Δημήτρης Σταρόβας για εγκεφαλικό: «Αν ζούσε η μάνα μου, δεν θα το άντεχε»

Η εξομολόγηση του Δημήτρη Σταρόβα για την περιπέτεια της υγείας του

Δημήτρης Σταρόβας για εγκεφαλικό: «Αν ζούσε η μάνα μου, δεν θα το άντεχε»
Σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση για την περιπέτεια της υγείας του με το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, προχώρησε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Ο γνωστός καλλιτέχνης μιλώντας στην εκπομπή «FΖην» την Κυριακή, αναφέρθηκε στο εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη πριν από δύο χρόνια και εξομολογήθηκε πως, εάν η μητέρα του βρισκόταν στη ζωή, δεν θα άντεχε να τον δει ανήμπορο στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

«Όπως χαριτολογώντας λέω, δεν μπορούσε να είχε συμβεί καμιά δεκαριά χρόνια πριν να έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο; Γιατί η ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα τώρα δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήμουνα. Έβλεπα στο βίντεο πώς ήμουνα και ακόμη και τώρα βλέπω τον εαυτό μου και σοκάρομαι», σημείωσε αρχικά ο Δημήτρης Σταρόβας.

Και συμπλήρωσε: «Όχι αισθητικά, εννοώ σωματικά είμαι όπως 30 χρονών, δεν παίρνω χαμπάρι αλλά όλη η κούραση μου βγαίνει στη φωνή. Δηλαδή μετά από την παράσταση, αν με δεις σε δυο ώρες διαφορά, μιλάω κατά το ήμισυ χειρότερα. Ο νους τρέχει, αλλά η γλώσσα δεν προλαβαίνει. Και η αίσθηση είναι σαν να σου τραβάει κανείς την μπλούζα προς τα πίσω».

«Καμιά φορά εκνευρίζομαι, θυμώνω. Είχα κάθε βράδυ αρρυθμίες. Στο τέλος ήμουνα σίγουρος ότι κάτι έχω. Αλλά ηλιθιωδώς δεν πήγαινα να εξετάσω τον εαυτό μου. Έχουμε μια νοοτροπία ότι το κακό θα φτάσει μέχρι την πόρτα του γείτονα, όχι σε μας», ανέφερε επιπλέον ο Δημήτρης Σταρόβας.

Και μιλώντας για τη μητέρα του είπε: «Αν ζούσε η μάνα μου, δεν νομίζω να άντεχε. Δηλαδή, ήταν η πιο δυνατή γυναίκα του κόσμου, που δεν χρειαζόταν τίποτα. Και μόλις διαπίστωνε ότι σώθηκα και άρχισα να μιλάω, θα τελείωνε. Είμαι σίγουρος. Ελπίζω να βλέπει ότι τα κατάφερα».

10:10ΕΘΝΙΚΑ

«Αν θέλουν πόλεμο…»: Ακραία ρητορική από τουρκικά ΜΜΕ – Νέες αιχμές Γκιουλέρ για Ελλάδα και Κύπρο

10:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: «Βαρίδι» για τη χώρα ο Μητσοτάκης - Εκλογές τώρα!

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Ουρές χιλιομέτρων προς Αεροδρόμιο λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού- Πού αλλού έχει κίνηση

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Πώς το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαμορφώνει το διεθνή ακαδημαϊκό χάρτη της Κύπρου

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Πώς εκπαιδεύονται οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ για να επιβιώνουν πίσω από τις γραμμές του εχθρού - Η αρχή «SERE», τα γεύματα με κάκτους και σκαθάρια και το ρεκόρ από τον πόλεμο της Βοσνίας

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Βίντεο από Κωνσταντοπούλου -«Τι σας τάξανε; Τόσο πούλημα; Δεν ντρέπεστε;»

09:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μπουκώρος για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν χρειάζομαι καμία κάλυψη βουλευτικής ασυλίας, έπραξα το καθήκον μου»

