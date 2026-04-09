Your Face Sounds Familiar: Όλα έτοιμα για την πρεμιέρα – «Έκλεισε» και η επιτροπή

Στις 19 Απριλίου, στις 21.00, το σόου μεταμφιέσεων «Your Face Sounds Familiar» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 με παρουσιαστή τον Σάκη Ρουβά.

Το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης ανακοινώθηκε και η κριτική επιτροπή, η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του πρότζεκτ. Γιώργος Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένος Χαραλαμπίδης και Ρένα Μόρφη, αναλαμβάνουν δράση και το «έργο» τους δεν θα είναι εύκολη υπόθεση.

https://www.instagram.com/p/DW6fHHniJdp/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το «Your Face Sounds Familiar», με επιτυχημένη παρουσία σε περισσότερες από 40 χώρες, αποτελεί μία από τις πιο δυνατές και αναγνωρίσιμες «υπογραφές» του ΑΝΤ1 και επιστρέφει για να επαναπροσδιορίσει τη λέξη ψυχαγωγία και να της δώσει το πρόσωπο που της αξίζει, ένα πρόσωπο που θα μας θυμίσει πώς ένα τηλεοπτικό project έχει τη δύναμη να μας καθηλώσει. Έχοντας προσφέρει μοναδικές στιγμές και αμέτρητα viral στιγμιότυπα, που παραμένουν ακόμα ζωντανά στη μνήμη μας, ετοιμάζεται να ανοίξει την αυλαία του και να φιλοξενήσει γνωστά ονόματα της σόουμπιζ, που θα γίνονται η φωνή και η εικόνα διάσημων καλλιτεχνών.

Με υψηλών προδιαγραφών παραγωγή και αισθητική, αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας, δυναμική digital παρουσία, ασύλληπτες μεταμορφώσεις και εντυπωσιακά act που θα συζητηθούν, θα δώσει έναν ξεχωριστό ρυθμό στις Κυριακές μας

Όπως ήδη γνωρίζουμε, οι 10 καλλιτέχνες που θα λάβουν μέρος είναι οι:

Δωροθέα Μερκούρη Μαριάντα Πιερίδη Παναγιώτης Ραφαηλίδη Μαριλού Κατσαφάδου Idra Kayne Biased Beast Μέμος Μπεγνής Κωνσταντίνος Μαγκλάρας Αφροδίτη Χατζημηνά Αλέξανδρος Μπουρδούμης

