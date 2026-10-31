Εξαφάνιση Ασλανίδη: Οι φυτείες κάνναβης και η κίνηση στον λογαριασμό στη Google

Snapshot Ο 33χρονος γεωπόνος Κωνσταντίνος Ασλανίδης εξαφανίστηκε στις 7 Αυγούστου 2025 στην Καρύταινα Αρκαδίας και δεν έχει βρεθεί ούτε εκείνος ούτε η μοτοσικλέτα του.

Μια μαρτυρία τον τοποθετεί στην περιοχή Ψηλής Παναγιάς μια μέρα πριν την εξαφάνιση, όπου αναζητούσε εναλλακτική διαδρομή για να επιστρέψει.

Το 2024 εντοπίστηκε φυτεία με 3.000 δενδρύλλια κάνναβης στην περιοχή, με υποψίες σύνδεσης της εξαφάνισης με παράνομες δραστηριότητες, χωρίς όμως να υπάρχουν αποδείξεις.

Στις 13 Δεκεμβρίου 2025 καταγράφηκε δραστηριότητα στον λογαριασμό Google του αγνοούμενου, μαζί με άγνωστο διεθνή αριθμό τηλεφώνου, γεγονός που απαιτεί περαιτέρω έρευνα.

Η οικογένεια του Κωνσταντίνου ζητά απαντήσεις και εκφράζει απογοήτευση για τις καθυστερήσεις στην έρευνα. Snapshot powered by AI

Στο μυστήριο γύρω από την εξαφάνιση του Κωνσταντίνου Ασλανίδη, 33χρονου γεωπόνου, προστίθενται νέα στοιχεία. Τα ίχνη του χάθηκαν στις 7 Αυγούστου 2025 στην Καρύταινα Αρκαδίας και η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», όπου παρουσιάστηκαν μαρτυρίες για πιθανή σύνδεση με παράνομες καλλιέργειες κάνναβης, αλλά και ανεξήγητη δραστηριότητα στον λογαριασμό του στο Google.

Ο νεαρός είχε βγει εκείνο το μεσημέρι για μια βόλτα με τη μοτοσικλέτα του, μια Yamaha Fazer, και δεν γύρισε ποτέ. Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να φεύγει από την πλατεία της Καρύταινας με κατεύθυνση προς το Λούσιο και τα μοναστήρια. Παρά τις εκτεταμένες έρευνες σε χαράδρες, δύσβατες διαδρομές και μοναστήρια, ούτε ο ίδιος ούτε η μοτοσικλέτα του έχουν εντοπιστεί μέχρι σήμερα.

Η μαρτυρία του πυροφύλακα και οι φυτείες κάνναβης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει μια μαρτυρία που τοποθετεί τον 33χρονο, μία ημέρα πριν από την εξαφάνισή του, στην περιοχή της Ψηλής Παναγιάς. Ένας εποχικός πυροφύλακας επιβεβαίωσε ότι τον συνάντησε στις 6 Αυγούστου και ότι ο νεαρός αναζητούσε εναλλακτική διαδρομή για να επιστρέψει.

Ο ίδιος υποστήριξε επίσης ότι το 2024 η Δίωξη Ναρκωτικών είχε εντοπίσει στην περιοχή φυτεία με 3.000 δενδρύλλια κάνναβης. Εξέφρασε μάλιστα τον φόβο μήπως ο αγνοούμενος βρέθηκε αντιμέτωπος με άτομα που εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να συνδέει την εξαφάνιση με τις φυτείες.

Νέο στοιχείο προστίθεται από την πραγματογνώμονα Ψηφιακής Εγκληματολογίας Κέλλυ Ιωάννου. Όπως ανέφερε, στις 13 Δεκεμβρίου 2025, τέσσερις μήνες μετά την εξαφάνιση, καταγράφηκε ένδειξη δραστηριότητας στον λογαριασμό Google του 33χρονου. Κατά τη διαδικασία ανάκτησης εντοπίστηκε επιπλέον ένας άγνωστος αριθμός τηλεφώνου με διεθνές πρόθεμα +1.

Τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι ο αγνοούμενος χρησιμοποίησε ο ίδιος τον λογαριασμό. Χρήζουν ωστόσο περαιτέρω διερεύνησης.

Η οικογένεια του Κωνσταντίνου Ασλανίδη συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις. Η μητέρα του εξέφρασε την απογοήτευσή της για τις καθυστερήσεις στην έρευνα, ενώ η θεία του απευθύνθηκε σε όποιον γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει με τις Αρχές.