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή καταδίωξη στο Ηράκλειο: Παραβίασε στοπ και οδηγούσε ανάποδα σε μονόδρομους

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με το Πάσχα - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για όλη τη χώρα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Hyundai Boulder δείχνει νέα στρατηγική σε off-road μοντέλα

09:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο Βουλευτής της ΝΔ, Λάκης Βασιλειάδης: «Εμπλέκεται έμμεσα το όνομά μου»

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Πράσινο Ακρωτήρι: Γιατί πεθαίνουν τουρίστες μετά τις διακοπές τους σε αυτό το τροπικό νησί;

09:24ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αθωώθηκε η 24χρονη μητέρα για τις σφαίρες που εντοπίστηκαν σε παιδικό καρότσι

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Συνεχίζεται η διαδικασία νομιμοποίησης - Χωρίς συγγενείς, αίτημα για τηλεοπτική κάλυψη

09:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τι ώρα ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα - Τα ποσά που θα δοθούν

09:11ΚΟΣΜΟΣ

Αυτές είναι οι γυναίκες που θέλουν να μην ψηφίζουν οι… γυναίκες

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Οι IDF εντόπισαν οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ σε σχολείο

09:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 15χρονη που επιτέθηκε σε τρεις ανήλικες και τις έστειλε στο νοσοκομείο

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Wall Street Journal: Πόσο κόστισε στις ΗΠΑ η καταστροφή των δύο στρατιωτικών αεροσκαφών στο Ιράν

09:00ΕΥ ΖΗΝ

Πόσο διαρκούν τα σοκολατένια πασχαλινά αυγά – Ποια τα σημάδια αλλοίωσης

08:47ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: Έπεσε από τον 4ο όροφο προσγειώθηκε στον 3ο, ανέβηκε ξανά στον 4ο και έπεσε στο κενό

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή με το Πάσχα - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου για όλη τη χώρα

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Βίντεο από Κωνσταντοπούλου -«Τι σας τάξανε; Τόσο πούλημα; Δεν ντρέπεστε;»

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Πράσινο Ακρωτήρι: Γιατί πεθαίνουν τουρίστες μετά τις διακοπές τους σε αυτό το τροπικό νησί;

09:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Τι ώρα ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα - Τα ποσά που θα δοθούν

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Ιωάννινα - Λέκκας: «Θα συνεχιστούν οι δονήσεις, αλλά δεν ανησυχούμε»

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Σας πήρε η Τροχαία το δίπλωμα οδήγησης; Πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Κοριτσάκι βλέπει για πρώτη φορά το νεογέννητο αδερφάκι της και η αντίδρασή της «λιώνει» καρδιές

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν με ένα βλήμα εχθρικό drone

09:20ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Συνεχίζεται η διαδικασία νομιμοποίησης - Χωρίς συγγενείς, αίτημα για τηλεοπτική κάλυψη

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Πώς εκπαιδεύονται οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ για να επιβιώνουν πίσω από τις γραμμές του εχθρού - Η αρχή «SERE», τα γεύματα με κάκτους και σκαθάρια και το ρεκόρ από τον πόλεμο της Βοσνίας

06:14ΚΑΙΡΟΣ

Με αίθριο καιρό η Μεγάλη Δευτέρα – Πάσχα με… ομπρέλες δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για ΟΠΕΚΕΠΕ και το «βαθύ κράτος»

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

08:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Σε εξέλιξη διαρπαγματεύσεις

07:30ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Καζάνι που βράζει η ΚΟ της ΝΔ, οι φωνές Τσιάρα, οι νέες δικογραφίες για ΟΠΕΚΕΠΕ, η μοναξιά του Μητσοτάκη, η Κοβέσι και η Οικουμενική, ο Πιτσιλής, οι απολύσεις στην Intrum και η παραίτηση στην ΑΓΕΤ Ηρακλής 

08:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Θα το ξανάκανα 100 φορές, δεν έχω συνειδησιακό πρόβλημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