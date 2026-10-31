Συνελήφθη 59χρονος στο Ρέθυμνο με πιστόλι και 1.361 φυσίγγια
Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί στην έρευνα
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Ένα πιστόλι και περισσότερα από 1.300 φυσίγγια εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά τη διάρκεια ερευνών σε οικία και χώρους που χρησιμοποιούσε ένας 59χρονος σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου.
Η σύλληψη του 59χρονου ημεδαπού πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2026, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.
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