo

09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικές εξελίξεις αρχές Νοεμβρίου - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο πρώτος ξένος ηγέτης που συνεχάρη τον Νετανιάχου για τη «νίκη» του στις εκλογές

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες επιζώντων - Σκηνές φρίκης - «Mejor no verlo»

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πύργο: Το Σάββατο πάντρεψε την κόρη της και την Τρίτη σκοτώθηκε σε τροχαίο

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Μαθητές αψήφησαν την απαγόρευση και έκαναν παρέλαση

02:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2026: Η ημερομηνία της «Μαύρης Παρασκευής» με τις μεγάλες προσφορές

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικό τέλος είχε το ταξίδι ζωής μίας 24χρονης Γαλλίδας vlogger στη Νικαράγουα

22:43ΕΛΛΑΔΑ

Το Χωριάτικο: Κλοπές, απειλές και βία στο strip club της Συγγρού – Οι σχέσεις με την αστυνομία και το ανάλογο αντίτιμο

23:29ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση σε παρέλαση στην Κρήτη ανάμεσα σε αντιδήμαρχο και ηλικιωμένο

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Γέφυρα Βοέικοφ απειλεί με ψύχος την Ελλάδα - Το σπάνιο φαινόμενο του Νοεμβρίου

23:21ΚΟΣΜΟΣ

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου αυτοανακηρύσσεται από τις ΗΠΑ πρόεδρος της Βραζιλίας μετά την εκλογική ήττα

11:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Διπλή πληρωμή τον Νοέμβριο - Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου

03:16ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη ανακάλυψη: Υποψήφιος νάνος πλανήτης με την προσωρινή ονομασία 2026 ED138 εντοπίστηκε πέρα από τον Πλούτωνα

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Εξασθενούν τα έντονα φαινόμενα αλλά οι βροχές επιμένουν – Σε άνοδο η θερμοκρασία

12:24WHAT THE FACT

Από πού προήλθε το νερό της Γης; Η μεγάλη ανακάλυψη των επιστημόνων

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πρόταση στην Αίγυπτο για συμφωνία ΑΟΖ - Βάζει σε πλειστηριασμό την Ανατολική Μεσόγειο

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Κατσιμήτρος, Δαβάκης, Βραχνός: η τραγική μοίρα τριών ηρώων του 1940

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