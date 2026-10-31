Ζελένσκι: Τριμερής συνάντηση ΗΠΑ, Ουκρανίας, Ρωσίας το πρώτο μισό του Νοεμβρίου

Snapshot Ο Βολοντίρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι η τριμερής συνάντηση ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας προγραμματίζεται για το πρώτο μισό του Νοεμβρίου.

Στη συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συζητήθηκαν οι προοπτικές της τριμερούς και η πιθανή συμμετοχή της Τουρκίας και της Ευρώπης.

Ο Ζελένσκι τόνισε την ανάγκη αποφασιστικών ενεργειών για ειρήνη και υπογράμμισε ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία δεν θα μειωθεί.

Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα ασφάλειας στη Μαύρη Θάλασσα και συμφωνήθηκε η δημιουργία διαδρόμου μεταφοράς σιτηρών.

Η πρόσφατη ανθρωπιστική επιχείρηση στο Ολέσκι αποδεικνύει ότι η αποκλιμάκωση είναι εφικτή όταν η Ρωσία ωθείται σε σχετικές ενέργειες. Snapshot powered by AI

Συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε στη Κωνσταντινούπολη ο Βολοντίρ Ζελένσκι, ο οποίος ανακοίνωσε ότι η τριμερής συνάντηση ΗΠΑ, Ρωσίας, Ουκρανίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις πρώτες 15 ημέρες του Νοεμβρίου.

«Προετοιμαζόμαστε τώρα για μια τριμερή συνάντηση – μεταξύ Ουκρανίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας – κατά το πρώτο μισό του Νοεμβρίου. Ο πρόεδρος Ερντογάν και εγώ συζητήσαμε τις προοπτικές αυτής της συνάντησης και άλλες δυνατότητες, συμπεριλαμβανομένων τρόπων συμμετοχής της Τουρκίας και ολόκληρης της Ευρώπης, καθώς και της πιθανότητας διεξαγωγής συναντήσεων εδώ στην Τουρκία», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Και συνέχισε: «Χρειάζονται αποφασιστικές ενέργειες για να επιτευχθεί η ειρήνη. Σε κάθε επίπεδο, πρέπει να σταλούν μηνύματα στη Ρωσία ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση εκτός από την ειρήνη και ότι η υποστήριξη προς την Ουκρανία δεν θα μειωθεί. Αυτό είναι ακόμη πιο σημαντικό, δεδομένου ότι τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκε ανθρωπιστική επιχείρηση στο Ολέσκι, στην περιοχή του Χερσόν. Και αυτό αποδεικνύει σαφώς ότι τα μέτρα αποκλιμάκωσης είναι εφικτά όταν η Ρωσία βρίσκεται σε θέση που την υποχρεώνει να λάβει μέτρα προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης».

Παράλληλα ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «σημαντική» και «ουσιαστική» τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο και τόνισε ότι μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν τη Μαύρη Θάλασσα. Να σημειωθεί ότι τους τελευταίους μήνες έχουν ενταθεί οι επιθέσεις κατά πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.

«Ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ συζητήσαμε ορισμένες νέες ιδέες και προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν. Αυτές περιλαμβάνουν την επισιτιστική ασφάλεια, και σήμερα ο Πρόεδρος Ερντογάν και εγώ συμφωνήσαμε να εργαστούμε για τη δημιουργία ενός διαδρόμου μεταφοράς σιτηρών στη Μαύρη Θάλασσα – ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο διάδρομος αυτός θα υπάρχει και θα λειτουργεί αποτελεσματικά», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.