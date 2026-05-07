«Συγγνώμη, πρέπει να έρθετε αυτοπροσώπως!»: Η απίστευτη περιπέτεια του Πάπα με την τράπεζά του

Ακόμη και ο Πάπας μπορεί κάποιες φορές να αντιμετωπίσει δυσκολίες με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Περίπου δύο μήνες αφού ο Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ, ένας καρδινάλιος γεννημένος στο Σικάγο, έγινε ο Πάπας Λέων XIV στην Πόλη του Βατικανού, τηλεφώνησε στην τράπεζά του στην πατρίδα του για να ζητήσει βοήθεια με κάτι που χρειαζόταν, όπως αποκάλυψε ένας στενός φίλος του, ο αιδεσιμότατος Τομ Μακάρθι, κατά την διάρκεια μιας συγκέντρωσης καθολικών στο Νάπερβιλ του Ιλινόις την περασμένη εβδομάδα.

Ο τότε νεοεκλεχθείς Πάπας παρουσιάστηκε ως Ρόμπερτ Πρεβόστ, λέγοντας ότι ήθελε να αλλάξει τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση που είχε η τράπεζα στα αρχεία της, εξήγησε ο πάτερ Μακάρθι.

Στην συνέχεια, ο Πάπας Λέων κλήθηκε να απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις ασφαλείας για να διαπιστωθεί ότι πράγματι είναι ο κάτοχος του λογαριασμού -της οποίες και απάντησε σωστά- αλλά, στη συνέχεια, βρήκε μπροστά του ένα πρόβλημα.

Η γυναίκα που τον εξυπηρετούσε από την τράπεζα του είπε ότι οι απαντήσει δεν ήταν αρκετές και έπρεπε να έρθει αυτοπροσώπως στο υποκατάστημα.

«Ο πάπας είπε: “Δεν θα μπορέσω να το κάνω αυτό”», εξήγησε ο πάτερ Μακάρθι, περιγράφοντας την αυξανόμενη απογοήτευση του νέου πάπα, ενώ οι παρευρισκόμενοι γελούσαν. «Και στη συνέχεια είπε: "Μα, απάντησα σωστά σε όλες τις ερωτήσεις ασφαλείας».

Η υπάλληλος της τράπεζας ζήτησε συγγνώμη, λέγοντας και πάλι ότι δεν είναι αρκετό. Τότε, ο πάπας δοκίμασε μια διαφορετική προσέγγιση.

«Θα είχε σημασία αν σας έλεγα ότι είμαι ο Πάπας Λέων;», ρώτησε ο ίδιος, με αποτέλεσμα η υπάλληλος να του κλείσει το τηλέφωνο, πιθανώς επειδή πίστευε ότι της έκαναν πλάκα.

Ωστόσο, το θέμα διευθετήθηκε χάρη στην παρέμβαση ενός άλλου ιερέα που ήξερε τον πρόεδρο της τράπεζας, εξήγησε ο πάτερ Μακάρθι.

«Αλλά, μπορείτε να φανταστείτε να είστε γνωστή ως η γυναίκα που έκλεισε το τηλέφωνο στον Πάπα;» κατάληξε ο πάτερ Μακάρθι, προκαλώντας το γέλιο των παρευρισκόμενων.

Δείτε τον πάτερ Μακάρθι να διηγείται την ιστορία:

Γενικά αρκετοί ποντίφικες προσπαθούν να ζήσουν μία κανονική, απλή και λιτή ζωή αν και διαμένουν στο Βατικανό περιτριγυρισμένοι από πλούτο. Για παράδειγμα, το 2013 τις πρώτες ημέρες που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Πάπας Φραγκίσκος επέμενε να πληρώσει ο ίδιος τον λογαριασμό του ξενοδοχείου και να παραλάβει τις αποσκευές του, σε ένδειξη ταπεινότητας.

Ο Πάπας Λέων προέρχεται από ταπεινή οικογένεια του Ντόλτον, στο Ιλινόις, ενός μικρού προαστίου λίγο έξω από το Σικάγο. Υπηρέτησε ως επίσκοπος στο Περού και ανέλαβε σημαντική θέση στο Βατικανό, πριν εκλεγεί Πάπας πριν από σχεδόν ένα χρόνο. Έτσι φαίνεται ότι γι' αυτό επιχείρησε να επικοινωνήσει αυτοπροσώπως με την τράπεζά του και να λύσει το θέμα, χωρίς επιτυχία.