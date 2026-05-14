Πάπας Λέων: «Είμαστε φτιαγμένοι από επιθυμίες, όχι από αλγόριθμους»

Snapshot Ο Πάπας Λέων ΙΔ' δήλωσε ότι η αναζήτηση της γνώσης οδηγεί τελικά στην αναζήτηση του Θεού, που αποτυπώνεται στην ομορφιά της δημιουργίας.

Εξήρε την υψηλή ακαδημαϊκή θέση και την κοινωνική ευαισθησία του πανεπιστημίου Σαπιέντσα, ειδικά προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ανακοίνωσε τη συμφωνία για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου που θα επιτρέψει σε νέους από τη Λωρίδα της Γάζας να σπουδάσουν στη Ρώμη.

Τόνισε ότι το μέλλον δεν είναι προκαθορισμένο και κανείς δεν μπορεί να το αφαιρέσει από τους νέους.

Προέτρεψε τους νέους να αποφύγουν τον απεριόριστο ανταγωνισμό και επισήμανε ότι είμαστε φτιαγμένοι από επιθυμίες και όχι από αλγόριθμους.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ' επισκέπτεται σήμερα το πανεπιστήμιο Σαπιέντσα της Ρώμης, το οποίο αριθμεί συνολικά πάνω από 113.000 φοιτητές. «Όποιος ερευνά, όποιος μελετά, στο τέλος αναζητά τον Θεό. Θα Τον συναντήσει στην ομορφιά της πλάσης, σε άπειρες μορφές. Ο Θεός θέλησε να αφήσει το αποτύπωμά Του σε ό,τι είμαστε, ως παιδιά Του, πλασμένα κατ' εικόνα Του και χάρη στην δημιουργία Του», είπε ο Πάπας Λέων.

Τον υποδέχθηκαν και επευφήμησαν χιλιάδες φοιτητές, διδάσκοντες και μέλη του διοικητικού προσωπικού του πανεπιστημίου. Κατά την ομιλία του, ο ποντίφικας αναφέρθηκε στις κορυφαίες θέσεις που κατέχουν, σε διεθνείς βαθμολογίες, πολλές σχολές του πανεπιστήμιου Σαπιέντσα και εξήρε την κοινωνική ευαισθησία του εκπαιδευτικού αυτού ιδρύματος υπέρ των πολιτών με ειδικές ανάγκες, υπέρ των φυλακισμένων και όσων έχουν έρθει στην Ιταλία ως πρόσφυγες από εμπόλεμες περιοχές.

Ο Πάπας Λέων κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Σαπιέντζα της Ρώμης. 14 Απριλίου 2026 AP

Ο ποντίφικας υπενθύμισε παράλληλα με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι πρόσφατα η επισκοπή της Ρώμης και το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο υπέγραψαν συμφωνία για την δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου που θα επιτρέψει σε νέους από την Λωρίδα της Γάζας να φοιτήσουν στην Αιώνια Πόλη.

«Ακόμη και σε έναν κόσμο που υποφέρει και ο οποίος χαρακτηρίζεται από τρομερές αδικίες, πρέπει να ξέρετε ότι το μέλλον δεν έχει γραφτεί και ότι κανείς δεν μπορεί να σας το κλέψει», είπε ο Πάπας Λέων, απευθυνόμενος στους νέους που τον υποδέχθηκαν.

Τους παρότρυνε, τέλος, να μην υποκύψουν στην λογική του απεριόριστου ανταγωνισμού, που μπορεί να προκαλέσει αποξένωση και άγχος, και επανέλαβε για μια ακόμη φορά ότι «είμαστε φτιαγμένοι από επιθυμίες κι όχι από αλγόριθμους».

