Άνδρας που είδε τον Ιησού σε κώμα 18 ημερών αποκαλύπτει το ξεχωριστό χάρισμα που έλαβε

Snapshot Ο Γκέιμπ Πουαρό έμεινε σε κώμα για 18 ημέρες μετά από σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι τον Οκτώβριο του 2021, ξεπερνώντας το συνηθισμένο όριο των 14 ημερών για κώμα.

Κατά τη διάρκεια του κώματος, ο εγκέφαλός του δεν ανταποκρινόταν και οι γιατροί προετοίμαζαν την οικογένειά του για το ενδεχόμενο μόνιμης φυτικής κατάστασης.

Μετά την αφύπνισή του, ο Γκέιμπ ανέφερε ότι δεν ένιωσε πόνο και περιέγραψε μια πνευματική εμπειρία όπου συνάντησε τον Ιησού Χριστό.

Μετά το περιστατικό, ισχυρίζεται ότι έλαβε το "χάρισμα" από το Άγιο Πνεύμα να λαμβάνει μηνύματα σχετικά με τη ζωή ανθρώπων που συναντά.

Η ιστορία του και οι εμπειρίες του περιγράφονται στο βιβλίο του «18 Days in Heaven», το οποίο έχει συμπεριληφθεί στα ευπώλητα της λίστας των New York Times. Snapshot powered by AI

Τον Οκτώβριο του 2021, ο Γκέιμπ Πουαρό υπέστη έναν τραυματισμό που θα μπορούσε να του αλλάξει τη ζωή. Ωστόσο, βλέποντάς τον σήμερα, κανείς δεν θα φανταζόταν ότι είχε μείνει σε κώμα για 18 ημέρες.

Η ανάρρωση από ένα κώμα διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της εγκεφαλικής βλάβης, ο ασθενής μπορεί να παραμείνει σε μόνιμη φυτική κατάσταση ή ακόμη και να υποστεί εγκεφαλικό θάνατο.

Σύμφωνα με την Κλινική του Κλίβελαντ, τα κώματα συνήθως δεν διαρκούν περισσότερο από 14 ημέρες. Ωστόσο, ο Γκέιμπ παρέμεινε σε αυτή την κατάσταση για 18 ημέρες.

Μιλώντας στο UNILAD για τον σοβαρό τραυματισμό του, ο Γκέιμπ, ο οποίος ήταν 20 ετών όταν συνέβη το ατύχημα, θυμήθηκε: «Στις 25 Οκτωβρίου 2021 υπέστην κάταγμα στο κρανίο και η τραυματική εγκεφαλική κάκωση είχε ως αποτέλεσμα ο εγκέφαλός μου να μην ανταποκρίνεται. Ιατρικά, είχα πεθάνει. Ακόμη και μετά την ανάνηψή μου, ο εγκέφαλός μου παρέμεινε χωρίς ανταπόκριση για σχεδόν τρεις ημέρες και στη συνέχεια ακολούθησαν άλλες 15 ημέρες σε τεχνητά προκληθέν κώμα».

Όπως περιέγραψε, ο εγκέφαλός του ήταν «σαν πουρές πατάτας», ωστόσο στη συνέχεια αποκαταστάθηκε πλήρως. Όσο εκείνος βρισκόταν σε κώμα, οι άνθρωποι του περιβάλλοντός του προετοιμάζονταν για το χειρότερο ενδεχόμενο.

«Δεν είχαν αντιμετωπίσει ποτέ ξανά μια περίπτωση σαν τη δική μου»

«Είχαν ήδη ετοιμάσει έναν χώρο θεραπείας, όπου θα γινόταν ό,τι ήταν απαραίτητο για το υπόλοιπο της ζωής μου. Και αυτό γιατί περίμεναν πως, ακόμη κι αν επιβίωνα, θα παρέμενα σε φυτική κατάσταση», ανέφερε ο Γκέιμπ.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που πήγα σε εκείνο το κέντρο και πέρασα όλες τις εξετάσεις. Οι άνθρωποι εκεί έμειναν κυριολεκτικά άφωνοι. Μου είπαν μάλιστα ότι δεν είχαν δει ποτέ ξανά μια περίπτωση σαν τη δική μου. Και ναι, αυτό δείχνει τη θαυματουργή χάρη του Θεού».

