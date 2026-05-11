Το rebranding του Τσίπρα, οι ατσαλάκωτοι υπουργοί και το πόθεν έσχες των βουλευτών

Γιατί ο Τσίπρας επιλέγει το Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι;

Η εβδομάδα ξεκινά με Θέατρο της Ρεματιάς. Έχει βουίξει η δημοσιογραφική πιάτσα ότι ο Αλέξης Τσίπρας ενδεχομένως να ανακοινώσει το νέο κόμμα ακόμα και σήμερα Δευτέρα στην εκδήλωση στο Χαλάνδρι. Πώς και γιατί επέλεξε αυτό το σημείο; Όπως έμαθα είναι ένας εμβληματικός, ανοιχτός χώρος πολιτισμού, που επιλέχθηκε για να δώσει ένα πιο «χαμηλών τόνων» αλλά μαζικό στίγμα. Η εκδήλωση αφορά τη δημιουργία της «Κυβερνώσας Αριστεράς της Νέας Εποχής», με έμφαση στην ενότητα της κεντροαριστεράς. Ο συμβολισμός λοιπόν έχει να κάνει με την αυτοοργάνωση.

Ο Τσίπρας θέλει να δείξει ότι το νέο εγχείρημα ξεκινά από την κοινωνία και όχι από κλειστά κομματικά γραφεία. Από την άλλη μεριά είναι και μια αφετηρία χωρίς φαντασμαγορικές φιέστες. Προτιμάται ένας χώρος που αναδεικνύει την επαφή με τη βάση χωρίς τυμπανοκρουσίες. Ο συγκεκριμένος χώρος όπως μου έλεγαν έχει και μια ιδιαίτερη σημειολογία.Κατασκευάστηκε το 1981 από τον τότε δήμαρχο Νίκο Πέρκιζα. Από το 1984 φιλοξενεί το Φεστιβάλ Ρεματιάς, έναν από τους μακροβιότερους και πιο ποιοτικούς πολιτιστικούς θεσμούς της πόλης. Υπάρχει μάλιστα μια ιδιαίτερη σημειολογία η οποία προσδιορίζεται ως «Αναγέννηση» μέσα από τις στάχτες. Και τούτο διότι τον Μάιο του 2015, το θέατρο καταστράφηκε ολοσχερώς από εμπρηστική επίθεση. Ωστόσο, μέσα σε μόλις λίγες εβδομάδες, με την κινητοποίηση εθελοντών και του Δήμου, το θέατρο ξαναστήθηκε και λειτούργησε κανονικά. Η συναυλία «Μέσα από τις στάχτες» (Ιούνιος 2015) με τη συμμετοχή κορυφαίων καλλιτεχνών θεωρείται ιστορικό ορόσημο αλληλεγγύης για την περιοχή. Και μιας και το 2015 είναι κομβικό σημείο για το rebranding του πρώην πρωθυπουργού αυτή η αναγέννηση από τις στάχτες παραπέμπει σε κάτι νέο...

-Ποια ονόματα ακούγονται για το Μέγαρον;

Το επόμενο διάστημα θα μας απασχολήσει έντονα το ζήτημα του ανασχηματισμού και μην έχετε καμία αμφιβολία επί τούτου. Μετά το συνέδριο θα έχουμε αλλαγές και στο κυβερνητικό σχήμα και εντός του Μεγάρου Μαξίμου. Οι κεραίες μου έπιασαν δύο ακόμα ονόματα πλην του Γιώργου Γεραπετρίτη που «παίζει» σταθερά εδώ και πολλούς μήνες. Ο ένας είναι ο Θοδωρής Λιβάνιος που λόγω της ειδικότητάς του επί των εκλογικών και δημοσκοπικών θεμάτων πρέπει να αφοσιωθεί προς αυτή την κατεύθυνση και ο άλλος είναι ο Μάκης Βορίδης. Μπορεί το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η κόντρα του με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα να τον κλόνισε ιδιαίτερα, όμως ο πρώην υπουργός αποδείχθηκε πολύ ψύχραιμος και συνάμα ανθεκτικός. Ταυτόχρονα ως βέρος δεξιός έχει πολύ μεγάλη αποδοχή στο φάσμα της γαλάζιας πολυκατοικίας και αυτή τη στιγμή το Μαξίμου χρειάζεται έναν αιρετό να μπορεί να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος του επιτελικού κράτους με τους βουλευτές. Άλλωστε έχει θητεύσει στο Μαξίμου ως υπουργός Επικρατείας και γνωρίζει αρκετά καλά το job description.

