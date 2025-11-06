Ράσελ Κρόου: «Έφτασα να ζυγίζω 126 κιλά» - Η μάχη για την απώλεια κιλών και ο νέος τρόπος ζωής

Ο Ράσελ Κρόου «έκλεψε την παράσταση» τον Ιούνιο, όταν εμφανίστηκε στα «Golden Bee Awards» στη Μάλτα αρκετά αδυνατισμένος, φορώντας ένα κομψό total black κοστούμι.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε πως έχασε 26 κιλά μέσα σε έναν χρόνο, μιλώντας ανοιχτά για τη μεταμόρφωσή του στο podcast του Τζο Ρόγκαν.

Ο Κρόου παραδέχτηκε ότι όταν ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «Nuremberg», ζύγιζε 126 κιλά, ενώ σήμερα βρίσκεται στα 100,9 κιλά.

Η αλλαγή ξεκίνησε από τον τρόπο ζωής του

Ο Κρόου αποκάλυψε ότι περιόρισε σημαντικά την κατανάλωση αλκοόλ, όμως αυτό που έκανε τη μεγαλύτερη διαφορά ήταν η συνεργασία του με την πλατφόρμα υγείας Ways2Well – μια υπηρεσία πρόληψης και ολιστικής φροντίδας υγείας, που χρησιμοποιεί εξελιγμένα τεστ, εξατομικευμένες θεραπείες και εστιάζει στην ευεξία του σώματος συνολικά.

Μέρος του προγράμματος περιλάμβανε ενέσεις ευεξίας και ενδοφλέβιες θεραπείες, τις οποίες, όπως λέει, «ένιωσε πραγματικά να λειτουργούν».

«Έχουν μειώσει τη φλεγμονή στο σώμα μου», εξηγεί. «Είχα παλιούς τραυματισμούς, αρθριτικά στους ώμους – κι όμως, στις νέες εξετάσεις βλέπουμε 70% μείωση».

Russell Crowe opens up to Joe Rogan about the secret behind his staggering weight loss - as he reveals how many kilos he's dropped since his last film https://t.co/9NtPLg9wpR — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) November 6, 2025

Λιγότερος πόνος, περισσότερη κίνηση

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι πλέον έχει μεγαλύτερο εύρος κίνησης, χτίζει ξανά μυϊκή δύναμη, αλλά όλα γίνονται αργά και σταδιακά: «Θέλω αυτές οι αλλαγές να κρατήσουν. Δεν είναι μια “δίαιτα θαύμα”, είναι μια νέα ζωή».

Παρότι παραδέχεται πως αγαπά να πίνει, πλέον έχει αλλάξει συνήθειες. «Είναι κομμάτι της κουλτούρας μου», εξομολογείται.

«Μία βραδιά διασκέδασης την εβδομάδα μου είναι αρκετή», είπε. «Αν πιω ένα ποτήρι κρασί με το δείπνο, θα είναι καλό κρασί. Όχι πια ποτό απλά για το ποτό».

