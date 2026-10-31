Ισραηλινή πρέσβης για τουρκολιβυκό: Καταδικάζουμε έντονα τη συμφωνία που δεν έχει καμία νομική ισχύ

Snapshot Η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, καταδίκασε έντονα τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης ως παράνομη και άνευ νομικής ισχύος.

Η συμφωνία αγνοεί τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένων της Κρήτης και της Ρόδου.

Το Ισραήλ υποστηρίζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Καμία συμφωνία μεταξύ δύο χωρών δεν μπορεί να υπονομεύει τα νόμιμα δικαιώματα μιας τρίτης χώρας. Snapshot powered by AI

Την έντονη καταδίκη του Τελ Αβίβ για το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο εξέφρασε η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Πνινάτ Γιανάι.

«Το Ισραήλ καταδικάζει έντονα τη συμφωνία αυτή και θεωρεί ότι δεν έχει καμία νομική ισχύ, καμία εγκυρότητα και καμία νομιμότητα», ανέφερε η πρέσβης σε ανάρτηση στο Χ.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Πνινάτ Γιανάι:

«Στο πλαίσιο της θαλάσσιας συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης, οι δύο χώρες προσπάθησαν να οριοθετήσουν τα θαλάσσια σύνορα, αγνοώντας τα θαλάσσια δικαιώματα των ελληνικών νησιών, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης και της Ρόδου — δύο πανέμορφων νησιών όπου τόσοι πολλοί Ισραηλινοί λατρεύουν να περνούν τις διακοπές τους.

Το Ισραήλ καταδικάζει έντονα αυτή τη συμφωνία και θεωρεί ότι δεν έχει καμία νομική ισχύ, καμία εγκυρότητα και καμία νομιμότητα.

Το Ισραήλ σέβεται απαρέγκλιτα την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, καθώς και τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Καμία συμφωνία μεταξύ δύο χωρών δεν μπορεί να υπονομεύει τα νόμιμα δικαιώματα μιας τρίτης χώρας».

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