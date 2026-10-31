Εντυπωσιακός υδροστρόβιλος στo Ρέθυμνο

Ένα ασυνήθιστο θέαμα καταγράφηκε ανοιχτά του Πλακιά, στα νότια του Ρεθύμνου, όταν ένας εντυπωσιακός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε πάνω από τη θάλασσα.

Το φυσικό φαινόμενο αποτυπώθηκε σε βίντεο καταγράφοντας τον υδροστρόβιλο να ξεχωρίζει στον θαλάσσιο χώρο της περιοχής.

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