-Η «επιλογή» της Καρυστιανού στην ηγεσία...

Δεν ξέρω αν το προσέξατε αλλά η Μαρία Καρυστιανού έκανε... πέτρα την καρδιά της και αποδέχθηκε - όπως λέει η ίδια - το κάλεσμα των πολιτών να αναλάβει η ίδια την αρχηγία του κόμματος που θα ιδρύσει αν και το προηγούμενο διάστημα έλεγε ότι δεν ενδιαφέρεται να ηγηθεί... Μην με ρωτήσετε πώς αντιλήφθηκε αυτό το κάλεσμα από τους εν δυνάμει ψηφοφόρους της. Μπορεί να έχει διενεργήσει κρυφές δημοσκοπήσεις... Μπορεί να τις έστελναν επιστολές ή μηνύματα στο Facebook, αν και πλην της ιδίας το κόμμα δεν φαίνεται να έχει και κάποιο άλλο στέλεχος. Εδώ που τα λέμε δεν υπάρχει και κάποιος άλλος να αποδεχθεί την αρχηγία. «Αποδέχομαι με τιμή και αίσθημα ευθύνης την παρότρυνσή σας να τεθώ επικεφαλής του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών, που χτίζουμε μέρα με τη μέρα όλοι μαζί», ήταν η απάντησή της. Σε ποιους ακριβώς απαντά δεν κατάλαβα,αλλά ολίγη σημασία έχει. Το σημαντικό είναι ότι δεν το αποφάσισε μόνη της, αλλά είναι παλλαϊκή απαίτηση. Σωστά κατάλαβα; Μεταξύ πλειάδας στελεχών επελέγη η Μαρία Καρυστιανού.

-Οι «ατσαλάκωτοι» υπουργοί της ΝΔ

Εκτός από το Νίκο Δένδια ο οποίος βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής αρκετών συναδέλφων του εγώ μετράω ακόμα 3-4 προβεβλημένους υπουργούς οι οποίοι δεν βγαίνουν μπροστά να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο. Άνδρες και γυναίκες υπουργοί οι οποίοι παραμένουν όπως λέμε ”ατσαλάκωτοι/ες” και όταν βγαίνουν στα media μιλάνε μόνο για το χαρτοφυλάκιό τους. Αποφεύγουν τις δύσκολες πολιτικές ερωτήσεις και χτίζουν μόνο το προφίλ τους. Φαντάζομαι καταλάβατε ποιους/ποιες εννοώ. Και τουλάχιστον ο Δένδιας μετά τις αιχμές που ακούστηκαν στην κοινοβουλευτική ομάδα δήλωσε ξεκάθαρα τη στήριξή του στον Κυριάκο Μητσοτάκη και στρατεύθηκε για τη νίκη της ΝΔ. Οι άλλοι τι θα κάνουν; Πότε θα ιδρώσουν τη φανέλα; Μετά τις εκλογές;

-Ο Κοτζιάς και η αριστερά χωρίς ηθική

Ο πρώην υπουργός του Αλέξη Τσίπρα και επικεφαλής της κίνησης «Πράττω», Νίκος Κοτζιάς, με τις παρεμβάσεις του τις τελευταίες ημέρες προκαλεί σεισμικές δονήσεις στην Κουμουνδούρου. Κατηγορεί ευθέως βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι ενώ φλερτάρουν με το κόμμα Τσίπρα παραμένουν στον ΣΥΡΙΖΑ και όπως λέει αυτό είναι κάτι πρωτοφανές. «Δεν μπορεί την Πέμπτη να εμφανίζεσαι ως εκπρόσωπος του κόμματος "βήτα" στο οποίο μετακομίζεις και την Κυριακή να εμφανίζεσαι ως εκπρόσωπος του κόμματος "άλφα" που δηλώνεις ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί. Δεν μπορεί ούτε η ηγεσία αυτού του κόμματος να παριστάνει τον θεατή», αναφέρει σε ανάρτησή του φωτογραφίζοντας συγκεκριμένα στελέχη της Κουμουνδούρου και προσθέτει ότι κάτι τέτοιο ξεφτιλίζει το χώρο της αριστεράς στα μάτια της κοινωνίας.

