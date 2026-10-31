Στην Κωνσταντινούπολη ο Ζελένσκι - Θα έχει συναντήσεις με Ερντογάν και Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Snapshot Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν.

Στις συνομιλίες θα συζητηθούν ο πόλεμος με τη Ρωσία και η κατάσταση ασφαλείας στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι θα έχει επίσης συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Η επίσκεψη στοχεύει στην ενίσχυση της προστασίας του ουκρανικού λαού και της διμερούς συνεργασίας με την Τουρκία.

Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που θα συζητηθούν είναι η ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι έφθασε την Κωνσταντινούπολη όπου θα έχει συνάντηση με τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν κατά την οποία θα συζητηθεί ο πόλεμος με την Ρωσία και η κατάσταση ασφαλείας στην Μαύρη Θάλασσα.

«Φτάσαμε στην Κωνσταντινούπολη με την ομάδα μας. Μας περιμένουν σημαντικές συνομιλίες με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εργαζόμαστε για την ενίσχυση της προστασίας του λαού μας, της διμερούς συνεργασίας μας με την Τουρκία και των πραγματικών διπλωματικών προοπτικών», έγραψε στο Χ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα. Προβλέπεται επίσης συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ευχαριστώ όλους όσους στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.