Φλόριντα: Τρίτος θάνατος μετανάστη κατά τη διάρκεια συμπλοκής με πράκτορες της ICE

Ένας άνδρας που προσπαθούσε να ξεφύγει από έλεγχο πρακτόρων της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στη Φλόριντα χτυπήθηκε και σκοτώθηκε από ένα διερχόμενο φορτηγό την Τρίτη, σύμφωνα με τις αρχές.

Πρόκειται για το τρίτο θανατηφόρο περιστατικό που σχετίζεται με πράκτορες της ICE μέσα σε μία εβδομάδα. Στις 8 Ιουλίου, ομοσπονδιακός πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε έναν Μεξικανό άνδρα στο Χιούστον του Τέξας, ο οποίος βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια «επιχείρησης» της υπηρεσίας, ενώ στις 14 Ιουλίου ένας 26χρονος Κολομβιανός σκοτώθηκε, επίσης, υπό τις ίδιες συνθήκες στο Μέιν.

Ο άνδρας που έχασε την ζωή του, ο οποίος ήταν 28 ετών, βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο, μαζί με άλλους τρεις ανθρώπους, το οποίο ήταν σταματημένο στο πάρκινγκ ενός βενζινάδικου στην περιοχή του Σεντ Όγκουστιν στις 7 το πρωί της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το Associated Press, όταν στο σημείο έφτασαν πράκτορες της ICE, οι τέσσερις άνθρωποι έφυγαν τρέχοντας πεζοί. Στην προσπάθεια του να ξεφύγει, ο 28χρονος διέσχισε έναν πολυσύχναστο δρόμο και παρασύρθηκε από διερχόμενο φορτηγό, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Τροχαίας της Φλόριντα, Ντίλαν Μπράιαν, στο αμερικανικό μέσο.

Ο οδηγός του φορτηγού σταμάτησε και προσπάθησε να βοηθήσει τον άνδρα, συμπλήρωσε ο Μπράιαν.

Το σημείο όπου παρασύρθηκε θανάσιμα ο άνδρας AP

Δεν έχει γίνει σαφές γιατί οι τέσσερις άνθρωποι προσπάθησαν να ξεφύγουν από τους πράκτορες της ICE.

Σε δήλωσή του, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι πράκτορες της ICE διεξήγαγαν επιχείρηση στην περιοχή, ενώ δήλωσε ότι η Τροχαία της Φλόριντα και η Υπηρεσία Ερευνών του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας «διερευνούν ένα περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός Μεξικανού υπηκόου».

Η δημοκρατική βουλευτής της Φλόριντα, Άντζι Νίξον, χαρακτήρισε τον θάνατο του 28χρονου «τραγικό», προσθέτοντας ότι προκλήθηκε λόγω επιχείρησης μιας υπηρεσία που έχει βγει εκτός ελέγχου.

«Είτε πρόκειται για πράκτορες της ICE που πυροβολούν έναν πατέρα στους δρόμους του Χιούστον, είτε πρόκειται για την δολοφονία ενός νεαρού άνδρα στο Μέιν, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις που διεξάγονται στην Φλόριντα, και οδηγούν σε θανατηφόρο τροχαίο, το αποτέλεσμα είναι πάντα το ίδιο: Κυριαρχεί ο φόβος, το χάος και ο θάνατος», δήλωσε η ίδια στο αμερικανικό μέσο.

Το τρίτο θανατηφόρο περιστατικό μέσα σε μία εβδομάδα

Το θανατηφόρο περιστατικό που σημειώθηκε στην Φλόριντα είναι το τρίτο που καταγράφεται σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Στις 8 Ιουλίου, ένας ομοσπονδιακός πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε έναν άνδρα στο Χιούστον του Τέξας, ο οποίος βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια «επιχείρησης» της υπηρεσίας, όπως είχε ανακοινώσει το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο άνδρας, ο οποίος ήταν Μεξικανός υπήκοος, αγνόησε τις εντολές της υπηρεσίας να σταματήσει και προσπάθησε να εμβολίσει με το αυτοκίνητο του έναν πράκτορα, ο οποίος πυροβόλησε σε αυτοάμυνα. Ο άνδρας ήταν στόχος της επιχείρησης επειδή ζούσε στη χώρα χωρίς νόμιμη άδεια, σύμφωνα με το υπουργείο.