-Οι δύο επικρατέστερες ημερομηνίες των εκλογών

Στο μυαλό του Μητσοτάκη δεν μπορώ να είμαι για να ξέρω πότε ακριβώς θα προκηρύξει εκλογές. Όμως από το ρεπορτάζ προκύπτουν δύο σημαντικές ημερομηνίες. Η 27η Σεπτεμβρίου και η 11 Οκτωβρίου. Για να στηθούν κάλπες στις 27/09 απαιτείται με βάση το Σύνταγμα 22 με 25 ημέρες νωρίτερα η προκήρυξή τους. Άρα θα πρέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να ανακοινώσει εκλογές πριν από την ΔΕΘ, κάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο. Θα ήταν πολιτικά ανορθόδοξο να ανακοινώσει εκλογές και μετά να πάει στη ΔΕΘ και να μετατραπεί η έκθεση σε προεκλογικό ορμητήριο. Συμπερασματικά η 11η Οκτωβρίου φαίνεται πιο λογικό σενάριο, αν βάλουμε κάτω όλα τα δεδομένα κι αν συνυπολογίσουμε την απάντηση που έδωσε ο πρωθυπουργός στον βουλευτή Βασίλη Υψηλάντη ότι οι εκλογές πάνε σίγουρα μετά την ΔΕΘ.

-Η Ντόρα και ο σάκος του μποξ

Η Ντόρα Μπακογιάννη το τελευταίο διάστημα έχει γίνει αποδέκτης της γκρίνιας που υπάρχει στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της γαλάζιας παράταξης. Αυτά που δεν μπορούν να πουν στον Μητσοτάκη τα λένε στη Ντόρα η οποία έχει ανοιχτές τις πόρτες του γραφείου της και του τηλέφωνό της για να ακούει τα γαλάζια παράπονα. Έχει γίνει δηλαδή κάτι σαν σάκος του μποξ μιας και το επιτελικό κράτος δεν δείχνει να αφουγκράζεται τις γαλάζιες ανησυχίες. Μην έχετε καμία αμφιβολία ότι ενημερώνει αναλυτικά τον πρωθυπουργό για να έχει κατά νου την πραγματική εικόνα και όχι αυτά που του μεταφέρουν κάποιοι στον πρωινό καφέ. Η Ντόρα τα λέει «τσεκουράτα» και χωρίς να ωραιοποιεί καταστάσεις. Το αν θα καταφέρει να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά είναι μια δύσκολη εξίσωση. Δεν είναι ο μάγος Χουντίνι. Είναι έμπειρη αλλά δεν μπορεί να κάνει θαύματα...

-Ο γρίφος με τους Έλληνες εισαγγελείς της Ε.Ε.

Μην περιμένετε να δείτε συνέχεια της κόντρας με την Λάουρα Κοβέσι. Η θητεία των τριών Ελλήνων δικαστικών που υπηρετούν στην ευρωπαϊκή εισαγγελία θα ανανεωθεί χωρίς παρατράγουδα για να κλείσει το μέτωπο με την Κοβέσι. Το μόνο ερώτημα είναι τι χρονικό εύρος θα έχει η θητεία τους. Δεν το βλέπω για πενταετία δηλαδή...

-Οι πλούσιοι και οι φτωχοί της Βουλής

Σήμερα εκτός απροόπτου αναμένονται και οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών. Θα δημοσιοποιηθούν οι δηλώσεις «πόθεν έσχες» βουλευτών και ευρωβουλευτών που αφορούν το οικονομικό έτος 2024 (χρήση 2023), οπότε για 2-3 μέρες θα ασχολούμαστε με τους πλούαιους και τους φτωχούς της Βουλής...

