Δημήτρης Σταρόβας για εγκεφαλικό: «Αν ζούσε η μάνα μου, δεν θα το άντεχε»

Σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση για την περιπέτεια της υγείας του με το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, προχώρησε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Ο γνωστός καλλιτέχνης μιλώντας στην εκπομπή «FΖην» την Κυριακή, αναφέρθηκε στο εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από δύο χρόνια και εξομολογήθηκε πως, εάν η μητέρα του βρισκόταν στη ζωή, δεν θα άντεχε να τον δει ανήμπορο στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

«Όπως χαριτολογώντας λέω, δεν μπορούσε να είχε συμβεί καμιά δεκαριά χρόνια πριν να έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο; Γιατί η ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα τώρα δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήμουνα. Έβλεπα στο βίντεο πώς ήμουνα και ακόμη και τώρα βλέπω τον εαυτό μου και σοκάρομαι», σημείωσε αρχικά ο Δημήτρης Σταρόβας.

Και συμπλήρωσε: «Όχι αισθητικά, εννοώ σωματικά είμαι όπως 30 χρονών, δεν παίρνω χαμπάρι αλλά όλη η κούραση μου βγαίνει στη φωνή. Δηλαδή μετά από την παράσταση, αν με δεις σε δυο ώρες διαφορά, μιλάω κατά το ήμισυ χειρότερα. Ο νους τρέχει, αλλά η γλώσσα δεν προλαβαίνει. Και η αίσθηση είναι σαν να σου τραβάει κανείς την μπλούζα προς τα πίσω».

«Καμιά φορά εκνευρίζομαι, θυμώνω. Είχα κάθε βράδυ αρρυθμίες. Στο τέλος ήμουνα σίγουρος ότι κάτι έχω. Αλλά ηλιθιωδώς δεν πήγαινα να εξετάσω τον εαυτό μου. Έχουμε μια νοοτροπία ότι το κακό θα φτάσει μέχρι την πόρτα του γείτονα, όχι σε μας», ανέφερε επιπλέον ο Δημήτρης Σταρόβας.

Και μιλώντας για τη μητέρα του είπε: «Αν ζούσε η μάνα μου, δεν νομίζω να άντεχε. Δηλαδή, ήταν η πιο δυνατή γυναίκα του κόσμου, που δεν χρειαζόταν τίποτα. Και μόλις διαπίστωνε ότι σώθηκα και άρχισα να μιλάω, θα τελείωνε. Είμαι σίγουρος. Ελπίζω να βλέπει ότι τα κατάφερα».

