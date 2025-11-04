Μόργκαν Φρίμαν: Η επικη απάντηση που έδωσε όταν τον ρώτησαν για την καθημερινή του ρουτίνα

Ο Μόργκαν Φρίμαν έχει μια απλή φιλοσοφία για την καθημερινότητά του. Σε πρόσφατη εμφάνισή του στο «The Jennifer Hudson Show», ο 88χρονος ηθοποιός αναφέρθηκε στην πολυτάραχη καριέρα του και στα σχέδιά του για το μέλλον.

«Υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνεις κάθε μέρα;», ρώτησε η παρουσιάστρια, εννοώντας σε κάποια "ρουτίνα" που μπορεί να ακολουθεί ο ηθοποιός στην καθημερινότητά του.

Ο Φρίμαν δεν δίστασε να απαντήσει με απόλυτη σαφήνεια: «Να σηκωθώ». «Είμαι 88, αγαπητή», πρόσθεσε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, μια ηλικία που χαρακτήρισε «ευλογία».

Μπορεί να πλησιάζει τα 90, αλλά ο Μόργκαν Φρίμαν είναι πιο δραστήριος και ορεξάτος για δουλειά από ποτέ. Πέρυσι, πρωταγωνίστησε στις ταινίες «My Dead Friend Zoe & Gunner», και «Lioness». Στις 14 Νοεμβρίου αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους η νέα του ταινία «Now You See Me: Now You Don’t», όπου επιστρέφει για τρίτη φορά στον ρόλο του Thaddeus Bradley.

Η Χάντσον ρώτησε: «Έχεις κάνει πολλά. Υπάρχει κάτι που προσπαθείς ακόμα να τελειοποιήσεις;» «Ναι. Το γκολφ μου», απάντησε ο ηθοποιός. Όταν ρωτήθηκε αν είναι καλός στο άθλημα, απάντησε απλά: «Όχι».

Για το γκολφ — ή οτιδήποτε άλλο — ο ηθοποιός και παραγωγός ακολουθεί έναν κανόνα ζωής: «Μπορείς πάντα να βελτιώνεσαι», λέει. «Πάντα υπάρχει κάτι πάνω στο οποίο πρέπει να δουλέψεις. Αυτό προσπαθώ να κάνω».

Ένα πράγμα που ο Φρίμαν σίγουρα δεν χρειάζεται να βελτιώσει είναι τη γοητεία του στις εμφανίσεις του σε talk shows.

Πρόσφατα, είχε βρεθεί καλεσμένος στο «Jimmy Kimmel Live», όπου έδωσε στον Κίμελ συμβουλές μπροστά στην κάμερα για το πώς να φιλάει. Αφορμή είχε σταθεί η δήλωση της αείμνηστης Ντάιαν Κίτον που επικαλέστηκε ο παρουσιαστής, η οποία είχε δηλώσει ότι «το καλύτερο φιλί από συμπρωταγωνιστή της στην μεγάλη οθόνη ήταν του Φρίμαν».

Διαβάστε επίσης