-Και 4η δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ

Κοντεύω να χάσω τη μπάλα με τις δικογραφίες. Τώρα κυκλοφορεί η φήμη ότι έρχεται στη Βουλή και 4η δικογραφία που εστιάζει σε συγκεκριμένα πρόσωπα που κατείχαν θέσεις ευθύνης. Μπαίνουν στο στόχαστρο ένας πρώην υπουργός με κομβικό ρόλο στο οικονομικό επιτελείο, δύο «γαλάζια» στελέχη που συνδέονται άμεσα με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δύο ακόμη άτομα που βρίσκονται ήδη υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τη δράση τους. Το σίγουρο είναι ότι δεν θα πλήξουμε.

-Η προειδοποίηση του Βλάχου που εκνεύρισε το Μέγαρο Μαξίμου

Επειδή έχουμε μπροστά μας την ψηφοφορία για τις περιπτώσεις του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ έσπευσε ο Γιώργος Βλάχος να προειδοποιήσει το Μαξίμου να μην επιστρατεύει ξανά την πατέντα της επιστολικής ψήφου, όπως είχε γίνει με τη σχετική ψηφοφορία για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη. Θυμάστε την θύελλα αντιδράσεων που είχε δημιουργηθεί με αυτή την τακτική που ακολούθησε τότε η κυβερνητική πλειοψηφία. Στο Μέγαρο λοιπόν έγιναν έξαλλοι με το καρφί του Βλάχου ο οποίος όπως λένε ξύνει πληγές...

-Ποιοι είναι φαβορί για τη θέση του γραμματέα στη ΝΔ

Ενώ μέχρι πριν λίγο καιρό για τη θέση του γραμματέα της ΝΔ έπαιζε δυνατά το όνομα της Σοφίας Ζαχαράκη, τώρα μαθαίνω ότι εγκαταλείπεται αυτό το σενάριο και ως φαβορί εμφανίζονται ο Βασίλης Σπανάκης και ο Γιώργος Στύλιος. Υπάρχει βέβαια κι ένας τρίτος βουλευτής ο οποίος επιθυμεί διακαώς να τον προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν και ο πρωθυπουργός δεν θέλει ούτε να τον βλέπει, ούτε να τον ακούει...

-Ο λογαριασμός των εκθέσεων του αέρα

Τώρα καταλαβαίνουν κάποιοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι οι υπογραφές έχουν και ευθύνες. Έτσι ψάχνουν να δουν πως θα σωθούν από την υπόθεση Ανεστίδη και όχι μόνο καθώς μαθαίνουμε ότι πολλοί αγρότες που τους δεσμεύτηκαν λογαριασμοί με εκθέσεις υπαλλήλων που ήταν του αέρα ετοιμάζονται να στραφούν εναντίον τους. Έτσι αρχίζουν και στέλνουν εκ των υστέρων αιτήματα να τους προσακομιστούνστοιχεία για υποθέσεις που έχουν ήδη υποτίθεται ελέγξει και έχουν στείλει στην οικονομική εισαγγελία. Είναι μια ωραία κουτοπονηριά μόνο που αυτοί στους οποίους έγινε δέσμευση λογαριασμών έχουν και δικηγόρους και κυρίως οργή για τις διώξεις που υπέστησαν και δεν πρόκειται να μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια. Κρατήστε ότι άλλη υπόθεση που έγινε σημαία από το Μιχάλη Χρυσοχοϊδη θα αποδειχτεί φούσκα αλλά και θα δημιουργήσει και άλλες παρενέργειες καθώς ήδη υπάρχουν κινήσεις και σε ευρωπαϊκά όργανα.

-Θα γυρίσουν σπίτι τους;

Για όσους δεν το γνωρίζουν επισημαίνουμε μαζί με τους βουλευτές που θα κληθούν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να καταθέσουν ανωμοτί είναι και κάποιοι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχω την αίσθηση ότι ήδη μια ανησυχία υπάρχει αν μετά την κλήση κάποιοι θα επιστρέψουν στα σπίτια τους και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή θα ακολουθήσουν άλλη οδό.

