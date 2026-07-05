Ερμήνευσε ο Χάρι Στάιλς τραγούδι χωρισμού του με την Τέιλορ Σουίφτ λίγες ώρες πριν τον γάμο της;

Snapshot Ο Χάρι Στάιλς ερμήνευσε το τραγούδι «Two Ghosts» που σχετίζεται με τον χωρισμό του από την Τέιλορ Σουίφτ λίγες ώρες πριν τον γάμο της.

Η ερμηνεία έγινε στη σκηνή του Σταδίου Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο κατά την τελευταία στάση της περιοδείας του.

Οι στίχοι του τραγουδιού θεωρήθηκαν από τους θαυμαστές ως αναφορά στην Τέιλορ Σουίφτ και προκάλεσαν αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Χάρι Στάιλς και η Τέιλορ Σουίφτ είχαν σχέση από το 2012 έως το 2013, με πολλά τραγούδια της Σουίφτ να σχετίζονται με εκείνη την περίοδο.

Ο Στάιλς δεν παρέστη στον γάμο της Σουίφτ λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, παρά το γεγονός ότι η αρραβωνιαστικιά του, Ζόι Κράβιτζ, ήταν καλεσμένη. Snapshot powered by AI

Σύμπτωση ή μήνυμα; Λίγες ώρες πριν τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι, ο Χάρι Στάιλς ερμήνευσε ένα τραγούδι το οποίο είχε συνδεθεί με τον χωρισμό του με την ποπ σταρ.

Ο αγαπημένος καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή στο Στάδιο Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο την Παρασκευή για την τελευταία στάση της περιοδείας του και ξεκίνησε να τραγουδά το κομμάτι «Two Ghosts» του 2017, το οποίο από πολλούς είχε ερμηνευτεί ως τραγούδι χωρισμού του με την Τέιλορ Σουίφτ του 2013.

Ο Στάιλς τραγούδησε το ρεφρέν του τραγουδιού α καπέλα, μπροστά στο πλήθος που τον συνόδευε. Στο τραγούδι, ο καλλιτέχνης λέει: «Ίδια χείλη κόκκινα, ίδια μάτια μπλε / Ίδιο λευκό πουκάμισο, μερικά ακόμα τατουάζ» και αυτοί οι στίχοι ήταν αρκετοί για να πιστέψουν οι θαυμαστές πως αναφέρεται στην Τέιλορ Σουίφτ.

Οι θαυμαστές και των δύο καλλιτεχνών δεν άργησαν να σχολιάσουν αυτή τη σκηνική παρουσία στο διαδίκτυο: «Ήξερε ακριβώς τι έκανε», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Γιορτάζει τον γάμο της Τέιλορ και του Τράβις, ενώ δουλεύει;». Ένας τρίτος σημείωσε: «Από όλα τα τραγούδια... είναι ο πιο αστείος άνθρωπος».

Ο Χάρι Στάιλς και η Τέιλορ Σουίφτ είχαν μια σύντομη σχέση από τα τέλη του 2012 έως τις αρχές του 2013. Μετά τον χωρισμό τους, η τραγουδίστρια κυκλοφόρησε τραγούδια όπως τα «Style», «Out of the Woods» και «I Knew You Were Trouble», τα οποία έχουν κατά καιρούς συνδεθεί με εκείνη την περίοδο της προσωπικής της ζωής.

Ο Χάρι Στάιλς είναι αρραβωνιασμένος με τη Ζόι Κράβιτζ, στενή φίλη της Τέιλορ Σουίφτ και σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ηθοποιός ήταν ανάμεσα στους καλεσμένους του γάμου της τραγουδίστριας με τον Τράβις Κέλσι, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, ωστόσο ο Στάιλς δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

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