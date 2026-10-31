Greek Basketball League: Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής

Αύριο ολοκληρώνεται η αγωνιστική με τους αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού 

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Greek Basketball League: Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
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Σε αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

GREEK BASKETBALL LEAGUE

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (31/10 - 1/11/2026)

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου

ΒΙΚΟΣ Ιωαννίνων-ΑΕΚ 95-84

Καρδίτσα-Κολοσσός Ρόδου 81-65

Μύκονος-Δόξα Λευκάδας 59-73

Μαρούσι-Προμηθέας Π. 87-76

STOIXIMAN GBL 2026-2027 / ΜΑΡΟΥΣΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

STOIXIMAN GBL 2026-2027 / ΜΑΡΟΥΣΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Eurokinissi Sports

Ηρακλής-ΠΑΟΚ 53-63

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου

ΓΗΠΕΔΟ ΏΡΑ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (Κομισάριοι)

SUNEL Arena 13:00 Ολυμπιακός-Περιστέρι Πιτσίλκας-Λεβεντάκος-Πολάτογλου (Κουλούρης)

Αλεξάνδρειο 17:00 Άρης-Παναθηναϊκός Πουρσανίδης-Τηγάνης-Αγραφιώτης (Λαζαρίδης)

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