-Μαζί με το Λιβανό ποτίστηκε και η Αραμπατζή

Τελικά μαζί με τον Λιβανό ο οποίος πρέπει να του αναγνωριστεί ότι προσπάθησε να μαζέψει την ασυμμάζευτα στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά είχε και πονηρούς συνεργάτες τη βάσανο της Προανακριτικής αποφεύγει και η Φωτεινή Αραμπατζή. Να θυμίσουμε όμως ότι η ίδια είχε ζητήσει προανακριτική αλλά τώρα λέει άλλα προφανώς εκ τους ασφαλούς της απόφασης της κυβέρνησης να μην ψηφιστεί η σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής από την Βουλή. Πάντως μας προκαλεί απορία το γεγονός ότι ενώ περιδιαβαίνει σε διάφορα ΜΜΕ κανένας δεν την έχει ρωτήσει για την υπόθεση του Κτηνιάτρου στενού συνεργάτη που πέρασε την πόρτα της φυλακής για τα έργα και τις ημέρες του γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

-Κεφαλλονίτικες πονηριές

Κλείνω για σήμερα τον κύκλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θέτοντας το ερώτημα αν έχει κανένας προβληματιστεί από το γεγονός ότι η Κεφαλλονιά δεν παράγει ΠΟΠ Φέτα αλλά λευκό τυρί που στην καθομιλουμένη αλλά όχι και στην ταμπέλα λέγεται φέτα. Ναι καλά διαβάσατε λευκό τυρί και ας είναι τις περιοχές που παρήγαγαν φέτα από τα Ομηρικά χρόνια. Σας επισημαίνουμε λοιπόν ότι η φέτα ΠΟΠ έχει προδιαγραφές που αν δεν τις έχεις δεν μπορείς να πάρεις πιστοποίηση. Ας αναρωτηθούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει στη Κεφαλλονιά αλλά και την Ιθάκη με τα αιγοπρόβατα και αν τηρούνται γενικώς προδιαγραφές και αν ο δηλωθείς αριθμός στον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.

-Θα έχει την τύχη της Ηλεκτρονικής Αθηνών;

Πριν από όχι πολλά χρόνια στο Χρηματιστήριο ήταν εισηγμένη η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Αθηνών. Για πολύ καιρό όλοι μιλούσαν για τη θαυμαστή εικόνα του ισολογισμού της και την ανάπτυξή της χωρίς δανεισμό. Μάλιστα υπήρχαν και ενδιαφερόμενοι να την εξαγοράσουν. Μόνο που οι μέτοχοι δεν πουλούσαν γιατί ίσως ένιωθαν άτρωτοι. Η κατάληξη είναι γνωστή καθώς ο ανταγωνισμός τη συνέτριψε. Βλέποντας σήμερα το ΠΛΑΙΣΙΟ το οποίο μάλιστα έχει διαγραφεί από το Χρηματιστήριο μετά από πάρα πολλά χρόνια παρουσίας δεν είναι λίγοι αυτοί που αναρωτιούνται αν θα έχει την τύχη της Ηλεκτρονικής. Η εταιρία είναι μεσαία με τζίρο κοντά στα 500 εκ ευρώ αλλά δίπλα της έχει τους μικρούς που αντέχουν και δεν κάνουν άλματα αλλά απέναντί της μεγαθήρια όπως ο Κωτσόβολος που πλέον με την ΔΕΗ έχει ακόμα πιο μεγάλη δυναμική, την Public αλλά και τον όμιλο Φέσσα που διαπρέπει στο διαδίκτυο. Βλέποντας την εξέλιξη των κερδών τα τελευταία χρόνια δεν μπορεί κάποιος να αγνοήσει ότι πλέον η εταιρία ιδρώνει για να πετύχει κερδοφορία. Και αυτό δεν είναι καλό σημάδι.

