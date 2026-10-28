Εορτολόγιο 28 Οκτωβρίου: Μεγάλη η σημερινή μέρα για την Ελλάδα – Ποιοι γιορτάζουν

Σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της Εθνικής Επετείου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη της Αγίας Σκέπης και των Αγίων Βήλης και Ευνίκης

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Εορτολόγιο 28 Οκτωβρίου: Μεγάλη η σημερινή μέρα για την Ελλάδα – Ποιοι γιορτάζουν
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Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, έχουν γιορτή οι:

  • Νεφέλη *
  • Βήλη, Βίλια
  • Ευνίκη, Ευνίκα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που έχει γιορτή αυτό το όνομα

Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ και επέτειος του «ΟΧΙ»

Η Αγία Σκέπη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνώ εορτάζει την 1η Οκτωβρίου όπου και το βιογραφικό σημείωμα.

Η Εκκλησία της Ελλάδος όμως, την έχει μεταθέσει στις 28 Οκτωβρίου, με το αιτιολογικό ότι η Παναγία βοήθησε τον Ελληνικό Στρατό στον πόλεμο της Αλβανίας.

Την Ακολουθία που ψάλλεται αυτή την ημέρα την έγραψε ο Αγιορείτης Μοναχός Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης και εγκρίθηκε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος στις 21 Οκτωβρίου 1952 μ.Χ. όπου και αποφασίστηκε ο συνεορτασμός της εορτής της Αγίας Σκέπης και της Εθνικής επετείου του «ΟΧΙ» (Συνοδικές Εγκύκλιοι, Τόμος Β', Αθήνα 1956, σελ. 649).

Απολυτίκιον

Ἦχος α'. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Τῆς Σκέπης σου Παρθένε, ἀvuμνοῦμεν τάς χαρίτας, ἣν ὡς φωτοφόρον νεφέλην, ἐφαπλοῖς ὑπὲρ ἔννοιαν, καὶ σκέπεις τὸν λαόν σου νοερῶς, ἐκ πάσης τῶν ἐχθρῶν ἐπιβουλῆς. Σὲ γὰρ σκέπην καὶ προστάτιν καὶ βοηθόν, κεκτήμεθα βοῶντές σοι· Δόξα τοῖς μεγαλείοις σου Ἁγνή, δόξα τῇ θείᾳ Σκέπῃ σου, δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς σου, προμηθείᾳ Ἄχραντε.

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