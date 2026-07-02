Μουντιάλ 2026: Ο Χάρι Στάιλς πανηγύρισε έξαλλα το γκολ του Κέιν πριν τη συναυλία του στο Γουέμπλεϊ

Η Αγγλία όπως και ολόκληρος ο κόσμος κινείται σε ρυθμούς Μουντιάλ και το μόνο βέβαιο είναι πως χθες το απόγευμα το γνωστό σύνθημα των Άγγλων οπαδών «It's coming home» ήχησε από γωνιά σε γωνιά στο «Νησί», μετά την επική ανατροπή των «Τριών Λιονταριών» απέναντι στη Λ.Δ του Κονγκό με 2-1, χάρη στα δύο γκολ του Χάρι Κέιν.

Από τη φρενίτιδα ενθουσιασμού που επικρατεί στην Αγγλία φαίνεται πως δεν έχει γλιτώσει ούτε ο γνωστός Βρετανός ποπ σταρ Χάρι Στάιλς, ο οποίος μερικές ώρες πριν τη συναυλία του στο Γουέμπλεϊ (έδρα της Εθνικής Αγγλίας) απαθανατίστηκε να πανηγυρίζει με την καρδιά του τη «ρουκέτα» του πρώτου σκόρερ όλων των εποχών της Αγγλίας που έστειλε τη χώρα του στους «16» του Μουντιάλ.

Στο βίντεο που έχει γίνει viral συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές, φαίνεται ο άλλοτε τραγουδιστής των One Direction να πανηγυρίζει σα μικρό παιδί το νικητήριο γκολ της Αγγλίας και να χοροπηδάει παρέα με τους φίλους του, έχοντας ένα πηγαίο και πλατύ χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του.

More of Harry celebrating England’s goal against DR Congo while watching on the big screens at Wembley Stadium before the show tonight - 1 July (via rubesgraceeee) pic.twitter.com/v6ppfpOpIV — HSD Together On Tour (@hsdtogethertour) July 1, 2026

Ο Στάιλς βρίσκεται στη μέση μιας σειράς 12 συναυλιών στο Γουέμπλεϊ, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν προσελκύσει σχεδόν 500.000 θαυμαστές στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Δείτε την γκολάρα του Χάρι Κέιν:

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