-Θαυματουργές χρεώσεις στο delivery και όχι μόνο

Πραγματικά δεν μπορεί κανένας να καταλάβει τι συμβαίνει με τις εταιρίες delivery. Αφού πρώτα κατέκτησαν την αγορά τώρα οι χρεώσεις αρχίζουν να αυγατίζουν μέρα με την ημέρα. Και κάνει πολλούς να αναρωτιούνται τι συμβαίνει και που οδηγείται η συγκεκριμένη αγορά. Για παράδειγμα αν κάποιος παρατηρήσει προσεκτικά τη Wolt θα διαπιστώσει ότι άλλη είναι η χρέωση στα μετρητά και άλλη η χρέωση όταν κάποιος πληρώνει με κάρτα. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι η εταιρία χρεώνει επιπλέον γιατί πληρώνει προμήθεια στις τράπεζες αλλά αν είναι έτσι τότε σε λίγο θα θεωρείται λογικό να πληρώνουν προμήθειες οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν κάρτες και στα supermarkets. Και όλο αυτό υποτίθεται ότι συμβαίνει ενώ η πολιτική κατεύθυνση είναι να ενισχύονται οι πληρωμές με κάρτες και να μειώνεται η φοροδιαφυγή. Πέραν αυτού ακούμε και κάτι περίεργα για εταιρίες που συμβάλλονται με την wolt και παρέχουν υπηρεσίες delivery αλλά ανοιγοκλείνουν εν ριπή οφθαλμού. Για το τελευταίο θα σας ενημερώσουμε λίαν συντόμως με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.

-Η ηθική της Mondelez

Πραγματικά δεν θα ξέρουμε τι τρώμε. Μαθαίνουμε ότι μια ισραηλινή start-up, η Celleste Bio, παρουσίασε τις πρώτες μπάρες σοκολάτας που παράχθηκαν στο εργαστήριο, με την υποστήριξη της Mondelez. Και αυτό λανσάρεται ως κάτι πρωτοποριακό από τη Mondelezφιλοδοξεί να πουλά σοκολάτα που δεν θα είναι σοκολάτα αλλά καλλιεργημένα κύτταρα κακάο σε δεξαμενές. Το επιχείρημα μάλιστα είναι η απεξάρτηση από την παραγωγή του κακάο. Φυσικά κανένας δεν μπαίνει στον κόπο να ερευνήσει και να αναρωτηθεί τι παρενέργειες μπορεί να υπάρξουν και εν τέλει σε ποιο βαθμό οι άνθρωποι θα πρέπει να τρώνε τα σκουπίδια που παράγονται σε εργαστήρια και τα οποία βαφτίζονται πρόοδος και απεξάρτηση. Κατά τα λοιπά θα δείτε πολύ ωραίες παρουσιάσεις ESG από την Mondelez για την ηθική και το άνθρωπο.

-Εργασιακά ερωτήματα για την PwC

Πραγματικά πολλές φορές αναρωτιόμαστε πως ακριβώς εννοούν τα ωράρια εργασίας σε κάποιες ελεγκτικές εταιρίες όπως στην περιβόητη PwC που εκδίδει και διάφορες ωραίες μελέτες στα χαρτιά. Αλήθεια τηρούνται τα ωράρια εργασίας ειδικά σε νέους εργαζόμενους; Ποιες είναι οι αμοιβές που δίνει η συγκεκριμένη ελεγκτική εταιρία σε νέους εργαζόμενους και για πόσες ώρες εργασίας την εβδομάδα; Προς το παρόν μένουμε στα ερωτήματα και αναμένουμε για τη φήμη της η εταιρία να δώσει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία όχι για τις μέσες απολαβές που περιλαμβάνουν και τη αφρόκρεμα των ολίγων αλλά των υπολοίπων; Είτε έτσι είτε αλλιώς θα επανέλθουμε καθώς ήδη έχουμε συγκεντρώσει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία.

-Ελεγκτικά παραμύθια ΑΙ

Μένω στις ελεγκτικές εταιρίες όπου εδώ στην Ελλάδα μας έχουν ταράξει στη θεωρία για τις επενδύσεις στο ΑΙ και πόσο σημαντική είναι η τεχνητή νοημοσύνη στην ελεγκτική. Μόνο που όπως μαθαίνουμε μόνο στη θεωρία και τις δηλώσεις υπάρχουν όλα αυτά. Άλλωστε δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η Deloitte αναγκάστηκε να επανεκδώσει μια έκθεση 440.000 δολαρίων προς την αυστραλιανή κυβέρνηση λόγω σοβαρού σφάλματος στην τεχνητή νοημοσύνη και οι ανταγωνιστές της έλεγαν ότι έχουν συστήματα για την αποφυγή λαθών. Τώρα πως γίνεται να είναι λάθος φανταστικές αναφορές και στοιχεία του αέρα είναι ένα άλλο ερώτημα. Έτσι κι αλλιώς όμως τα συμβουλευτικά κομμάτια των ελεγκτικών αυτά που θα διαχώριζε η Ευρώπη για να μην υπάρχουν αντικρουόμενα είναι γνωστό ότι γράφουν ότι θέλουν και δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Τόσο απλά τόσο ξεκάθαρα με την ταμπέλα μόνο κάνουν για παράδειγμα αποτιμήσεις εταιριών που κάνουν και πρωτοετή φοιτητή οικονομικής σχολής να μειδιά.

