Greek Basketball League: Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
Αύριο ολοκληρώνεται η αγωνιστική με τους αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού
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Σε αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:
GREEK BASKETBALL LEAGUE
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (31/10 - 1/11/2026)
Σάββατο, 31 Οκτωβρίου
ΒΙΚΟΣ Ιωαννίνων-ΑΕΚ 95-84
Καρδίτσα-Κολοσσός Ρόδου 81-65
Μύκονος-Δόξα Λευκάδας 59-73
Μαρούσι-Προμηθέας Π. 87-76
Ηρακλής-ΠΑΟΚ 53-63
Κυριακή, 1 Νοεμβρίου
ΓΗΠΕΔΟ ΏΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (Κομισάριοι)
SUNEL Arena 13:00 Ολυμπιακός-Περιστέρι Πιτσίλκας-Λεβεντάκος-Πολάτογλου (Κουλούρης)
Αλεξάνδρειο 17:00 Άρης-Παναθηναϊκός Πουρσανίδης-Τηγάνης-Αγραφιώτης (Λαζαρίδης)
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