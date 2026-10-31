Συνελήφθη 59χρονος στο Ρέθυμνο με πιστόλι και 1.361 φυσίγγια

Ένα πιστόλι και περισσότερα από 1.300 φυσίγγια εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ερευνών σε οικία και χώρους που χρησιμοποιούσε ένας 59χρονος σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου.

Η σύλληψη του 59χρονου ημεδαπού πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

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