-Λίρα εκατό για Eurobank

Λίρα εκατό σε αυτή την φάση τουλάχιστον αποδεικνύεται η Βουλγαρία λόγω της υιοθέτησης του Ευρώ για την Eurobank που έχει σημαντική παρουσία στη γειτονική χώρα. Πέραν από τα credits από τη μείωση του ρίσκου που συνεπάγεται η υιοθέτηση του Ευρώ η χώρα με τα επιτόκια που έχει το Ευρώ αυτό που είναι ενδιαφέρον για την τράπεζα είναι οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης αλλά και η ταχεία πιστωτική επέκταση. Όλα αυτά μάλιστα δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα από τη διεθνή αναταραχή που έχει προκαλέσει η σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

-Σπάζει ταμεία

Τελικά η ΔΕΗ καθημερινά μας εκπλήσσει. Και δεν μπορεί να μην αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η εταιρία ανακοίνωσε μια τεράστια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η μετοχή αντί να υποχωρήσει και να σταθεροποιηθεί χαμηλότερα όπως περίμεναν αρκετοί κινείται έντονα ανοδικά και την Παρασκευή ξεπεράσει πάλι τα 19 ευρώ κλείνοντας στα 19,1 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό; Πολύ απλά ότι η αγορά ψηφίζει το αναπτυξιακό σχέδιο που ανακοίνωσε ο Γιώργος Στάσσης και βλέπει ότι εκτός από την ενέργεια η εταιρία οδεύει στο να γίνει και υπερδύναμη στις τηλεπικοινωνίες. Και όταν ψηφίζει το αναπτυξιακό σχέδιο αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη ζήτηση μετοχών στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου όπου υπάρχει το ζήτημα της κατανομής νέων μετοχών με βάση τις υφιστάμενες θέσεις. Έτσι όσοι δεν έχουν μετοχές ή έχουν μικρή θέση και θέλουν να αποκτήσουν μεγαλύτερη μέσω της αύξησης απλά αγοράζουν μετοχές από το ταμπλό. Φυσικά δεν έχουμε αμφιβολία ότι τελικά λόγω της ζήτησης το ποσό που θα αντλήσει η εταιρία θα είναι αισθητά πάνω από τα 4 δις ευρώ που ήταν ο στόχος. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ισχύς και ακόμα περισσότερες επενδύσεις. Πάντως για την ιστορία αυτοί που συμβούλεψαν τον Αλέξη Τσίπρα να επιτεθεί στη ΔΕΗ μάλλον κακές συμβουλές του παρείχαν.

-Προβλημάτισε τους αναλυτές

Σε αυξήσεις τιμών θα προχωρήσει ο όμιλος Τιτάν για να μετακυλήσει το κόστος της ενέργειας ενώ αυξήσεις έκανε και στο πρώτο τρίμηνο με θετικές όπως φάνηκε επιδράσεις στις επιδόσεις του. Βέβαια οι αναλυτές δεν έδειξαν και τόσο ενθουσιασμένοι από τη διοίκηση της εταιρίας η οποία απέφυγε να αναφερθεί επί του συγκεκριμένου για τις επιδόσεις της φετινής χρονιάς. Ίσως και να μην μπορεί να το κάνει καθώς οι τιμές της ενέργειας έχουν γίνει ασανσέρ. Μπορεί όμως να δώσει ένα περίγραμμα. Και δεν το κάνει με αποτέλεσμα οι αναλυτές να έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους ότι δεν θα πιαστούν οι φετινοί στόχοι έστω και αν υπάρχει η γενική διαβεβαίωση αλλά με το προκείμενο που είναι τα μεγέθη να απουσιάζει.