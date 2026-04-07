Το FBI προειδοποιεί: Μην εγκαταστήσετε αυτές τις εφαρμογές στα κινητά σας

Η Κίνα πρώτη στη λίστα των επικίνδυνων εφαρμογών

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Επικίνδυνες θεωρεί το FBI ορισμένες από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί εκτός ΗΠΑ, και πιθανότατα οι χρήστες έχουν κατεβάσει στο κινητό τους.

Οι ανησυχίες ωστόσο είναι παγκόσμιες και δεν αφορούν μόνο τους Αμερικανούς κατόχους κινητών.

Από τις αρχές του 2026, πολλές από τις εφαρμογές με τις περισσότερες λήψεις και τα υψηλότερα έσοδα στις Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσονται και συντηρούνται από ξένες εταιρείες, ιδίως εκείνες που εδρεύουν στην Κίνα».

Αυτή η προειδοποίηση συνδέεται με τους περιβόητους νόμους εθνικής ασφάλειας της Κίνας, οι οποίοι, όπως υπενθυμίζει το FBI στους χρήστες smartphone, επιτρέπουν «στην κινεζική κυβέρνηση να έχει ενδεχομένως πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών εφαρμογών για κινητά».

Εν ολίγοις, οι νόμοι υποχρεώνουν τους προγραμματιστές που εδρεύουν στην Κίνα να κάνουν ό,τι μπορούν για να υποστηρίξουν τις επιταγές εθνικής ασφάλειας της χώρας — συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης δεδομένων. Είναι η ίδια υποχρέωση που ταλαιπώρησε το TikTok πριν από τη διάσπασή του στις ΗΠΑ.

Το FBI δεν έχει παράσχει κατάλογο κινεζικών εφαρμογών ή εφαρμογών από προγραμματιστές σε άλλες περιοχές υψηλού κινδύνου, αλλά έχει εκδώσει οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν οι πολίτες πριν εγκαταστήσουν — ή μην εγκαταστήσουν — εφαρμογές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, «η προειδοποίηση θα μπορούσε να αφορά μια σειρά από ευρέως χρησιμοποιούμενες εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί από κινεζικές εταιρείες — συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας επεξεργασίας βίντεο CapCut, εφαρμογών αγορών όπως οι Temu και SHEIN, καθώς και πλατφορμών κοινωνικών δικτύων όπως η Lemon8 — πολλές από τις οποίες συγκαταλέγονται στις εφαρμογές με τις περισσότερες λήψεις στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Το TechRadar ανέλυσε τα τρέχοντα charts λήψεων τόσο για iPhone όσο και για Android, προκειμένου να επισημάνει τις επιπτώσεις της ενημερωτικής ανακοίνωσης της υπηρεσίας.

Στο Android, η δεύτερη πιο δημοφιλής εφαρμογή είναι το TikTok Lite. «Με έδρα τη Σιγκαπούρη και το Λος Άντζελες, αλλά γενικά πρόκειται για κινεζική εφαρμογή.»

Ενώ το Temu, που βρίσκεται στην τέταρτη θέση, είναι «κινεζικής κατασκευής». Το ίδιο το TikTok βρίσκεται στην πέμπτη θέση, ακολουθούμενο από το PDF & Launcher για Android από το Χονγκ Κονγκ.

Σύμφωνα με το TechRadar, η λίστα για το iOS «είναι σχεδόν η ίδια, με μερικές αξιοσημείωτες διαφορές. Περιλαμβάνει ένα παιχνίδι της Ta Ta Game Technology Limited, μιας εταιρείας ανάπτυξης εφαρμογών που δεν δηλώνει καθόλου από πού προέρχεται, καθώς και ένα παιχνίδι ενός Τούρκου προγραμματιστή».

Ενώ ο κίνδυνος στο Android είναι υψηλότερος, λόγω της παράλληλης εγκατάστασης, οι χρήστες iPhone δεν είναι καθόλου απρόσβλητοι από τους κινδύνους που συνδέονται με τις κινεζικές λήψεις.

Το FBI αναφέρει επίσης ότι οι χρήστες πρέπει να γνωρίζουν «σε ποια δεδομένα χρήστη ζητούν πρόσβαση αυτές οι εφαρμογές κατά τη λήψη».

Τα δεδομένα που διατρέχουν κίνδυνο περιλαμβάνουν λίστες επαφών, οι οποίες θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε όσους συλλέγουν τα δεδομένα στην Κίνα ή αλλού να δημιουργήσουν κοινωνικά γραφήματα.

Σε λάθος χέρια, αυτά είναι ανεκτίμητα για κρατικούς ή μισθοφόρους χάκερ, οι οποίοι χρησιμοποιούν την παραβίαση ενός ατόμου για να πραγματοποιήσουν κοινωνική μηχανική σε έναν ή περισσότερους στόχους υψηλότερης αξίας που γνωρίζουν.

Η προειδοποίηση του FBI δεν αποτελεί γενική οδηγία να σταματήσουν οι χρήστες να κατεβάζουν οποιεσδήποτε εφαρμογές από Κινέζους προγραμματιστές. Ωστόσο, πριν κατεβάσουν τέτοιες εφαρμογές, οι χρήστες θα πρέπει να ελέγχουν προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου και συλλογής δεδομένων που δημοσιεύονται στο App Store ή στο Play Store, και στη συνέχεια να αποφεύγουν την εγκατάσταση εφαρμογών με επιβαρυντικές πρακτικές.

Η συμβουλή είναι να σταματήσουν να εγκαθιστούν τέτοιες εφαρμογές εκτός των επίσημων καταστημάτων.