Την ώρα που οι δικοί του άνθρωποι προσεύχονταν για να ξυπνήσει από το κώμα, ο ίδιος δεν βιαζόταν να επιστρέψει στο επίγειο σώμα του, καθώς υποστηρίζει ότι, όσο ήταν αναίσθητος, συνάντησε τον Ιησού Χριστό.

Περιγράφοντας τη στιγμή που τελικά ξύπνησε, έπειτα από 18 ημέρες, θυμήθηκε στο UNILAD: «Την πρώτη ημέρα ήμουν ακόμη πολύ ζαλισμένος, αλλά όσο περνούσαν οι ημέρες η μνήμη μου επέστρεφε και θυμήθηκα τις αδελφές μου, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου».

«Δεν ένιωσα ούτε στο ελάχιστο πόνο»

«Ήταν πραγματικά ειρωνικό, γιατί οι δικοί μου άνθρωποι με θρηνούσαν και ήταν τόσο χαρούμενοι που επέστρεψα, αλλά εγώ δεν αισθανόμουν απαραίτητα το ίδιο», συνέχισε ο Γκέιμπ.

«Ήμουν χαρούμενος που μπορούσα να αναπνέω, αλλά αναρωτιόμουν γιατί η οικογένειά μου αντιδρούσε τόσο έντονα. Δεν ένιωσα ούτε στο ελάχιστο πόνο, θλίψη ή στενοχώρια, γιατί αμέσως μετά το ατύχημα κλήθηκα να βρεθώ κοντά στον Ιησού. Εκείνος ήταν γεμάτος φως και αγάπη».

Λίγο μετά την αφύπνισή του, ο Γκέιμπ έμαθε για το φερόμενο ως χάρισμα που είχε λάβει από το Άγιο Πνεύμα: τη δυνατότητα να λαμβάνει μηνύματα από τον Θεό σχετικά με τους ανθρώπους που συναντά και τη ζωή τους.

«Η Αγία Γραφή αναφέρεται σε αυτό και στα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα οποία περιλαμβάνουν την προφητεία, τον λόγο γνώσεως και τα θαύματα θεραπείας», είπε.

«Το Άγιο Πνεύμα προσφέρεται και είναι διαθέσιμο σε κάθε πιστό. Όλοι έχουμε πραγματικά την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Θεό και να αναπτύξουμε μια σχέση μαζί Του», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, ο Γκέιμπ θυμήθηκε μια περίπτωση κατά την οποία χρησιμοποίησε αυτό το «χάρισμά» του.

«Ένας μεγαλόσωμος άνδρας ξέσπασε σε κλάματα»

«Πριν από δύο χρόνια, βρισκόμουν στο Ντένβερ και επέστρεφα από το αεροδρόμιο σε ένα ξενοδοχείο. Εκεί, ένας άνδρας που μας έκανε την υποδοχή στο ξενοδοχείο και τον οποίο δεν είχα συναντήσει ποτέ στο παρελθόν...», διηγήθηκε.

«Άκουσα τις λέξεις ότι ο πατέρας του είχε μόλις πεθάνει και ότι ο Θεός ήθελε να γνωρίζει πως δεν Εκείνος πήρε τη ζωή του πατέρα του. Ότι τον αγαπά και πως, παρά το τραγικό γεγονός, η ιστορία δεν τελειώνει εδώ.

Του είπα όσα είχα ακούσει. Ήταν ένας μεγαλόσωμος, γεροδεμένος άνδρας και ξέσπασε σε κλάματα, επειδή αυτά που του είπα ήταν αλήθεια. Ο πατέρας του είχε μόλις πεθάνει και ο ίδιος δυσκολευόταν πολύ να διαχειριστεί την απώλεια».

Ο Γκέιμπ έχει αφηγηθεί περισσότερες λεπτομέρειες από την εμπειρία του στο βιβλίο του με τίτλο «18 Days in Heaven» («18 ημέρες στον Παράδεισο»), το οποίο έχει συμπεριληφθεί στη λίστα των ευπώλητων βιβλίων των New York Times και είναι διαθέσιμο μέσω του Amazon.