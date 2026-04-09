Your Face Sounds Familiar: Όλα έτοιμα για την πρεμιέρα – «Έκλεισε» και η επιτροπή

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Στις 19 Απριλίου, στις 21.00, το σόου μεταμφιέσεων «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά.

Το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης ανακοινώθηκε και η κριτική επιτροπή, η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του πρότζεκτ. Γιώργος Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένος Χαραλαμπίδης και Ρένα Μόρφη, αναλαμβάνουν δράση και το «έργο» τους δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

Το «Your Face Sounds Familiar», με επιτυχημένη παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες, αποτελεί μία από τις πιο δυνατές και αναγνωρίσιμες «υπογραφές» του ΑΝΤ1 και επιστρέφει για να επαναπροσδιορίσει τη λέξη ψυχαγωγία και να της δώσει το πρόσωπο που της αξίζει, ένα πρόσωπο που θα μας θυμίσει πώς ένα τηλεοπτικό project έχει τη δύναμη να μας καθηλώσει. Έχοντας προσφέρει μοναδικές στιγμές και αμέτρητα viral στιγμιότυπα, που παραμένουν ακόμα ζωντανά στη μνήμη μας, ετοιμάζεται να ανοίξει την αυλαία του και να φιλοξενήσει γνωστά ονόματα της σόουμπιζ, που θα γίνονται η φωνή και η εικόνα διάσημων καλλιτεχνών.

Με υψηλών προδιαγραφών παραγωγή και αισθητική, αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, δυναμική digital παρουσία, ασύλληπτες μεταμορφώσεις και εντυπωσιακά act που θα συζητηθούν, θα δώσει έναν ξεχωριστό ρυθμό στις Κυριακές μας

Όπως ήδη γνωρίζουμε, οι 10 καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος είναι οι:

  1. Δωροθέα Μερκούρη
  2. Μαριάντα Πιερίδη
  3. Παναγιώτης Ραφαηλίδη
  4. Μαριλού Κατσαφάδου
  5. Idra Kayne
  6. Biased Beast
  7. Μέμος Μπεγνής
  8. Κωνσταντίνος Μαγκλάρας
  9. Αφροδίτη Χατζημηνά
  10. Αλέξανδρος Μπουρδούμης

Διαβάστε επίσης

21:05ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: Μέτρα προστασίας μετά το κρούσμα μηνιγγίτιδας – Ποια η κατάσταση της υγείας του φοιτητή

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Γιατί συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο – Η στρατηγική και τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις

20:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Θα καταλήξουμε σε μια πολύ επιτυχημένη συμφωνία, όλα θα εξελιχθούν πολύ καλά»

20:55ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα θα ανοίξουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Χαμενεΐ: «Το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά του»

20:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Τι απέγιναν οι Αρχιερείς Άννας – Καϊάφας και ο Πόντιος Πιλάτος

20:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος 17χρονος που κατηγορείται για βιασμό 14χρονης

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 2-0: Δεν ισοφάρισε και την... τιμώρησε με δεύτερο γκολ!

20:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 17 Απριλίου

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Γιγαντιαίο γκράφιτι με τον Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη – Μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατό του

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση του Ιράν στην δήλωση Νετανιάχου για συνομιλίες με τον Λίβανο

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Όπου φύγει-φύγει οι Αθηναίοι: Μεγάλη έξοδος με μποτιλιάρισμα σε δρόμους, λιμάνια και ΚΤΕΛ

20:04LIFESTYLE

Your Face Sounds Familiar: Όλα έτοιμα για την πρεμιέρα – «Έκλεισε» και η επιτροπή

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε: Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ κάνουν οτιδήποτε ζητάει η Αμερική

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Με βραχιολάκι 2.750 άτομα στην τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα - Πώς θα κατανεμηθούν οι πιστοί

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Καραμανδάνειο: Συγκλονίζει η υπόθεση κακοποίησης βρέφους - «Να μην υπάρξει ποτέ ξανά παιδί που θα βιώσει τέτοια φρίκη»

19:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: Ο λόγος που έμεινε εκτός ο Μαρίν | 1.500 «κιτρινόμαυροι» οπαδοί στο Βαγιέκας

19:30ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ελπίδα για τον καρκίνο του μαστού: Το δηλητήριο της μέλισσας στο επίκεντρο

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Φωτογραφία με παιδιά σε στρατιωτικό όχημα – Το ένα φοράει στολή των Φρουρών της Επανάστασης

19:21ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ιταλία – Ελλάδα 16-14: Η Εθνική πόλο λύγισε στο φινάλε!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

09:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

18:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη – Ακολουθία των Αγίων Παθών: Live από το Φανάρι

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου» - Έθιμα, παραδόσεις και συμβολισμοί της σημερινής ημέρας

13:19ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτες σκηνές πάνω από φέρετρο - Χήρα και ερωμένη του νεκρού τσακώθηκαν στην κηδεία

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Χαμενεΐ: «Το Ιράν δεν επιδιώκει τον πόλεμο, αλλά δεν θα παραιτηθεί από τα δικαιώματά του»

17:29ΚΟΣΜΟΣ

«Μεγάλης κλίμακας συσκότιση»- Η Βόρεια Κορέα δοκίμασε ηλεκτρομαγνητικά όπλα και βόμβες άνθρακα

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη αντίδραση του Ιράν στην δήλωση Νετανιάχου για συνομιλίες με τον Λίβανο

15:18ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Πιθανόν διαρρήκτης ο άνδρας που έπεσε στο κενό από τον 5ο όροφο

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Πέμπτη: Η Ακολουθία των Αγίων Παθών - «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεμάσας»

14:41LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Λεωνίδας θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό - Πότε θα δούμε τα νέα επεισόδια

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν «απευθείας συνομιλίες» με τον Λίβανο

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Πρόστιμο €30 για όσους δεν το έχουν – Από πότε θα ισχύσουν οι αλλαγές

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

16:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκλονίζει η Κατερίνα Νοτοπούλου για το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί: «Πάλεψα για τη ζωή μου, πρακτικά δεν ακούω και διαβάζω χείλη»

17:34LIFESTYLE

Επί ξύλου κρεμάμενος με τσιγάρο και κονιάκ: Η εικόνα από τα παρασκήνια του «Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που είχε διχάσει

20:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ 2-0: Δεν ισοφάρισε και την... τιμώρησε με δεύτερο γκολ!

16:37ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός μέχρι την Δευτέρα του Πάσχα - Πώς θα γίνει το ψήσιμο του οβελία, η πρόγνωση Ζιακόπουλου

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Φωτογραφία με παιδιά σε στρατιωτικό όχημα – Το ένα φοράει στολή των Φρουρών της Επανάστασης

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο της εξαφάνισης νεαρής γιατρού στην αφρικανική ζούγκλα - Τα κρεμασμένα σε δέντρα εσώρουχα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