Ο Ρονάλντο Σαλγκάδο, γιος του Λορένζο Σαλγκάδο Αραούχο, ο οποίος σκοτώθηκε από πράκτορα της ICE, μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026, στο Χιούστον. AP

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, ο άνδρας έπεσε πάνω σε ένα όχημα της ICE, αρνήθηκε να υπακούσει σε πολλές φραστικές διαταγές και χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του ως όπλο στην προσπάθεια του να χτυπήσει έναν πράκτορα της υπηρεσίας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο άνδρας ταυτοποιήθηκε ως ο Λορέντζο Σαλγκάδο Αραούχο και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο, όπου και μεταφέρθηκε με τους πυροβολισμούς.

Μια φωτογραφία του Λορένζο Σαλγκάδο Αραούχο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου την Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2026, στο Χιούστον. AP

Βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, το οποίο μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός KRIV-TV, δείχνει δύο πράκτορες σκυμμένους πάνω από έναν άνδρα που είναι ξαπλωμένος στο οδόστρωμα, δίπλα σε ένα λευκό βαν. Δύο ακόμη άνδρες διακρίνονται στο έδαφος, με χειροπέδες, στην απέναντι πλευρά του οχήματος.

An ICE agent shot and killed a Mexican man during an immigration operation in Houston after DHS says he tried to flee and drive into an agent.



Source: CNNhttps://t.co/aiurY8nKFh — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

Στις 14 Ιουλίου, ένας άλλος ομοσπονδιακός πράκτορας της ICE πυροβόλησε και σκότωσε έναν 26χρονο Κολομβιανό υπήκοο κατά τη διάρκεια επιχείρησης στην πολιτεία του Μέιν των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, ο 26χρονος, ο οποίος ήταν «παράνομος αλλοδαπός» σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε «τελεσίδικη απόφαση απέλασης», αποπειράθηκε να «διαφύγει» από έλεγχο κατά τη διάρκεια επιχείρησης της ICE που τον είχε στοχοποιήσει. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Μπίντφορντ, μια πόλη που έχει περίπου 22.000 κατοίκους.

Δείτε βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κατέγραψε το περιστατικό:

«Λόγω του φόβου για τη δημόσια ασφάλεια, ένας πράκτορας έκανε χρήση του όπλου του, χτυπώντας τον οδηγό, ο οποίος αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ σε ανάρτησή του στο «X».

Η ICE δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ο πράκτορας φοβήθηκε για τη δημόσια ασφάλεια.

On July 13, 2026, at approximately 7:00 AM ET, ICE was conducting targeted surveillance on the last known address of an illegal alien with a final order of removal. An illegal alien departed the residence in a vehicle. ICE law enforcement attempted to conduct a vehicle stop. The… — Homeland Security (@DHSgov) July 13, 2026

Σύμφωνα με το γραφείο του γενικού εισαγγελέα του Μέιν, ο πράκτορας που πυροβόλησε τέθηκε σε διαθεσιμότητα, όπως ορίζει το αρμόδιο πρωτόκολλο, ενώ το FBI ανακοίνωσε πώς διεξάγει έρευνα σχετικά με το περιστατικό.

Ο 26χρονος που δολοφονήθηκε, αργότερα, ταυτοποιήθηκε ως ο Χουάν Σεμπάστιαν Γκερέρο, όπως είπε ο Νέλσον Έλιας, γείτονας του θύματος, μιλώντας στο CNN.

Ο 26χρονος Χουάν Σεμπάστιαν Γκερέρο Facebook

Ο Ντάνιελ Μπούτσερ, αυτόπτης μάρτυρας της θανατηφόρας επίθεσης, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι βρισκόταν μέσα στο σπίτι του όταν άκουσε τους πυροβολισμούς.

«Από το παράθυρο μου είδα ένα μικρό όχημα να ακινητοποιείται από ένα λευκό SUV. Τότε, είδαν έναν πράκτορα της ICE να ανοίγει την πόρτα του μικρού οχήματος και να βγάζει από το εσωτερικό του τον οδηγό, ρίχνοντας τον στο έδαφος. Το κεφάλι και το πρόσωπο του ανθρώπου ήταν γεμάτα αίματα Ήταν φρικτό», είπε.